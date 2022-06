Juzgan en secreto por subversión a un activista chino de los derechos civiles que dijo que el líder Xi Jinping "no era lo suficientemente inteligente"

El fortalecimiento de China bajo Xi Jinping 5:28

(CNN) -- Un destacado defensor de los derechos civiles en China, que en una ocasión pidió al líder Xi Jinping que dimitiera porque "no es lo suficientemente inteligente", fue juzgado a puerta cerrada, este miércoles, por cargos de subvertir el poder del Estado.

La medida se produce en un momento en el que el Partido Comunista redobla la represión de la disidencia antes de una reunión clave este otoño en la que se espera que Xi refuerce aún más su control del poder con un tercer mandato casi sin precedentes.

Xu Zhiyong, un veterano activista de los derechos civiles y estudioso de Derecho, compareció el miércoles por la mañana ante un tribunal local del condado de Linshu, en la provincia oriental de Shandong, en una audiencia que se cerró al público por "tratarse de secretos de Estado".

Una persona con conocimiento directo del caso dijo, antes del juicio, que Xu estaba decidido a declararse inocente.

Partidarios y grupos de derechos civiles calificaron el juicio de "tremendamente injusto" y los cargos de "inventados".

"Un caso tan político no tiene nada que ver con la ley ni con las pruebas. Todo el proceso del juicio está dominado por las fuerzas políticas que están detrás del tribunal", dijo Teng Biao, un destacado abogado chino de derechos humanos que ahora reside en Estados Unidos. "Este es un juicio político y una persecución política".

Teng dijo que es probable que Xu reciba una fuerte condena, porque esta sería la segunda vez que es encarcelado. En 2014, Xu fue condenado a cuatro años de prisión por "reunir multitudes para alterar el orden público".

"Para los presos políticos, la segunda pena de cárcel suele ser más larga que la primera", dijo Teng.

Carta abierta

Xu, de 49 años, fue detenido en febrero de 2020 en la ciudad sureña de Guangzhou tras pasar casi dos meses escondido. Fue uno de los varios activistas de derechos acorralados por las autoridades tras una reunión privada en la ciudad suroriental de Xiamen, en diciembre de 2019.

Mientras estaba escondido, Xu publicó una carta abierta dirigida a Xi en la que le pedía que dimitiera, un llamado sorprendentemente contundente que fue rápidamente censurado en el internet chino. Pedir públicamente la dimisión de un líder es un acto extremadamente arriesgado en China, donde la disidencia política está fuertemente reprimida y severamente castigada, especialmente bajo el mandato de Xi.

En su carta, Xu lanzó un ataque contundente contra las políticas de Xi, desde el endurecimiento de los controles del Partido Comunista sobre la economía hasta su supresión de las libertades en Hong Kong y su gestión del brote inicial de covid-19 en Wuhan.

"No creo que seas una persona malvada. Simplemente no eres lo suficientemente inteligente", escribió. "Por lo tanto, te insto de nuevo –lo que creo que también es un sentimiento muy extendido–: Sr. Xi Jinping, por favor, dimita".

Teng, el activista legal con sede en Estados Unidos, dijo que la carta abierta probablemente había contribuido a que se acusara a Xu de subversión, el delito político más grave, que conlleva una pena máxima de cadena perpetua.

"[Desde que] Xi llegó al poder, reforzó su dictadura y promovió un culto a la personalidad en torno a sí mismo. Fue increíblemente valiente que Xu escribiera una carta pidiendo la dimisión de Xi en China, pero, por supuesto, las autoridades nunca tolerarían tales artículos", dijo Teng.

Una figura central

Xu, antiguo profesor universitario con un doctorado en Derecho por la prestigiosa Universidad de Beijing, saltó por primera vez a la fama en 2003, cuando se hizo cargo del caso de un estudiante universitario que fue golpeado hasta la muerte durante su detención en Guangzhou. Su campaña, junto con otros juristas, hizo que el Gobierno chino aboliera un conocido sistema por el que los inmigrantes rurales eran detenidos, multados y expulsados arbitrariamente por la policía en las grandes ciudades.

En 2010, cofundó el Movimiento de Nuevos Ciudadanos con activistas afines, entre ellos Teng, para defender los derechos civiles y las reformas políticas.

Desde que salió de la cárcel, en 2017, Xu ha seguido hablando de asuntos políticos y sociales, publicando punzantes ensayos en su blog personal, incluso cuando una creciente lista de sus compañeros activistas, juristas, abogados de derechos humanos y periodistas han sido atrapados por las medidas represivas de Xi contra la disidencia.

"China no es la tierra de la paz, la prosperidad, la autocomplacencia y el rápido avance que imaginas en tus sueños", escribió en su carta abierta a Xi, en 2020.

"Estoy profundamente preocupado por el futuro de nuestra nación; me temo que un sistema tan cerrado es un sistema peligrosamente frágil; y me preocupa que no haya una forma significativa o sustantiva de sociedad civil que pueda hacer frente a la situación".

Teng, que lo conoce desde hace dos décadas, dijo que Xu era una "figura central" en el movimiento de derechos civiles de China. "El movimiento y la sociedad civil en general están atravesando un frío invierno, una tendencia que no ha dado señales de mejorar. La represión de los derechos humanos por parte del Partido Comunista va a continuar durante muchos años", afirmó.

Ding Jiaxi, abogado de derechos humanos y cofundador del Movimiento de Nuevos Ciudadanos, será juzgado en el mismo tribunal del condado de Linshu, en la provincia de Shandong, el viernes por cargos de subversión, dijo su esposa en Twitter.

"Las autoridades chinas apuntaron a Xu Zhiyong y Ding Jiaxi no porque hayan cometido ningún delito reconocido internacionalmente, sino simplemente porque tienen opiniones que no le gustan al Gobierno. Estos juicios injustos son un atentado atroz contra sus derechos humanos", declaró Gwen Lee, activista de Amnistía Internacional para China.

"Tras haber sufrido tortura y otros malos tratos durante su detención arbitraria, Xu Zhiyong y Ding Jiaxi se enfrentan ahora a ser condenados a años entre las rejas en juicios secretos que han sido amañados desde el principio".