Tres hospitalizados después de que el tren de aterrizaje de un avión comercial colapsara en el Aeropuerto Internacional de Miami

(CNN) -- Tres personas fueron hospitalizadas con heridas leves después de que el tren de aterrizaje de un vuelo de Red Air procedente de República Dominicana colapsara cuando aterrizaba en el Aeropuerto Internacional de Miami, dijo a CNN el portavoz del aeropuerto, Greg Chin.

El vuelo llegaba de Santo Domingo a las 5:30 horas p.m. (ET) cuando el tren de aterrizaje colapsó y provocó un incendio.

De acuerdo con Chin, había al menos 126 personas a bordo. Tres estaban siendo transportados a un hospital local con heridas leves, dijo.

El Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade dijo que el incendio en la aeronave está bajo control y que las tripulaciones estaban mitigando el derrame de combustible.

#MDFR is on scene of an aircraft fire at @iflyMIA. Fire crews have placed the fire under control and are mitigating fuel spillage. All souls on board have been assessed for injuries. A total of 3 patients have been transported to local area hospitals. pic.twitter.com/hMP68ncJ4s

publicidad

— Miami-Dade Fire Rescue (@MiamiDadeFire) June 21, 2022