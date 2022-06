Cuatro acusados, incluido el conductor de un tráiler, en el peor incidente de tráfico de personas en Estados Unidos

CNN habla con familiares de sobreviviente de la tragedia en Texas 2:34

(CNN) -- Cuatro personas fueron arrestadas y acusadas después de que 53 personas murieran en lo que un agente de Investigaciones de Seguridad Nacional calificó como el incidente de contrabando de personas más mortífero en la historia de Estados Unidos.

Homero Zamorano Jr., de 45 años, originario de Brownsville pero residente en Pasadena, Texas, fue arrestado por cargos penales relacionados con su supuesta participación en el contrabando de personas con resultado en muerte, según un comunicado de prensa del Departamento de justicia de EE.UU. (DOJ, por sus siglas en inglés). Zamorano Jr. tiene un extenso historial criminal que se remonta a la década de 1990, según muestran los registros públicos.

“En la escena, los agentes del [Departamento de Policia de San Antonio] SAPD descubrieron a varias personas, algunas todavía dentro del remolque del tractor, algunas en el suelo y en la maleza cercana, muchas de ellas fallecidas y algunas incapacitadas”, decía el comunicado. “Los agentes del SAPD fueron conducidos a la ubicación de un individuo, luego identificado como Zamorano, a quien se le observó escondido en la maleza después de intentar fugarse. Zamorano fue detenido por agentes del SAPD".

La Patrulla Fronteriza del sector de Laredo proporcionó a los agentes de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) imágenes de vigilancia que mostraban el camión con remolque cruzando un puesto de control de inmigración, según el comunicado. Se podía ver al conductor vistiendo una camisa negra con rayas y un sombrero.

“Los agentes de HSI confirmaron que Zamorano coincidía con el individuo de las imágenes de vigilancia y vestía la misma ropa”, decía el comunicado.

publicidad

Guatemala busca identificar a migrantes muertos en Texas 3:37

Christian Martinez, de 28 años, quien fue arrestado el 28 de junio de 2022 en Palestine, Texas, está acusado de un cargo de conspiración por transportar inmigrantes indocumentados con resultado en muerte.

Una investigación reveló que hubo comunicaciones entre Zamorano y Martinez sobre el evento de contrabando, según el comunicado.

También imputaron y arrestaron a Juan Claudio D'Luna-Méndez, de 23 años, y a Juan Francisco D'Luna-Bilbao, de 48 años. “Ambos ciudadanos de México fueron arrestados y tuvieron apariciones iniciales el 27 de junio de 2022”, señaló el Departamento de Justicia de EE.UU. en el comunicado.

El registro del camión con remolque usado procedía de una residencia en San Antonio, según el comunicado.

“Los agentes del SAPD montaron vigilancia en la residencia y observaron que dos hombres salían en camionetas separadas. Después de las paradas de tráfico en ambas camionetas, los conductores fueron identificados como D'Luna-Méndez y D'Luna-Bilbao. D'Luna-Bilboa estaba en posesión de un arma de fuego que fue encontrada en la consola central de la camioneta que conducía", decía el comunicado.

"Se ejecutó una orden de allanamiento en la residencia donde se ubicaron armas de fuego adicionales. Se determinó que ambos individuos estaban ilegalmente en EE.UU. y fueron acusados ​​por denuncia penal de un cargo de posesión de un arma" por una persona que se encontraba ilegalmente en EE.UU.", según las autoridades.

Si son declarados culpables, tanto Zamorano como Martinez podrían enfrentar cadena perpetua o la pena de muerte.

CNN no ha podido determinar si Zamorano o Martinez tienen un abogado. El abogado de D'Luna-Méndez dijo que no comenta sobre casos pendientes. CNN se ha comunicado con el abogado de D'Luna-Bilbao y no ha recibido respuesta.