Chris Pratt dice que las reacciones a un post de Instagram sobre su familia le hicieron llorar

(CNN) -- Chris Pratt entiende que el éxito en Hollywood suele ir acompañado de las burlas en las redes sociales, pero le gustaría hacer todo lo posible para proteger a su familia de ellas.

En una nueva entrevista con Men's Health, el actor se refirió a la reacción pública que recibió el pasado noviembre por un post de Instagram que escribió sobre su esposa, Katherine Schwarzenegger.

"Dije algo así como: 'Encuentra a alguien que te mire como me mira mi mujer'. Y luego le eché algo de p*** en la cosa y dije: 'Pero te quiero. Estoy muy agradecido por mi mujer: me ha dado una hija preciosa y sana", recuerda Pratt.

"Entonces salieron un montón de artículos que decían: 'Eso es tan deleznable. No puedo creer que Chris Pratt le agradezca una hija sana cuando su primer hijo nació prematuro. Eso es una indirecta a su exesposa'. Y yo digo: "Eso es una mierda. Mi hijo va a leer eso un día. Tiene nueve años. Y está grabado en piedra digital".

Pratt y Schwarzenegger son padres de dos hijas pequeñas. Él comparte a su otro hijo Jack con su exesposa Anna Faris.

"Me molestó mucho, amigo. Lloré por ello", dijo Pratt a Men's Health. "Odiaba que estas bendiciones en mi vida sean, para la gente cercana a mí, una verdadera carga".

En el artículo, Pratt también abordó las percepciones erróneas sobre su relación con la religión organizada después de que habló sobre Dios durante un discurso de aceptación en los MTV Movie & TV Awards en 2018.

"No sabía que en cierto modo me convertiría en la cara de la religión cuando realmente no soy una persona religiosa. Creo que hay una distinción entre ser religioso —adherirse a las costumbres creadas por el hombre, a menudo apropiándose del sobrecogimiento reservado a quien creo que es un Dios muy real— y utilizarlo para controlar a la gente, para quitarle dinero, para abusar de los niños, para robar tierras, para justificar el odio. Sea lo que sea. El mal que hay en el corazón de todos los hombres se ha pegado a la espalda de la religión y se ha subido a ella".

Pratt protagoniza ahora la serie de suspense de Amazon Prime Video "The Terminal List", sobre un Navy SEAL cuyo pelotón muere en combate.