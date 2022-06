La colombiana Diana Trujillo ahora es directora de vuelo de la NASA y supervisará la misión Artemis a la Luna

Inspiradora historia de inmigrante que deja huella en NASA 7:35

(CNN Español) -- La ingeniera colombiana Diana Trujillo sigue triunfando en la NASA. Según anunció este jueves la agencia espacial de Estados Unidos, Trujillo será directora de vuelo y supervisará las misiones a la Estación Espacial Internacional y la misión Artemis a la Luna, entre otros.



Trujillo, nacida en Cali, en el suroccidente de Colombia, hace parte de la nueva cohorte de directores de vuelo junto a Heidi Brewer, Ronak Dave, Chris Dobbins, Garrett Hehn, Nicole McElroy y Elias Myrmo.

"En esta función, estos individuos dirigirán equipos de controladores de vuelo, expertos en investigación e ingeniería y personal de apoyo en todo el mundo, tomando las decisiones en tiempo real que son fundamentales para mantener la seguridad de los astronautas de la NASA en el espacio", explica la NASA en un comunicado.

"¡Extremadamente feliz de ser parte del equipo rodeada de humanos tan increíbles!", reaccionó Trujillo en su cuenta de Twitter.

La historia de Diana Trujillo: de Cali a Marte

Diana Trujillo llegó a Estados Unidos con solo 17 años. No sabía inglés y tenía unos US$300 en el bolsillo.

"No sabía inglés y terminé buscando la forma de cómo aprender el idioma, poderme pagar la universidad y eventualmente estudiar algo que estaba relacionado con las personas que yo veía que trabajaban en la NASA. Trabajé con un programa para hacer llevar cargamento a la Estación Espacial, después Curiosity y ahora Marte 2020 y a veces ni me lo creo cuando me pongo a pensar que no tenía nada y no sabía ni el lenguaje", le dijo en una entrevista a CNN en 2020.

"Cuando llegué a Estados Unidos mi objetivo era ayudar a mamá. Si te digo la verdad, el primer objetivo era no morirme de hambre. Esa eso lo tenía yo muy claro en la cabeza que qué tenía que sobrevivir, tenía que estar segura de que tenía dónde vivir y dónde comer, porque no tenía ni idea en esas cosas básicas todavía que iban a pasar y trabajar, aprender el lenguaje y ayudar a mamá", agregó.

Trujillo fue integrante clave del equipo que llevó el Perseverance de la NASA a Marte.

"Trabajo con el grupo que diseñó y examinó el brazo robótico y los dos instrumentos que se llaman Pixl y Sherloc. Esos son los instrumentos que nos van a demostrar y encontrar si hubo vida en la superficie de Marte. Así que mi grupo es el que tiene que mostrar dónde poner el instrumento, hacer toda la investigación con el instrumento y devolver la información", explicó sobre su labor en ese entonces.

La ingeniera dice que la violencia en Colombia la llevó a mirar las estrellas.

"Viviendo en Colombia en los 80, donde había mucha violencia, mirando al espacio y mirando al cielo, es algo que le da a uno paz, independientemente de donde tú estés. Tú te acuestas en el piso, miras las estrellas y el firmamento de estrellas. Es simplemente espectacular y es pasivo, y tú no ves las estrellas golpeándose una con la otra. Así que siempre me pregunté cómo es que funciona eso ¿cómo es que pueden coexistir juntas las estrellas, los planetas y no tener un caos? Y de ahí fue que empezó para mí", dijo Trujillo.

La misión Artemis

Artemis I es una misión no tripulada que constituye el primer paso del ambicioso programa de la NASA para volver a poner seres humanos en la Luna.

Tras el vuelo sin tripulación de Artemis I, Artemis II será una misión tripulada que sobrevolará la Luna y Artemis III llevará a los astronautas a la superficie lunar, llevando allí por primera vez a una mujer y a una persona de color. El calendario de lanzamientos de las siguientes misiones depende de Artemis I.