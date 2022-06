Occidente empuja a Rusia a su primer impago de deuda externa desde 1918

Estados Unidos podría bloquear los pagos de la deuda rusa a partir de la próxima semana 1:06

Nueva York/Londres (CNN Business) -- Rusia dejó de pagar su deuda externa por primera vez desde la revolución bolchevique hace más de un siglo.

Tras los informes de que Moscú no había pagado unos US$ 100 millones en intereses de dos bonos durante un período de gracia de 30 días que expiró este domingo, la Casa Blanca dijo que el incumplimiento mostró el poder de las sanciones occidentales impuestas a Rusia desde que invadió Ucrania.

"Las noticias de esta mañana en torno a la constatación del impago de Rusia, por primera vez en más de un siglo, sitúan lo fuertes que son las reacciones que Estados Unidos, junto con sus aliados y socios, han tomado, así como lo dramático que ha sido el impacto en la economía de Rusia", dijo un alto funcionario de la administración al margen de una cumbre del G7 en Alemania.

Rusia negó estar en mora, diciendo que los pagos se habían hecho, en dólares y euros, el 27 de mayo y que el dinero estaba atascado en Euroclear, una casa de liquidación con sede en Bélgica.

El histórico impago se había anticipado ampliamente después de que se congelaran la mitad de las reservas de divisas de Rusia y de que el Tesoro de EE.UU. pusiera fin a una excepción a las sanciones que había permitido a los tenedores de bonos de EE.UU. recibir el pago de Rusia.

La Unión Europea también dificultó el cumplimiento de las obligaciones de la deuda por parte de Moscú a principios de este mes, al sancionar al Depósito Nacional de Liquidación de Rusia, el agente del país para sus bonos en moneda extranjera.

Aun así, tardó más de lo que muchos esperaban: las sanciones no han logrado en gran medida paralizar la economía rusa, ya que el aumento de los precios de la energía ha llenado las arcas del país.

Mientras tanto, la moneda rusa se ha disparado hasta alcanzar el máximo de siete años frente al dólar estadounidense.

El país consiguió pagar a sus acreedores con dólares en abril, tras una larga saga que lo puso al borde del impago. El Ministerio de Finanzas del país dijo en abril que hizo efectivos US$ 565 millones en eurobonos que vencían este año, así como US$ 84 millones en eurobonos que vencían en 2024. Ambos pagos se hicieron en dólares, según el Ministerio de Finanzas, tal y como exigían las estipulaciones del contrato de los bonos.

Pero esta vez no ha sido posible, dados los recientes movimientos de las autoridades estadounidenses y de la UE.

La agencia de noticias estatal Ria Novosti citó al Ministro de Finanzas ruso Siluanov diciendo la semana pasada que las sanciones significaban que a Moscú no le quedaba "ningún otro método para hacer llegar los fondos a los inversores, excepto hacer los pagos en rublos rusos".

El Ministerio de Finanzas ruso dijo en un post de Telegram el 27 de mayo que el Depósito Nacional de Liquidación ruso había realizado los pagos requeridos de US$ 71 millones de dólares y 26,5 millones de euros.

"Las acusaciones de impago son incorrectas porque el pago de divisas necesario se hizo ya en mayo", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, durante una llamada regular con periodistas este lunes.

El hecho de que el dinero transferido a Euroclear no fuera entregado a los inversores "no es nuestro problema", dijo.

"Así que no hay motivos para calificarlo de impago", dijo.

Euroclear no puede liquidar ningún valor con contrapartes que estén sujetas a sanciones.

Desde 2014, la última vez que Occidente sancionó a Rusia por su anexión de Crimea, el Kremlin había acumulado unos US$ 640.000 millones en reservas extranjeras. Cerca de la mitad de esos fondos están ahora congelados en virtud de las sanciones occidentales impuestas tras la invasión de Ucrania.

No está claro qué efecto —si es que hay alguno— tendrá el impago en la economía rusa a corto plazo, ya que el país ya no puede pedir préstamos en el extranjero y el valor de sus bonos existentes se ha desplomado a centavos por dólar.

Pero a largo plazo, los rusos sufrirán casi con toda seguridad. El asalto a Ucrania ha dejado al país con pocos amigos en la comunidad internacional, y el impago probablemente cortará el acceso a la financiación extranjera durante años.

Clare Sebastian y Phil Mattingly de CNN contribuyeron a este informe.