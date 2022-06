Última hora de las protestas y el paro nacional en Ecuador, en vivo

Guillermo Lasso explica por qué no puede aumentar el subsidio a los combustibles

El presidente de Ecuador, en entrevista con CNN en Español, habló del precio de los combustibles y el subsidio en el país:

“No puede ser que hoy simplemente deba atender el capricho de un anarquista que quiere que el subsidio no sea 3.000 sino 4.000, donde al final del día, él [Leonidas Iza] es un defensor de los ricos, no de los pobres, porque los subsidios deben de ser para los pobres, no para los ricos, y el que consume combustible es porque tiene un automóvil o porque tiene una unidad de producción y por lo tanto no es pobre, es una persona que puede salir adelante sobre la base de su trabajo, no obstante eso, dado que esto hay un impacto indirecto en el precio de los combustibles, decidí congelarlos en octubre, pero no puedo aumentar el subsidio que para poner en términos relativos equivale a algo más del 10 por ciento del presupuesto del Estado".