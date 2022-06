Alexa, de Amazon, podrá imitar las voces de tus seres queridos fallecidos

"Alexa, paga por la gasolina": lo nuevo de Exxon y Amazon 0:34

(CNN Business) -- La última versión del asistente de voz Alexa de Amazon podría sonar inquietantemente familiar. La compañía anunció este miércoles durante su conferencia anual re:MARS, que se enfoca en la innovación en inteligencia artificial, que está trabajando en una actualización de su sistema Alexa que permitiría que la tecnología imite cualquier voz, incluso la de un familiar fallecido.

En un video que se mostró en el escenario, Amazon demostró cómo, en lugar de la voz característica de Alexa leyendo una historia a un niño, era la voz de su abuela.

Rohit Prasad, vicepresidente sénior de Amazon, dijo que el sistema actualizado podrá recopilar suficientes datos de voz de menos de un minuto de audio para hacer posible una personalización como esta, en lugar de que alguien pase horas en un estudio de grabación como se hace en el pasado. Prasad no dio más detalles sobre cuándo podría lanzarse esta característica. Amazon se negó a comentar sobre un calendario.

El concepto surge a partir de la búsqueda de Amazon de nuevas formas de agregar más "atributos humanos" a la inteligencia artificial, especialmente "en estos tiempos de pandemia en curso, cuando muchos de nosotros hemos perdido a alguien que amamos", dijo Prasad. "Si bien la IA no puede eliminar el dolor de la pérdida, definitivamente puede hacer que sus recuerdos perduren".

Amazon ha utilizado durante mucho tiempo voces reconocibles, como las voces reales de Samuel L. Jackson, Melissa McCarthy y Shaquille O'Neal, para dar voz a Alexa. Pero las recreaciones de AI de las voces de las personas también han mejorado cada vez más en los últimos años, particularmente con el uso de AI y tecnología deepfake. Por ejemplo, tres líneas en el documental de Anthony Bourdain "Roadrunner" fueron generadas por IA, aunque sonaba como si las hubiera dicho el famoso chef y personalidad mediática. (Este caso en particular generó revuelo porque no quedó claro en la película que el diálogo fue generado por IA y no había sido aprobado por los herederos de Bourdain). "Podemos tener un panel de ética documental al respecto más tarde", dijo el director Morgan Neville a The New Yorker cuando la película se estrenó el año pasado.

Más recientemente, el actor Val Kilmer, que perdió la voz debido a un cáncer de garganta, se asoció con la startup Sonantic para crear una voz impulsada por IA para él en la nueva película "Top Gun: Maverick". La compañía usó imágenes de archivo de audio de Kilmer para enseñarle a un algoritmo cómo hablar como el actor, según Variety.

Adam Wright, analista sénior de IDC Research, dijo que ve valor en el esfuerzo de Amazon.

"Creo que Amazon está interesado en hacer esto porque tienen la capacidad y la tecnología, y siempre están buscando formas de elevar la experiencia del asistente inteligente y el hogar inteligente", dijo Wright. "Queda por ver si impulsa una conexión más profunda con Alexa, o simplemente se convierte en una habilidad con la que algunas personas incursionan de vez en cuando".

La incursión de Amazon en las voces personalizadas de Alexa puede tener más problemas con el efecto del valle inquietante: recrear una voz que es muy similar a la de un ser querido pero que no es del todo correcta, lo que lleva al rechazo de los humanos reales.

"Ciertamente existen algunos riesgos, como que la voz y las interacciones de IA resultantes no coincidan bien con los recuerdos de los seres queridos de ese individuo", dijo Micheal Inouye de ABI Research. "Algunos verán esto como espeluznante o completamente terrible, pero para otros podría verse de una manera más profunda, como el ejemplo dado al permitir que un niño escuche la voz de sus abuelos, tal vez por primera vez y de una manera esa no es una grabación estricta del pasado".

Él cree, sin embargo, que las diversas reacciones a anuncios como este hablan de cómo la sociedad tendrá que adaptarse a la promesa de innovaciones y su eventual realidad en los próximos años.

"Definitivamente veremos más de este tipo de experimentos y ensayos, y al menos hasta que obtengamos un mayor nivel de comodidad o estas cosas se vuelvan más comunes, todavía habrá una amplia gama de respuestas", dijo.