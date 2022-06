Historias de sobrevivientes de Surfside: 5 relatos de quienes salieron con vida del derrumbe del edificio

Identifican a la víctima 98 del colapso en Miami 1:47

(CNN Español) -- Una sección del edificio de condominios Champlain Towers South se derrumbó el 24 de junio de 2021 mientras muchos residentes dormían, una tragedia aún sin explicación que destrozó a la pequeña comunidad de Surfside, cerca de Miami.

Las 98 víctimas de la tragedia tenían entre 1 y 92 años, y procedían de todo el mundo, desde a los miembros de una comunidad judía muy unida, así como a familias de lugares tan lejanos como Argentina, Paraguay y Colombia.

Un memorándum de 11 páginas publicado en abril de 2022 por el Departamento de Bomberos de Miami-Dade ofreció nuevos detalles sobre las agonizantes horas y días en los que los familiares, los equipos de rescate y los funcionarios de la ciudad tenían la esperanza de encontrar sobrevivientes en el montón de acondicionadores de aire destrozados, barras de metal afiladas como navajas y paredes y balcones de hormigón destrozados.

Durante las primeras cinco horas, dice el memorándum, los rescatistas sacaron a los sobrevivientes atrapados en balcones, escaleras y estacionamientos. Finalmente, rescataron un total de 37 sobrevivientes.

También se utilizaron elevadores de bolsas de aire, herramientas hidráulicas, dispositivos neumáticos de apuntalamiento y otros instrumentos para rescatar a cuatro sobrevivientes atrapados bajo los escombros, según el memorándum. Sin embargo, un sobreviviente murió a más tarde a causa de las lesiones.

Estos son los testimonios de algunos sobrevivientes del derrumbe parcial del edificio en Surfside.

Ileana Monteagudo

leana Monteagudo, una mujer de origen cubano, asegura que se salvó de milagro. "Si yo he estado en mi apartamento y calculo yo que sería la una y tanto de la mañana, del de la mañana, y yo estaba medio dormida, preocupada porque tenía que madrugar y cuando yo tengo que madrugar duermo mal pensando que me tengo que despertar temprano", narró.

"Yo estaba, yo te diría que dormida, y algo me despertó. Fue como una fuerza muy fuerte que me despertó y me dijo algo anda mal aquí. Cuando yo abro los ojos así, yo siento un crack", Monteagudo relata que tras escuchar los ruidos salió a revisar si la puerta del balcón estaba abierta y tras revisar su departamento notó una grieta que se estaba abriendo en el techo.

"Por dentro. Me dijeron. Sal corriendo de aquí, que esto se cae", Monteagudo dijo que se cambió rápidamente de ropa, tomó cartera, celular y otras pertenencias y salió del departamento.

"Yo no tenía la menor idea dónde estaba la escalera porque [...] muy poco tiempo en el edificio y no me había dedicado porque me sentía confiada en este edificio. Un edificio súper elitista, super fortachón, que tú decía esto no lo tumba ni una bomba", continuó.

"Bajé las escaleras a gritos pidiendo a Jehová Dios. Por favor, Jehová, protégeme. Ayúdame a llegar abajo. Quiero ver a mis hijos. Quiero ver a mis nietos. No me quiero morir", Monteagudo narró que cuando estaba en el cuarto pisa, ella vivía en el sexto, escuchó un ruido tan fuerte que supo que el edificio se había desplomado.

"Yo estaba esperando que se desplomara totalmente el edificio", dijo Monteagudo e indicó que uno de sus más grandes temores era que los escombros le trabaran la puerta de las escaleras y evitándole escapar. "Estos fueron los momentos más terribles y más horrible que he pasado yo que he tenido en toda mi vida. Logré, bendito Dios, llegar abajo, abrir, que nada me interrumpiera mi puerta".

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi

Una pareja de actores argentinos que se alojaban en el edificio del derrumbe en Surfside, Florida, lograron escapar minutos antes del colapso del edificio.

"Veníamos de cenar, estacioné el auto como siempre, en la cochera. Escuchamos un ruido muy, muy, muy fuerte, pero no llegamos a entender qué pasaba", relató Nicolás Vázquez a CNN.

"En diferencia de seis, siete segundos que subimos al ascensor, se movió el ascensor, parando en el lobby, como siempre y arrancó una polvareda muy fuerte, un estruendo muy fuerte, como si fuera, no entendíamos qué pasaba. No entendíamos qué era, un tornado, un ataque, lo más parecido a algo que es una película. Empezamos a correr. Pasan entre dos o tres minutos más de no entender bien en un estado de shock qué estábamos viviendo", explicó Vázquez, quien le dijo a la gente que se encontró y a su pareja, Gimena Accardi, que debían cruzar.

"Ahí se escuchó un estruendo imposible de relatar porque no lo habíamos escuchado nunca en nuestras vidas. Era como en las películas, como si fuera una especie de terremoto, de ataque, de no sé, de lo que ven en las imágenes. Nosotros no vimos mucho, pero hay una imagen que muestra cómo cae el edificio en ese momento. No éramos consciente de lo que estaba pasando", explicó.

Esther Gorfinkel

Esther Gorfinkel de 88 años, le dijo a WPLG, afiliada de CNN, que había estado viviendo en Champlain Towers durante más de 40 años cuando su apartamento del quinto piso comenzó a temblar en las primeras horas del 24 de junio.

“¿Quién iba a pensar que algo así sucedería a la 1:30 de la mañana? ¿En tu vida? ¿Que en mi vejez vería algo tan horrible como esto?", dijo Gorfinkel, quien dijo que estaba en camisón cuando fue a ver qué estaba pasando. Se puso una bata y lentamente se dirigió hacia el garaje, cuando sus vecinos le brindaron el alivio que tanto necesitaban.

“Me empujaron y nos metimos en el agua”, dijo Gorfinkel. “Y luego me empujan, me empujan y me empujan. Había muchos escombros y vimos un agujero que se puede ver afuera. Me empujaron. Me recogieron. Vi el cielo. Sabía que estaría a salvo”.

Uno de esos vecinos era Justin Willis, quien le dijo a Wolf Blitzer de CNN que ayudar a Gorfinkel le distraía de la situación. “(Nosotros) tratamos de ayudarla a salir lo más rápido posible, porque si ella no salía, nosotros no saldríamos”, dijo Willis.

Willis y su padre ayudaron a Gorfinkel a saltar una pared que se derrumbó en el garaje y luego a la terraza de la piscina para ponerse a salvo. "Una vez que llegamos a eso, todos comenzamos a dar un suspiro de alivio”, dijo. “Te sientes seguro, una vez que ves la playa y te metes en la arena, cuentas tus bendiciones”.

Gorfinkel dijo que recordaba todo el encuentro y está muy agradecida por la ayuda de sus vecinos, pero está devastada por lo que dejó atrás.

“Mi corazón está roto”, dijo. "Déjame decirte. Tengo (una) amiga en el tercer piso con su esposo. Ya no los veo”.

“Las fotos de mi boda... Las fotos de la boda de mi madre... Las fotos de la boda de mis hijos. ¿Sabes cuántos álbumes de fotos tengo? Todo está ahí”.

Alberto Aguero

"Yo estaba en el apartamento con mi familia. Estábamos durmiendo mi esposa y yo, mis hijos estaban despiertos mirando Netflix. Cuando sentimos un estruendo muy grande. No sabíamos a ese punto lo que era. A mi esposa saltó y fue a ver los niños. Todos estaban bien, pero las luces colgando estaban dando de lado a lado. Entonces, a ese punto me dijeron 'Oye, esto es grande, tenemos que salir'", narró a CNN Alberto Aguero, residente del edificio Champlain Towers en Surfside, Florida.

"Cuando llegaron los bomberos yo salí al balcón y les grité que si teníamos que evacuar. Ellos nos dijeron que sí. Inmediatamente salimos con el teléfono y billetera nada más. Cuando abro la puerta al apartamento, miro a la izquierda y el apartamento de los vecinos ya estaba cortado a la mitad", explicó Aguero e indicó que al abrir la puerta de las escaleras para bajar y poder salir del edificio vio que le faltaba una pared a las escaleras.

"Cuando llegamos al tercer piso nos encontramos con una señora mayor de 88 años y mi hijo y yo la bajamos hasta el primer piso, pero cuando llegamos al primer piso ya estaba subiendo el agua. Tuvimos que saltar como tres pies [0,9 metros] de concreto que ya había caído".

Aguero dijo a CNN que no fue hasta que llegaron al área de la piscina que se sintieron a salvo. "Ya sabíamos que más o menos podemos respirar y tomar un momento de expresar que no sé cómo sobrevivimos, pero Dios nos dio una oportunidad segunda", explicó.

Conie

"Fui a darme una ducha, salí de la ducha y me sequé y estaba a punto de vestirme y luego oí un... un bum fuerte. Simplemente tomé mi bata y una toalla y salí corriendo. Dejé todo en el apartamento, mi teléfono, mi billetera. Simplemente salí corriendo porque pensé que todo el techo, y todo el edificio estaban a punto de derrumbarse", narró Conie, una de las supervivientes del colapso del edificio en Miami.

"Y luego, veo…, vi, que se me acercaba eso lentamente en el apartamento y me dije: me tengo que ir de aquí y salí corriendo. Me encontré con mi familia y me dijeron, ven, vamos, vamos...tenemos que salir de aquí", Conie explicó cómo logró escapar con su familia mientras el edificio temblaba. "Fuimos las primeras personas en salir y vimos a otra familia que acababa de llegar y dijeron que habían salido del ascensor y escucharon como el ascensor sonaba bum, bum, bum", concluyó.

