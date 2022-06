El día de viajes aéreos más popular de este año fue todo un desastre. Eso no cambiará pronto

Problemas obligan a cancelar más de 3.000 vuelos en EE.UU. 0:26

(CNN Business) -- A partir de 2021, los estadounidenses tienen un nuevo feriado federal: el 16 de junio. Este año el feriado que conmemora el fin de la esclavitud en Estados Unidos cayó en domingo pero se celebrará en muchos lugares este lunes 20 de junio.

Dado que este fin de semana largo de verano también coincide con el Día del Padre, significa que habrá muchos viajes en marcha.

El viernes anterior al diecinueve de junio se registró como el día de viajes aéreos más popular de 2022, según las estadísticas de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés). Los aeropuertos no habían estado tan llenos desde el Día de Acción de Gracias de 2021.

Los agentes de la TSA dijeron que unas 2.438.784 personas pasaron por los puntos de control de seguridad de los aeropuertos en todo el país este viernes, el volumen más alto en los puntos de control desde el 28 de noviembre, el domingo después del Día de Acción de Gracias. Eso también fue alrededor de 100.000 viajeros más que el viernes anterior al fin de semana del Día de los Caídos.

"¡Bienvenidos al fin de semana festivo de viajes del Juneteenth!", escribió la portavoz de la TSA, Lisa Farbstein, en Twitter.

Si bien Juneteenth se convirtió en feriado oficial el año pasado, este es el primer año en que el mercado de valores y los bancos de EE.UU. cerrarán en su honor.

El aumento de las cifras de viajes no podría haber llegado en peor momento para las aerolíneas estadounidenses. Una combinación de mal tiempo, escasez de personal y desafíos de infraestructura han dejado a las principales aerolíneas luchando para mantenerse al día con el aumento de los viajes. Cerca de 9.000 vuelos se retrasaron dentro de Estados Unidos este viernes y poco más de 3.000 vuelos fueron cancelados durante el fin de semana, según el grupo de datos FlightAware.

En total, se cancelaron más de 3.200 vuelos entre el viernes y el domingo, según FlightAware, incluidos más de 850 vuelos el sábado y más de 900 el domingo.

Solo Delta Air Lines canceló al menos 248 vuelos este domingo. United Airlines canceló 90 vuelos y American Airlines canceló 96 vuelos.

“Una variedad de factores continúan afectando nuestras operaciones, incluidos los desafíos con el control del tráfico aéreo, el clima y las ausencias no programadas en algunos grupos de trabajo”, dijo Delta en un comunicado a CNN. "Cancelar un vuelo siempre es nuestro último recurso, y nos disculpamos sinceramente con nuestros clientes por las molestias a sus planes de viaje".

CNN se comunicó con United y American para obtener un comentario sobre las cancelaciones de vuelos.

Las dificultades de las aerolíneas para cancelar vuelos

El aumento de retrasos y cancelaciones se produce solo un día después de que el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, se reuniera con los directores ejecutivos de las aerolíneas para discutir formas de mejorar el rendimiento y las operaciones antes de otro aumento esperado en los viajes durante el feriado del 4 de julio.

Aproximadamente 2.700 vuelos fueron cancelados durante el fin de semana del Día de los Caídos. Las principales aerolíneas ya están cancelando preventivamente más vuelos justo cuando se calienta la ajetreada temporada de verano. Southwest Airlines ha recortado casi 20.000 vuelos entre junio y el Día del Trabajo y está luchando para contratar a los 10.000 nuevos trabajadores que dice que necesita para satisfacer la demanda.

"Paso por el autoservicio de Whataburger y pago y recibo mi bolso, y grapado en el bolso hay una solicitud de empleo", bromeó el director ejecutivo de Southwest, Robert Jordan, al Dallas Morning News el año pasado sobre la dificultad de encontrar solicitantes de empleo. "A eso se ha llegado".

Delta dijo que cancelará 100 vuelos diarios en EE.UU. y América Latina del 1 de julio al 7 de agosto. En una carta abierta a los clientes, los pilotos de Delta escribieron que la escasez de mano de obra los ha puesto en camino para volar más horas extra este año que en todos los de 2018 y 2019 combinados.

"La escasez de pilotos para la industria es real, y la mayoría de las aerolíneas simplemente no podrán realizar sus planes de capacidad porque simplemente no hay suficientes pilotos, al menos no durante los próximos cinco años o más", dijo el director ejecutivo de United Airlines, Scott Kirby, durante la llamada de ganancias trimestrales de la aerolínea en abril.

Los sindicatos que representan a los pilotos en Delta, American y Southwest dicen que las aerolíneas se metieron en la situación actual al negarse a reemplazar a los pilotos que se jubilaron y se ausentaron durante el punto álgido de la pandemia cuando los viajes aéreos se desplomaron.

Alrededor de 8.000 nuevos pilotos comerciales han recibido certificados en el último año, según los sindicatos de pilotos, y dicen que no debería haber escasez. Las empresas están utilizando la actual narrativa de recorte de servicios, afirman, para justificar un recorte en los requisitos de capacitación y seguridad que aumentarán los márgenes de ganancias.

Algunos senadores estadounidenses están tomando nota. “Si bien algunas cancelaciones de vuelos son inevitables, la gran cantidad de demoras y cancelaciones del fin de semana pasado genera dudas sobre la toma de decisiones de las aerolíneas”, escribieron los senadores Richard Blumenthal y Edward Markey en una carta a Buttigieg a principios de este mes.