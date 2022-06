LGBTQ: qué significa la 'Q' y otros términos de identidad explicados

Así celebran el mes del orgullo LGBTQ en Ciudad de México 1:19

(CNN) -- ¿Alguna vez te has preguntado qué significa la "Q" en LGBTQ? ¿O qué significan las otras letras? Así como el lenguaje evoluciona constantemente, las palabras que usamos para describirnos a nosotros mismos y otras facetas de la identidad también están cambiando.

Aquí hay algunos términos con los que debes estar familiarizado, basados ​​en recursos de la Asociación Estadounidense de Psicología; NLGJA: La Asociación de Periodistas LGBTQ y el Centro Nacional para la Igualdad Transgénero.

LGBTQ

Las primeras cuatro letras de esta abreviatura estándar son bastante sencillas: "Lesbianas, gays, bisexuales y transexuales". La Q significa "queer".

QUEER

Alguna vez considerado un insulto humillante por ser homosexual, el "queer" está siendo reivindicado por algunos como un término general de autoafirmación, especialmente entre aquellos que consideran que otras etiquetas son restrictivas. Algunos todavía creen que es un insulto homofóbico, por lo que siempre es mejor preguntar o esperar a la persona con la que estás hablando para usarlo.

SEXO

La comunidad científica considera que el sexo es diferente del género. El sexo se asigna al nacer según las características físicas y biológicas de un recién nacido, como los cromosomas, la prevalencia de hormonas y la anatomía. En general, el sexo de un recién nacido se asigna como masculino o femenino, aunque algunos estados y países ofrecen una tercera opción para aquellos que son intersexuales.

INTERSEXUAL

Personas que nacen con cromosomas sexuales, genitales externos o un sistema reproductor interno que no se considera estándar para hombres o mujeres. Los padres y los médicos generalmente eligen el sexo del niño, lo que lleva luego a cirugías o tratamientos hormonales. Algunos adultos intersexuales quieren que esta práctica termine porque el sexo de uno al nacer puede no estar alineado con su propio sentido de género o identidad.

GÉNERO

Los roles, comportamientos y atributos socialmente construidos que sirven como indicadores culturales de la identidad personal y social de alguien. Normalmente, estos roles se agrupan en una de dos categorías: masculino o femenino. Esto está empezando a cambiar, a medida que la sociedad se siente más cómoda con la idea del género como un espectro y no como algo binario.

IDENTIDAD DE GÉNERO

El sentido emocional y psicológico de una persona con su género, que puede no coincidir con el sexo que se le asignó al nacer. Los ejemplos más comunes de identidad de género son hombres y mujeres, pero hay varios términos para las personas que no encajan en esas categorías, como las siguientes...

NO BINARIO

Uno de los términos más comunes para describir a las personas que no se identifican como hombres o mujeres. Algunos pueden tener un género que combina elementos masculinos y femeninos, o pueden no identificarse con ningún género. Sinónimos comunes o alternativas a los términos no binarios incluyen genderqueer y de género no conforme.

TRANSGÉNERO

A diferencia de las personas no binarias, las personas transgénero pueden identificarse como hombres o mujeres. Lo que los dos grupos comparten es el sentido innato de que su identidad de género no coincide con el sexo que se les asignó al nacer.

CISGÉNERO

El prefijo "cis" significa "en este lado". Agregarlo al sufijo "género" crea una palabra para alguien cuya identidad de género se alinea con el sexo que se les asignó al nacer. En otras palabras, alguien que no se identifica como transgénero.

ORIENTACIÓN SEXUAL

La atracción sexual innata de uno hacia otros hombres, mujeres u otros que se identifican como no binarios. No debe confundirse con género, sexo o identidad de género.

LESBIANA

Un sustantivo y un adjetivo para las mujeres que se sienten atraídas por otras mujeres, aunque algunas mujeres prefieren ser llamadas gay o queer. ¡Siempre es mejor preguntar!

GAY

Un adjetivo y un sustantivo, más a menudo usado para describir a hombres que se sienten atraídos por otros hombres (excepto en los casos mencionados anteriormente).

BISEXUAL

Alguien que se siente atraído por más de un género.

ASEXUAL

La asexualidad es una orientación sexual caracterizada por la falta de atracción sexual, pero no descarta la atracción romántica.

PANSEXUAL

El prefijo "pan" lo dice todo. Pansexual es un adjetivo para aquellos que se sienten atraídos por todo tipo de personas, independientemente de su género u orientación sexual.