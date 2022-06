Última hora de la anulación del derecho al aborto en EE.UU: noticias y reacciones

Mujer solloza por decisión de la Corte Suprema sobre el aborto

La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos anuló el caso de Roe vs. Wade al considerar que ya no existe el derecho constitucional federal al aborto. Una mujer cuenta que fue violada y que no pudo abortar y que con esta decisión las mujeres van a “sufrir mucho”.