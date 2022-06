SpaceX despide a cinco personas por carta que critica a Elon Musk

Musk desea relajar restricciones de contenido en Twitter 0:41

(Reuters) -- La compañía privada de cohetes SpaceX despidió al menos a cinco empleados después de descubrir que habían redactado y distribuido una carta en la que criticaban al fundador Elon Musk e instaban a los ejecutivos a hacer que la cultura de la empresa fuera más inclusiva, dijeron dos personas familiarizadas con el asunto.



SpaceX no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de Reuters.

El diario The New York Times informó el jueves que SpaceX había despedido a empleados relacionados con la carta, citando a tres empleados con conocimiento de la situación. No había detallado el número de empleados que habían sido despedidos.

La presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, envió un correo electrónico diciendo que la compañía había investigado y "despedido a varios empleados relacionados" con la carta, según The New York Times.

El diario dijo que el correo electrónico de Shotwell decía que los empleados implicados en la difusión de la carta habían sido despedidos por hacer que otros empleados se sintieran "incómodos, intimidados y acosados, y/o enojados porque la carta los presionaba a firmar algo que no reflejaba sus opiniones".

Reuters no pudo confirmar de forma independiente ese informe.

publicidad

La carta de SpaceX, titulada "una carta abierta a los ejecutivos de SpaceX", vista por Reuters, calificaba a Musk de "distracción y vergüenza" para la empresa que fundó.

En una lista de tres demandas, decía que "SpaceX debe distanciarse rápida y explícitamente de la marca personal de Elon", "hacer que todos los líderes sean igualmente responsables de hacer de SpaceX un gran lugar de trabajo para todos" y "definir y responder uniformemente a todas las formas de comportamiento inaceptable".

Musk, que también es CEO del fabricante de automóviles eléctricos Tesla Inc., ha estado en los titulares y ha protagonizado monólogos cómicos nocturnos en los últimos meses, entre otras cosas por su intento de tomar control de Twitter, sus críticas a los demócratas y una supuesta acusación de acoso sexual, que Musk negó en un mensaje de Twitter.

La carta abierta de SpaceX, reportada por primera vez por The Verge, fue redactada por los empleados de SpaceX en las últimas semanas y compartida como un archivo adjunto en un chat interno del grupo "Morale Boosters" que reúne a miles de empleados, dijo una persona familiarizada con el asunto, pidiendo mantener el anonimato.

Musk, también jefe de ingeniería de la empresa, ha sido considerado una figura central en muchos de los éxitos de alto perfil de SpaceX, como ser pionero en la reutilización de cohetes impulsores orbitales y traer de vuelta los vuelos espaciales humanos de rutina desde suelo estadounidense después de un descanso de nueve años.

Shotwell, que dirige gran parte de las actividades cotidianas de la empresa, ha dicho que hará cumplir las normas de "tolerancia cero" de SpaceX contra el acoso en su fuerza laboral.

SpaceX, fundada por Musk en 2002, ha desempeñado un papel central en el programa espacial estadounidense, convirtiéndose en la única empresa capaz de lanzar astronautas de la NASA al espacio desde suelo estadounidense y que planea enviar humanos a la luna para la agencia espacial en la próxima década.

SpaceX es también una de las dos empresas de las que depende el Pentágono para lanzar al espacio la mayor parte de los satélites militares y de espionaje de Estados Unidos.