El comediante Khaby Lame, es la persona con más seguidores en TikTok sin decir una palabra

(CNN) -- El comediante Khaby Lame se ha convertido en el rey de TikTok, todo sin pronunciar una sola palabra.

Con más de 142,9 millones de seguidores, Lame ha destronado a la bailarina adolescente y creadora de contenido Charli D'Amelio para convertirse en la persona con más seguidores en la plataforma.

Lame, de 22 años, que nació en Senegal, un país de África occidental y ahora vive en Italia, crea videos en los que reacciona sin palabras a trucos absurdos, acumulando millones de visitas y me gusta con cada publicación.

En las últimas semanas, sus admiradores hicieron un esfuerzo en las redes sociales para superar a D'Amelio en TikTok. En Instagram, Lame tiene 78,3 millones de seguidores frente a los 48,8 millones de D'Amelio.

Lame, (que se pronuncia Lah-MAY), comenzó a publicar videos después de perder su empleo como trabajador de una fábrica en Italia en los primeros días de la pandemia en 2020. Pasaba sus días encerrado en la casa de sus padres en la ciudad italiana de Chivasso, en busca de trabajo. Un día, descargó TikTok y comenzó a jugar con él en su habitación, publicando videos de sí mismo bajo el nombre de Khaby Lame.

Al principio, como muchos TikTokers, creó clips de sí mismo bailando, viendo videojuegos o haciendo acrobacias cómicas. A principios de 2021, comenzó a burlarse de los videos de trucos que inundan las plataformas de redes sociales, reaccionando a ellos encogiéndose de hombros sin palabras o con una mirada de exasperación.

“Se me ocurrió la idea porque estaba viendo estos videos circulando, y me gustó la idea de darle un poco de simplicidad”, dijo Lame a CNN a fines del año pasado. "Pensé en una manera de llegar a la mayor cantidad de gente posible. Y la mejor manera era no hablar".

Además de los videos de trucos de vida, Lame también publica breves parodias de comedia que presentan sus expresivas reacciones, pero sin palabras.

Sus reacciones personifican el término "sacudiendo la cabeza", o SMH en forma abreviada de Internet. Después de su enfoque de sentido común para una tarea, Lame extiende los brazos con las palmas hacia arriba, como si dijera 'duh'. A veces pone los ojos en blanco o mueve la cabeza.

Estas reacciones silenciosas pero expresivas lo han convertido en uno de los creadores digitales más reconocidos en las redes sociales.

“No necesitas hablar para que te vean o te entiendan”, dijo a CNN Christina Ferraz, fundadora de la agencia de relaciones públicas Thirty6five, con sede en Houston. "Su exasperación es identificable y los sentimientos son universales".

El humor inexpresivo de Lame ha atraído a admiradores de todo el mundo, quienes regularmente le envían videos de personas que realizan tareas simples de formas complicadas.

Sus estoicas expresiones faciales también lo han convertido en una estrella de memes, con su rostro publicado en videos de reacción en las redes sociales.

Lame no respondió de inmediato a una solicitud de CNN para comentar sobre su nuevo reinado como la cuenta de TikTok más seguida. Pero le dijo a CNN el año pasado que no publica los videos para ganar fama.

“No me importa si soy el primero, el segundo o el cuarto más popular en TikTok. Empecé a hacer videos porque quería hacer reír a la gente en ese período de encierro”, dijo. "Y sigo haciendo videos con los mismos ideales. Estoy feliz por mis logros, pero eso no es lo principal".

Lame ha dicho que uno de sus objetivos es trabajar con su estrella de cine favorita, Will Smith.