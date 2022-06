Crecen las protestas contra la Corte Suprema en EE.UU. 3:33

(CNN) -- El líder de Green Day, Billie Joe Armstrong, dijo a sus fans en un concierto que tiene la intención de renunciar a su ciudadanía estadounidense tras la decisión de la Corte Suprema de EE.UU. de anular el caso Roe vs. Wade, una polémica medida que elimina el derecho constitucional federal al aborto en todo el país.



Durante una actuación como parte de la gira “Hella Mega” de la banda en el estadio de Londres en el Reino Unido, el viernes, Armstrong expresó su frustración al decir a la multitud: "Que se j**a Estados Unidos. Voy a renunciar a mi nacionalidad. Me voy a venir aquí".

Continuó diciendo que hay "demasiada j****a estupidez en el mundo como para volver a esa miserable excusa de país", antes de instar a los fans a estar preparados, diciendo: "Verán mucho más de mí en los próximos días".

Armstrong es uno de los artistas estadounidenses que se han pronunciado sobre la anulación del caso Roe vs. Wade en los últimos días. En el festival británico de Glastonbury, varios artistas, entre ellos Phoebe Bridgers, Billie Eilish, Kendrick Lamar y Olivia Rodrigo, condenaron la decisión.

Bridgers lideró un cántico de "F**k the Supreme Court" y criticó a los "irrelevantes hijos de p**a que intentan decirnos qué hacer con nuestros j*****s cuerpos", mientras que la estrella adolescente Olivia Rodrigo hizo subir al escenario a Lily Allen y dedicó la canción de Allen "F**k You" a los cinco jueces de la Corte Suprema que votaron en la opinión mayoritaria para anular la histórica sentencia que había protegido el aborto como un derecho federal en Estados Unidos durante casi 50 años.

Rodrigo se describió a sí misma como "devastada y aterrorizada" por la noticia antes de decir a la multitud de Glastonbury que "tantas mujeres y tantas niñas van a morir por esto", y luego dedicó el tema a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, a quienes, dijo Rodrigo, "les importa una m****a la libertad".

Kendrick Lamar, quien se presentó como uno de los últimos cabezas de cartel del festival el domingo por la noche, terminó su potente set con un alegato a favor de los derechos de las mujeres, coreando las palabras "Godspeed for women's rights, they judge you, they judge Christ" (“Buena suerte para los derechos de las mujeres, si te juzgan, juzgan a Cristo”), mientras llevaba una corona de espinas empapada de sangre falsa.