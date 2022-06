José “Pepe” Mujica sobre elección de Petro: Colombia tiene hambre acumulada de paz

Mujica sobre Petro: Colombia tiene hambre acumulada de paz 4:42

(CNN Español) -- El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, “tendría que ser un mago para poder orquestar las dificultades que tiene por delante”, dijo el expresidente de Uruguay, José Mujica (2010-2015).

En entrevista con CNN en la chacra donde vive, el exmandatario uruguayo, quien comparte con Petro un pasado guerrillero, señaló que el ganador de las elecciones en Colombia no es un “outsider que arrancó hoy” y lo ubicó como una “bocanada de renovación” en una nueva izquierda que, según él, encarnan Petro o el presidente de Chile Gabriel Boric, entre otros.

“Pertenecen a otra época, por suerte. Porque lo que no cambia no existe. Se hace cargo de la nueva agenda de problemas que han aparecido en los últimos 30 años. Y creo que es una bocanada de renovación para un país martirizado como es Colombia, que tiene desafíos imponentes”.

“Lo que más se necesita es paz”

Por eso, Mujica pidió que “ayuden” a Petro. Y reflexionó: “Colombia tiene gigantescos recursos, pero lo que más necesita es paz. Colombia tiene hambre acumulada de paz. Si logra que ese país entre a caminar conviviendo sin violencia, eso ya es un triunfo gigantesco. La política, en el caso de Colombia, tiene este destino en lo inmediato: transformar los enemigos en adversarios, que no es lo mismo. Si lo logra habrá triunfado”.

Respecto a los desafíos que enfrenta el país andino, Mujica dijo que “Colombia lastima”. “Porque tiene cerca de 20 millones de trabajadores que probablemente no se puedan jubilar. El grueso de la mano de obra es informal. Por otro lado, tiene una cantidad de recursos naturales gigantescos, ha gastado su porvenir en luchas intestinas y tiene, abajo, la alfombra de la droga que ha sido una alternativa, una forma de vivir, con una economía subterránea que es difícil de cuantificar”.

En ese “tablero movedizo” deberá moverse Petro, explicó Mujica.

Y cerró deseándole suerte a quien dijo que considera su “amigo intelectual”. “Me duele Colombia. Quisiera saber rezar para que la suerte también lo acompañe”.

El principal desafío para América Latina, según Mujica

En otra parte de la conversación, Mujica consideró que el principal desafío hoy para América Latina es “que nos cuesta incorporar que el mundo está entrando en otra época. Que hasta ahora el capital ha sido decisivo, pero de ahora en más cada vez más lo que importa es el conocimiento”.



Según el exguerrillero, exdiputado, senador y expresidente de Uruguay, quien además estuvo más de 14 años preso -la mayoría del tiempo en absoluto confinamiento y soledad- América Latina necesita “una fortuna para meter conocimiento en la cabeza de nuestra gente joven”.

“De lo contrario vamos a quedar en la franja de lo que dice (el autor israelí Yuval Noah) Harari, de los irrelevantes”, agregó.

“O nos subimos al desarrollo (…) para tener los medios que nos permitan formar a nuestras juventudes o, si no, la quedamos”., comentó.

“Hay una carrera explosiva por el conocimiento. Y sinceramente no lo veo por ningún lado esa desesperación porque no vamos a enfrentar problemas que no nos planteemos que lo vemos. Para mi ese desafío es el más grande que tenemos los latinoamericanos”, concluyó.