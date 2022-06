Última hora de Gustavo Petro y las elecciones en Colombia: noticias y reacciones al nuevo presidente electo

Petro es el primer presidente de izquierda de Colombia

Gustavo Petro es el primer líder de izquierda de Colombia tras ganar la carrera presencial del país. La compañera de fórmula de Petro, la candidata a la vicepresidencia Francia Márquez, es ahora la primera afrocolombiana en ocupar poderes ejecutivos.

El líder izquierdista ganó por un estrecho margen con más del 50% de los votos y se enfrentó al empresario Rodolfo Hernández, de 77 años, exalcalde de Bucaramanga, que obtuvo el 47% de los votos.

Petro es un ex guerrillero de 62 años y tuvo dos intentos presidenciales fallidos en su haber, este es su tercer intento presidencial. Ha realizado una campaña de energía verde y le dijo a CNN el jueves que buscará iniciar una negociación con el presidente de EE.UU. Joe Biden para “firmar un nuevo acuerdo sobre la producción de energía limpia y la protección de la Amazonía en lugar de la situación actual, donde solo exportan carbón y petróleo”.

El hombre de 62 años también sugirió que buscaría renegociar la asociación de Colombia con la OTAN si fuera elegido: “Realmente necesito ver la letra pequeña de ese acuerdo, pero mi objetivo final es mantener a América Latina fuera de las alianzas militares: No a China, no a Rusia y no a la OTAN”.