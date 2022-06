Acusan a dos hombres en relación con la muerte de 51 migrantes muertos hallados en un camión en San Antonio, Texas

Al menos 50 migrantes mueren abandonados en camión 3:59

San Antonio (CNN) -- Dos hombres fueron acusados en relación con la muerte de 51 migrantes que fueron encontrados en condiciones sofocantes en un camión en San Antonio, según denuncias penales presentadas en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Oeste de Texas.

Juan Claudio D'Luna-Mendez y Juan Francisco D'Luna-Bilbao fueron acusados de "posesión de un arma por parte de un extranjero ilegalmente en Estados Unidos", según las denuncias penales que se presentaron este lunes, el mismo día en que los migrantes fueron encontrados. Las autoridades pudieron localizar a los hombres después de responder al incidente del camión, según la declaración jurada.

"Los agentes investigaron la placa de registro de Texas en el camión y encontraron una residencia en San Antonio, Texas, como la dirección registrada del camión con los registros de vehículos motorizados de Texas", dice la declaración jurada.

El Departamento de Policía de San Antonio instaló vigilancia en la residencia "y observó que un Ford F-250 salía de la residencia con un solo hombre hispano al volante". El hombre fue identificado como D'Luna-Bilbao, quien tenía un arma de fuego en la consola, según la declaración jurada.

En la misma casa, las autoridades vieron otra camioneta cuyo conductor, un hombre más joven, fue identificado como D'Luna-Mendez.

publicidad

Ambos hombres son ciudadanos mexicanos que residen ilegalmente en EE.UU., según las declaraciones juradas. CNN no ha podido determinar si alguno de los dos tiene un abogado.

'Una horrible tragedia humana' 1:24

Lo que sabemos del camión donde fueron hallados los migrantes muertos

Este lunes, las autoridades fueron alertadas de la escena justo antes de las 6:00 p.m., cuando un trabajador en un edificio cercano escuchó un grito de ayuda, dijo el jefe de policía Bill McManus. El trabajador encontró un tráiler con las puertas parcialmente abiertas y vio personas muertas adentro, dijo.

El camión pasó el lunes por un puesto de control al norte de Laredo, Texas, dijo el representante federal Henry Cuellar, quien representa a un distrito que incluye a Laredo y San Antonio, que están a unos 240 kilómetros de distancia. Cuéllar habló el martes con el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y ha estado en contacto con la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, le dijo a CNN.

Felipe Betancourt Jr., copropietario de Betancourt Trucking and Harvesting en Alamo, Texas, le dijo a CNN este martes que el semirremolque usaba los mismos números de identificación federales y estatales que uno de sus vehículos. Dijo que las imágenes del camión muestran que mostraba el número del Departamento de Transporte (DOT) federal de su compañía y los números de identificación del DOT de Texas de uno de sus camiones. Esto fue informado por primera vez por el San Antonio Express-News.

Betancourt dijo que la camioneta en San Antonio, que es del mismo color que su Volvo semi rojo, no es propiedad de su compañía. Una búsqueda de los números del DOT de Estados Unidos y del DOT de Texas publicados en el camión encontrado en San Antonio mostró que los números habían sido registrados a nombre de la compañía de Betancourt.

“Nosotros no estamos vinculados para nada a ese camión”, dijo Betancourt. "No sabemos a quién pertenece ese vehículo".

Los migrantes hallados en el camión provienen de tres países

El número de muertos incluye a migrantes de México, Guatemala y Honduras, según un agente de la ley federal, que habló bajo condición de anonimato.

La oficina del médico forense ha identificado potencialmente a 34 de las 51 víctimas, dijo la comisionada del Precinto 1 del condado de Bexar, Rebeca Clay-Flores, durante una conferencia de prensa este martes. El médico forense del condado también ha pedido ayuda a las oficinas de médicos forenses de los condados vecinos debido a la gran cantidad de víctimas.

Cuarenta y ocho personas murieron en el lugar y dos más murieron en los hospitales, dijo el martes a CNN el funcionario federal encargado de hacer cumplir la ley, y señaló que el número de víctimas es preliminar.

Dieciséis personas, 12 adultos y cuatro niños, fueron llevadas vivas y conscientes a instalaciones médicas, dijo el jefe de bomberos de San Antonio, Charles Hood, en una conferencia de prensa este lunes por la noche.

"Este es el peor evento de contrabando de personas en Estados Unidos. Esto arroja luz sobre cuán peligroso es el contrabando de personas", dijo Craig Larrabee, agente especial interino a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional de San Antonio.

"En el pasado, las organizaciones de contrabando eran mamá y papá. Ahora están organizadas y vinculadas con los cárteles. Así que tienes una organización criminal que no tiene en cuenta la seguridad de los migrantes. Son tratados como mercancías en lugar de personas", le dijo a CNN en una entrevista telefónica.

El descubrimiento se produjo cuando las autoridades federales de Estados Unidos lanzaron lo que describieron como una operación "sin precedentes" para interrumpir las redes de contrabando de personas en medio de una afluencia de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México.

Tres personas han sido detenidas y están bajo custodia policial, aunque su conexión con la situación no está clara, dijo el jefe de policía Bill McManus en una conferencia de prensa el lunes por la noche. No está claro si los dos hombres acusados son parte de las tres personas detenidas.

Las 4 peores tragedias de migrantes en Estados Unidos 0:58

Los migrantes estaban "demasiado débiles" por el calor para ayudarse a sí mismos

Los migrantes hallados en el sofocante camión estaban calientes al tacto y sufrían de insolación y agotamiento, dijo Hood. El semirremolque frigorífico no tenía una unidad de aire acondicionado en funcionamiento visible, y no había señales de agua en el interior, dijo. No está claro cuánto tiempo estuvieron muertas las personas dentro del camión, dijo el funcionario.

Las altas temperaturas del lunes en el área de San Antonio oscilaron entre los 32 y 37 grados centígrados, según el Servicio Meteorológico Nacional.

"Ninguna de estas personas pudo salir del camión", dijo Hood. “Entonces, todavía estaban allí, esperando ayuda, cuando llegamos … lo que significa que estaban demasiado débiles, en un estado debilitado, para salir y ayudarse a sí mismos”.

Ashley C. Hoff, fiscal federal para el Distrito Oeste de Texas, dijo que los migrantes eran "las aparentes víctimas de los traficantes de personas indiferentes al bienestar de la vida humana".

"Seguiremos trabajando con las Investigaciones de Seguridad Nacional y los socorristas locales para identificar y llevar ante la justicia a los responsables de esta tragedia", agregó.

Entre los que viajaban en la camioneta había al menos 22 mexicanos y dos hondureños, dijo la agente federal de policía. Siete guatemaltecos estaban entre los muertos, y otro guatemalteco estaba en un hospital en estado crítico, dijo a CNN el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala.

El presidente Joe Biden describió el descubrimiento como "horroroso y desgarrador", y dijo que las muertes subrayaron la necesidad de perseguir a las redes criminales de tráfico.

"Explotar a personas vulnerables para obtener ganancias es vergonzoso, al igual que la fanfarronería política en torno a la tragedia, y mi administración continuará haciendo todo lo posible para evitar que los contrabandistas y traficantes de personas se aprovechen de las personas que buscan ingresar a Estados Unidos entre los puertos de entrada", dijo Biden.

Migrantes en San Antonio, ilusión convertida en muerte 1:22

Los bomberos vieron "montones de cuerpos"

"Estoy desconsolado por la trágica pérdida de vidas hoy y rezo por aquellos que aún luchan por sus vidas", dijo Mayorkas en las redes sociales. "Se han perdido demasiadas vidas a medida que las personas, incluidas familias, mujeres y niños, emprenden este peligroso viaje".

Los 60 bomberos que estaban en la escena están siendo sometidos a un informe de estrés por incidente crítico, dijo Hood.

"Se supone que no debemos abrir un camión y ver montones de cuerpos allí. Ninguno de nosotros viene a trabajar imaginándose eso", dijo el jefe de bomberos.

Uno de los cuerpos estaba afuera del tráiler cuando llegaron los bomberos, dijo Hood.

Los dueños de negocios en el área donde se encontró el tráiler le dijeron a CNN que estaban en estado de shock.

"Eran seres humanos, fue terrible”, dijo Israel Martínez, de 68 años, copropietario de USA Auto Parts. "Nosotros (los migrantes) venimos a este país para tener una mejor vida y lo de ayer me recordó que muchos de nosotros tristemente lo logramos, pero muchos otros no lo hacen".

Funcionarios estadounidenses están trabajando para manejar mejor el flujo de migrantes hacia la frontera entre Estados Unidos y México, dijo Mayorkas a CNN a principios de este mes. Su operación se basa en iniciativas anteriores para perseguir a los contrabandistas a quienes los migrantes a menudo dependen mientras se dirigen a la frontera. La primavera pasada, el Departamento de Seguridad Nacional también anunció un esfuerzo para tomar medidas enérgicas contra las organizaciones criminales de contrabando, junto con socios federales.

En los últimos años, los migrantes han enfrentado otras tragedias y desafíos que soportan el calor y el terreno peligrosos mientras intentan para cruzar la frontera entre Estados Unidos y México.

Los rescates en la frontera sur de Estados Unidos han superado a los del último año fiscal. Desde octubre, se han realizado más de 14.000 búsquedas y rescates a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, incluidos los rescates en cruces de agua peligrosos. Esas son más de 12.833 búsquedas y rescates en el año fiscal 2021, con más de tres meses para el final.

En 2017, 10 personas murieron y decenas resultaron heridas por condiciones relacionadas con el calor después de ser descubiertas en un camión con remolque en un Walmart de San Antonio. El conductor del camión fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional en una prisión federal.

En 2003, 18 víctimas de entre 7 y 91 años fueron encontradas muertas en la parte trasera de un camión con unas 100 personas más cuando las temperaturas superaron los 37 grados centígrados, dijeron los investigadores. El conductor de ese caso fue condenado inicialmente a cadena perpetua, pero en 2011 fue condenado nuevamente a casi 34 años de prisión.

El calor no ha sido el único peligro para los migrantes hacinados en vehículos. En marzo de 2021, un camión lleno con 25 personas chocó con un SUV en un tramo aislado del Valle Imperial de California, matando a 13 inmigrantes indocumentados.

-- Carolyn Sung, Michelle Watson, Karol Suarez, Kevin Liptak, Jason Hanna, Sharif Paget, Jen Deaton, Amanda Jackson y Steve Almasy de CNN contribuyeron a este informe.