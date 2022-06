Los hombres gay y bisexuales de Florida necesitan vacunarse contra el meningococo, para mantenerse a salvo en el "peor" brote de la historia de EE.UU., según los CDC

¿Por qué no permitir que besen a tu bebé? 6:14

(CNN) -- No te sorprendas si ves a los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) en el desfile del orgullo LGBTQ de este año o apareciendo en tu aplicación de citas.



Los CDC han estado intentando advertir a los hombres en Florida o que viajan a Florida, en particular aquellos que se identifican como gay, bisexual, queer o trans, que necesitan obtener una vacuna que puede evitar que contraigan la enfermedad meningocócica. La enfermedad meningocócica, incluida la meningitis, es una infección bacteriana en el revestimiento del cerebro y la médula espinal.

Hay un brote en curso en Florida que los CDC describen como "uno de los peores brotes de enfermedad meningocócica entre hombres homosexuales y bisexuales en la historia de EE.UU".

Hasta este viernes se han producido 26 casos y siete muertes, 24 de ellos entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Seis de las muertes también formaban parte de la comunidad LGBTQ. La mitad de los casos se han producido en hombres que se identifican como hispanos.

La enfermedad no solo afecta a las personas que se identifican como integrantes de la comunidad LGBTQ y la enfermedad no parece estar conectada a un evento en particular. Los CDC siguen investigando, pero el brote está en desarrollo.

El director asociado de Prevención de la División de Enfermedades Transmitidas por los Alimentos, el Agua y el Medio Ambiente de los CDC, Sam Crowe, dijo este viernes a CNN que muchos de los casos de meningococo se habían concentrado en el centro de Florida, pero que ahora hay casos en todo el estado.

La enfermedad meningocócica no tiene por qué ser mortal. Normalmente, entre dos y diez personas que contraen la infección bacteriana mueren, según los CDC. Pero es necesario que las personas que enferman obtengan antibióticos de inmediato.

Los CDC tienen previsto seguir haciendo una gran campaña de publicidad y concientización, tanto en inglés como en español, en los periódicos locales, a través de los medios de comunicación orientados a la comunidad gay y en las aplicaciones sociales durante todo el verano. La agencia dice que su presencia en los eventos del orgullo también continuará durante el verano.

En la aplicación Grindr, la compañía dijo que están trabajando con los CDC y Building Health Online Communities, una organización sin fines de lucro que apoya la salud de los hombres gay, para hacer correr la voz sobre el brote.

Grindr dijo que primero envió un mensaje sobre el brote en abril y luego envió un segundo mensaje hace dos semanas a sus usuarios en Florida. Uno de los mensajes advierte a los usuarios que los hombres homosexuales y bisexuales de Florida corren un mayor riesgo de contraer la enfermedad meningocócica y que deben buscar atención inmediata si sienten algún síntoma como rigidez en el cuello, dolor de cabeza o síntomas graves de gripe. Otro mensaje habla sobre obtener la vacuna.

Es posible que la gente no sepa que hay una necesidad urgente de ir al médico porque los síntomas pueden parecerse mucho a otros problemas de salud como una resaca o la gripe.

"Eso es parte del reto", dijo Crowe a CNN. "Fiebre alta, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, incluso una erupción de color púrpura oscuro. Sin embargo, puede progresar muy rápidamente y llevar a la muerte en un periodo muy corto. Así que le decimos a la gente que si ve esos síntomas, que definitivamente vaya a su proveedor de atención médica tan pronto como sea posible".

No es tan contagioso como el resfriado común, dijo Crowe, la gente necesita un contacto cercano con los infectados para enfermar. Pero "contacto cercano" puede significar simplemente vivir en el mismo hogar.

La enfermedad meningocócica se propaga a través de las secreciones respiratorias, como la saliva, o puede contagiarse a través de los besos.

"Es muy preocupante que registremos ese número de muertes y que incluso las personas que han sobrevivido tengan muchas secuelas realmente malas, como la posible amputación de miembros y la sordera. Es una enfermedad muy seria, muy grave", dijo Crowe.

Las personas que viven con el VIH son especialmente vulnerables, ya que están inmunodeprimidas.

Los CDC llevan mucho tiempo animando a las personas que viven con el VIH a vacunarse contra la enfermedad meningocócica para prevenir enfermedades graves. Pero ahora los CDC están diciendo a la comunidad, independientemente del VIH, que debe vacunarse en este momento. Incluso si se vacunaron de niño. Normalmente, la protección de la vacuna desaparece después de unos cinco años.

La gente debería pedir la vacuna MenACWY contra el meningococo. Hay otra, la MenB, pero la subespecie de la bacteria del serogrupo C es la que parece estar en el origen de estos casos entre la comunidad LGBTQ de Florida.

"La vacuna está disponible fácilmente. La gente puede ir a su proveedor de atención médica local", dijo Crowe. "La vacuna también está disponible en el departamento de salud del condado de forma gratuita. Estamos tratando de asegurarnos de que todos los que quieran la vacuna puedan obtenerla lo antes posible".

El brote se produce al tiempo que los CDC monitorean otro brote inusual de viruela del mono en países donde la enfermedad no es endémica, incluyendo Estados Unidos. Hasta este viernes, los CDC han informado 201 casos de viruela del mono en Estados Unidos, 16 de ellos en Florida.

La amenaza para la población estadounidense en general es baja, dicen los CDC, pero hay un número notablemente alto de casos de viruela del mono entre homosexuales, bisexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. "Sin embargo, cualquier persona que haya estado en contacto cercano con alguien que tenga viruela del mono está en riesgo", señalan los CDC.