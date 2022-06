Citan la misma Biblia y evocan al mismo Jesús. Pero estos dos cristianos están en lados opuestos en el debate sobre el aborto

¿Puede ir a la cárcel una mujer que se realice un aborto? 2:06

(CNN) -- Ambos citan la misma Biblia. Ambos siguen al mismo Jesús. Y ambos hablan de la santidad de la vida. Y, sin embargo, ambos se encuentran en lados opuestos del polémico debate sobre el aborto.

Trent Horn, autor, orador y presentador de podcasts, es católico romano y se opone al derecho al aborto. Laura Ellis apoya el derecho al aborto legal y es directora de proyectos de Mujeres Bautistas en el Ministerio, un grupo bautista que aboga por las mujeres en el ministerio.

Ambos personifican las divisiones sobre el aborto en la iglesia y muestran cuán complejo puede ser el tema cuando dos personas inteligentes y bien informadas citan las Escrituras para respaldar su punto de vista.

La Corte Suprema de Estados Unidos abordó una cuestión legal trascendental el viernes cuando la mayoría conservadora de la corte anuló Roe vs. Wade, eliminando el acceso al aborto en todo el país. Por primera vez en casi 50 años, los estadounidenses viven en un país donde el aborto no está consagrado como un derecho constitucional.

Pero el debate continuará sobre el acceso al aborto, que es una cuestión tanto moral como religiosa para muchas personas de fe como Ellis y Horn.

Si bien gran parte del debate sobre el aborto se ha filtrado a través de airadas protestas y consignas gritadas, CNN eligió entrevistar a estos dos cristianos porque cada uno ha escrito ensayos públicos reflexivos sobre el tema.

Horn, autor de "Persuasive Pro-life", escribió un ensayo reciente, "Los católicos no pueden estar a favor del aborto", en el que argumentó que todas las personas "razonables" deberían oponerse al aborto legal porque es quitar una vida. “Si los no nacidos no son seres humanos, entonces el aborto es una cirugía inofensiva. Pero si los no nacidos están creciendo, deben estar vivos”, escribió.

Ellis es autora de un ensayo reciente, "Por qué soy una cristiana a favor del aborto y creo que tú también deberías serlo". Una de sus mayores críticas a los opositores al derecho al aborto es que “a menudo estos activistas no logran apoyar otras causas políticas que preservan la vida del niño después de nacer”.

Les hicimos a Ellis y Horn las mismas cuatro preguntas y recibimos respuestas radicalmente diferentes. Sus respuestas fueron editadas por razones de brevedad.

¿Cómo moldea tu fe tu posición sobre el aborto?

Horn: Mi fe me informa que Dios creó a los seres humanos a su imagen. Él ama a los seres humanos y quiere que compartamos ese mismo amor y promuevan la justicia hacia todos los demás seres humanos. Dado que mi fe me enseña que cada ser humano, cada miembro de nuestra especie es igual en valor y dignidad, entonces mi fe me informa que nunca debo matar directamente a un miembro inocente de nuestra especie solo porque no es deseado. Mi fe me informa que cada ser humano, desde el momento en que es concebido hasta el momento en que muere, merece la misma protección ante la ley.

Ellis: Creo en la santidad de la vida humana y me encantaría ver un mundo con menos abortos. Pero también sé que prohibir el aborto afectará más duramente a las personas de la sociedad que ya están realmente marginadas, y las mujeres blancas ricas siempre podrán tener acceso a un aborto seguro y asequible.

Hacer que el aborto sea ilegal afectará de manera desproporcionada a las mujeres jóvenes, las mujeres en la pobreza, las mujeres de color, en las zonas rurales, las mujeres que no tienen un sistema de apoyo que algunas personas tienen el privilegio de tener. Este es el tipo de personas por las que Jesús siempre abogó en su vida y ministerio. En primer lugar, siempre voy a ponerme del lado de una mujer humana viva, palpitante y lo que es mejor para ella y para su situación familiar.

¿Qué pasajes de la Biblia citas para justificar tu posición?

Horn: La Biblia no menciona explícitamente el aborto, por lo que no dice que el aborto en sí esté mal, pero tampoco dice que el infanticidio esté mal o que la pedofilia esté mal. En cambio, uso las Escrituras para informarme con principios generales. La Biblia es clara en el Éxodo 23:7 y Proverbios 6:16-17 que está mal matar a seres humanos inocentes. Proverbios 6 dice que Dios odia las manos que derraman sangre inocente.

Si la Biblia dice que está mal matar a seres humanos inocentes, y la ciencia y el razonamiento sólido nos dicen que los embriones humanos y los fetos humanos son seres humanos, entonces la Biblia me informa que está mal matarlos. La Biblia no dice que esté mal linchar a los negros, pero claramente está mal porque la Biblia dice que está mal matar a seres humanos inocentes. Eso se aplicaría a todos los seres humanos nacidos y no nacidos.

Lo que es más relevante es que la Biblia dice que la vida humana existe en el útero (Lucas 1:41) y la Biblia prohíbe matar a seres humanos inocentes (Éxodo 20:13). Esta prohibición se aplicaría al aborto como a cualquier otro homicidio. Debido a que los no nacidos son seres humanos más pequeños y dependientes, esas diferencias no anulan su derecho inalienable a la vida.

Ellis: Tenemos que tener mucho cuidado cuando tomamos un tema tan complicado como el aborto y tratamos de justificarlo o condenarlo a través de un solo verso o un par de versos que se toman fuera de contexto. La Biblia es un libro increíblemente complicado escrito por varias personas en diferentes contextos históricos y sociales. Podría ser irresponsable sacar una frase o dos y relacionarlas con el Estados Unidos del siglo XXI. La Biblia no habla explícitamente sobre el aborto, a favor o en contra de ninguna manera. Simplemente no está allí.

Cuando pienso en el tipo de escrituras que sacan las personas que están en contra del aborto, a menudo se refieren al asesinato, la inmoralidad sexual y culpar a las mujeres. Están tan sacados de contexto. Vuelvo a basarme en la vida y el ministerio de Cristo. Jesús realmente abogó por las mujeres de una manera hermosa y única para el período de tiempo en el que vivía. Incluso al estar con mujeres y hablarles, las estaba honrando y rompiendo las convenciones sociales. Tanto en la época de Jesús como en la actualidad, los cuerpos de las mujeres se desechan con demasiada frecuencia. Creo que Jesús no aprobaría eso.

Hay historias bíblicas donde Jesús abogó y empoderó a las mujeres. En Juan 4: 1-42, Jesús interactuó con la mujer junto al pozo y la capacitó para difundir sus enseñanzas. En Lucas 8: 43-48, Jesús dejó todo para hablar y ayudar a la mujer que tocó su manto. Y en Mateo 28: 1-20, Jesús confió la buena noticia de su resurrección a las mujeres.

¿Cuál es el mito más grande que tiene la gente sobre las personas que comparten tu posición?

Horn: El mito más grande que tiene la gente sobre mi posición sobre el aborto es que es simplemente una posición religiosa. Hay muchas personas religiosas que se oponen al aborto, al igual que hubo muchas personas religiosas que se opusieron a la segregación racial en Estados Unidos. La oposición a la segregación racial y la oposición al aborto no son meras posiciones religiosas. Más bien, estos son problemas de derechos humanos porque se basan en una verdad básica a la que cualquier persona razonable puede llegar, que es que debemos brindar a todos los seres humanos el mismo respeto y protección ante la ley.

Así como no hay diferencias moralmente relevantes entre los negros y los blancos para justificar que los blancos maltraten a los negros, no hay diferencias moralmente relevantes entre los humanos nacidos y los no nacidos. Los humanos por nacer son más pequeños, menos desarrollados y más dependientes que nosotros, pero los recién nacidos también son más pequeños, menos desarrollados que nosotros y muy dependientes. Pero esas razones no justificarían matar a un niño nacido y no justifican decir que los no nacidos no son personas y pueden ser asesinados.

Ellis: Me gustaría que la gente entendiera que puedes ser cristiano y no oponerte al aborto. El hecho de que alguien esté a favor del aborto no significa que odie la vida, los bebés, la Biblia o Dios.

El poder de la derecha religiosa es tan fuerte que a tantos cristianos les cuesta concebir que alguien pueda estar al otro lado de este asunto. Pero para hacer eco de Randall Balmer [un historiador que es una autoridad en la derecha religiosa], la derecha religiosa se creó para oponerse a las escuelas desagregadas. El cambio de enfoque a estar en contra del aborto se llevó a cabo para ganar poder político. Las personas tienen compromisos muy reales y creencias morales en ambos lados. Así que no digo que alguien que es “pro vida” sea corrupto y solo busque poder, pero así fue como se fundó el movimiento de la derecha religiosa. Siempre va a estar contaminado por eso.

¿Puede una persona que se opone a su posición sobre el aborto llamarse legítimamente cristiana?

Horn: Puede haber cristianos que apoyen el aborto legal al igual que hubo muchos cristianos que apoyaron la esclavitud legal. Ser cristiano significa que tienes un bautismo válido y crees en los principios centrales de la fe cristiana. Sin embargo, un cristiano que respalda la esclavitud legal o el aborto legal está en contradicción con la ley moral que nos da el cristianismo. Entonces, si bien serían cristianos, estarían en contradicción con la ley que Cristo nos ha dado para proteger a los inocentes, para proteger a los débiles, y serán juzgados por violar esa ley como cristianos.

Las personas son libres de tener cualquier creencia religiosa, incluidas las cristianas a favor del aborto, pero no siempre son libres de actuar de acuerdo con esas creencias. Algunas religiones enseñan que la poligamia, la esclavitud, la mutilación genital femenina o los asesinatos por honor deben ser legales, pero la ley debe proteger a todos los seres humanos inocentes, tanto nacidos como no nacidos, de todos los daños, incluidos los daños causados ​​en nombre de la religión.

Ellis: Obviamente no estoy de acuerdo con las personas que se oponen al aborto, pero eso no significa que no puedan ser cristianos solo porque personalmente no estoy de acuerdo con ellos. ¿Quién soy yo para decir quién puede o no puede ser cristiano? Eso es realmente solo asunto de Dios. Creo que tenemos que detener esta intensa vigilancia que tenemos sobre el cristianismo, particularmente cuando nuestra vigilancia se basa simplemente en un tema como el aborto del que no se habla en la Biblia.

Cuando Jesús le pidió a la gente que lo siguiera, no tenías que pasar primero por algún tipo de lista de verificación moral o política. Crecí en el oeste de Texas en un ambiente muy religioso y muy conservador. Conozco a muchas personas que están en contra del aborto debido a su fe. Obviamente no estoy de acuerdo con ellos personalmente por mi fe, pero no creo que eso signifique que no sean buenas personas, o que no sean buenos cristianos, mucho menos que no sean cristianos en absoluto.