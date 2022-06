¿Cómo quedaría el precio de la gasolina sin el impuesto federal?

Biden analiza pausa en el impuesto a la gasolina 1:00

(CNN Español) -- El precio de la gasolina no da tregua a los estadounidenses y, como forma de aliviar la presión, el presidente Joe Biden quiere pedirle al Congreso suspenda el impuesto federal hasta septiembre y a los estados que hagan lo mismo con sus propias tarifas. ¿Cuánto pagarías por el galón con estos cambios? En promedio nacional, el ahorro podría ser de unos 57 centavos por galón, pero la cifra cambia significativamente dependiendo del estado.

La primera referencia obligada: a este miércoles 22 de junio, el promedio nacional del galón de gasolina es de US$ 4,96, de acuerdo a las cifras de la Asociación Estadounidense del Automóvil. Recientemente el promedio nacional del galón batió el récord de US$ 5 y hay previsiones que hablan de una media de US$ 6 para fines del verano.

¿Qué impuestos pagas al cargar gasolina?

Los impuestos federales —los que el presidente propone suspender— incluyen impuestos al consumo de 18,3 céntimos por galón de gasolina y 24,3 céntimos por galón de diésel, y una tarifa por fugas llamada Leaking Underground Storage Tank de 0,1 céntimos por galón en ambos casos. En el caso de la gasolina, entonces, la cifra que cobra el Gobierno federal suma en total 18,4 céntimos por galón, según los datos de la Administración de Información sobre Energía.

Pero esta cifra se queda corta, muy corta en algunos estados, para tener la visión general sobre el peso de los impuestos en el galón. Los estados cobran sus propias tasas que pueden incluir impuestos al consumo, medioambientales, especiales y tasas de inspección, entre otros.

Tomando en cuenta ambas fuentes de impuestos, la media nacional queda en US$ 57,09 por galón en el caso de la gasolina y US$ 66,64 en el caso del diésel, según la Asociación Estadounidense del Petróleo.

Las diferencias son significativas entre los estados: California, que tiene el galón de gasolina más caro (en un promedio de US$ 6,37 este miércoles), también tiene los impuestos más caros. Sumando el federal más los estatales, alcanzan los 86,55 centavos de dólar. El estado con menores impuestos es Alaska, donde suman 33,53 centavos por galón, aunque sigue siendo uno de los más caros en términos absolutos (se cotizaba, en promedio, a US$ 5,61 este miércoles).

Lo que quiere Biden

En un discurso este miércoles, Biden pedirá al Congreso que suspenda los impuestos federales sobre la gasolina y el diesel hasta finales de septiembre, informó Kevin Liptak de CNN con base en las declaraciones de funcionarios de alto rango de la administración. También le va a pedir a los estados que tomen medidas para eliminar sus propios impuestos sobre y a las refinadores que aumenten su capacidad.

"La suspensión del impuesto federal sobre la gasolina no solucionará por sí sola el problema, pero dará a las familias un pequeño respiro mientras seguimos trabajando para reducir los precios a largo plazo", dijo un funcionario a la prensa.

¿Un "pequeño respiro" de cuánto exactamente?

En la tabla que te mostramos a continuación, puedes ver en cuánto quedaría el galón de combustible si se le quitara solo el impuesto federal o el federal y los estatales. Se toma como referencia el promedio nacional y el de los 5 estados donde se paga más caro, de acuerdo a las cifras que la AAA actualiza diariamente. Para hacer el cálculo, mientras tanto, la referencia de los impuestos vigentes es la de la Asociación Estadounidense del Petróleo.

Dudas sobre la medida

Algunos demócratas, incluso, pusieron en duda la posibilidad de suspender el impuesto federal con el argumento de que es importante para financiar las carreteras. El presidente solicitaría poder usar otras fuentes de ingreso para compensar esa pérdida, según funcionarios.

Economistas también plantean que el ahorro para los consumidores sería mínimo, porque los minoristas podrían subir el precio base para compensar el cambio. Biden está "pidiendo a las empresas que se aseguren de que esos ahorros se trasladen a los consumidores", dijo el funcionario, aunque también reconoció que solo esta medida "no va a resolver todo el problema".

Desde la administración han dicho que las medidas que plantean podrían hacer que el precio baje en el entorno de un dólar por galón, pero eso depende de acciones que no controla el presidente. Biden no hablará de "una cifra precisa", dijeron funcionarios, sino que buscaría mencionar ejemplos del efecto que pueden tener sus propuestas.

Con información de Kevin Liptak.