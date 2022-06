Las 5 cosas que debes saber este 30 de junio: ¿Qué sigue ahora que Suecia y Finlandia están a punto de entrar a la OTAN?

Las 10 preguntas más comunes sobre las visas de trabajo en Estados Unidos. ¿Quién es Cassidy Hutchinson del testimonio explosivo ante el Congreso? Gustavo Petro y Álvaro Uribe se reunieron y acordaron un "canal de diálogo". Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. ¿Qué sigue ahora que Suecia y Finlandia están a punto de entrar a la OTAN?

La OTAN invitó formalmente a Suecia y Finlandia a unirse a la alianza militar, según una declaración de los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN este miércoles. Se trata de una histórica expansión del bloque de defensa que socava directamente los objetivos del presidente de Rusia Vladimir Putin en su guerra en Ucrania. ¿Qué pasará después?

2. Migrante hondureña fallecida en Texas quería reencontrarse con su madre y sus hermanas en EE.UU.

Adela Ramírez decidió emigrar de Cuyamel, en el norte de Honduras, luego de que su madre y sus hermanas lograran llegar a Estados Unidos. Ella no lo logró: fue una de los 53 migrantes que fallecieron este lunes en un camión en San Antonio, Texas, en una tragedia.

3. ANÁLISIS | Europa ve a China a través de la lente rusa, y Beijing no está contento

Mientras los líderes de las principales democracias occidentales y sus aliados se reúnen en dos cumbres consecutivas esta semana en Europa, su enfoque es claro: mantener la presión sobre Rusia mientras su brutal ataque a Ucrania entra en su quinto mes. Pero otro país también ha sido puesto en el punto de mira en esas reuniones: China. Y Beijing no está contento con ello.

4. ¿Quién es Cassidy Hutchinson del testimonio explosivo ante el Congreso?

La asistente principal del ex secretario general de la Casa Blanca Mark Meadows, que testificó el martes ante la comisión selecta de la Cámara de Representantes que investiga los disturbios en el Capitolio del 6 de enero de 2021, era una estrella joven y en rápido ascenso en la administración de Trump.

5. Las 10 preguntas más comunes sobre las visas de trabajo en Estados Unidos

Cada año Estados Unidos admite a millones de nacionales extranjeros bajo varias visas de trabajo, y al menos en 2020, más de 2 millones fueron trabajadores temporales y sus familias, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés). Pero, ¿cuáles son estas visas y cómo conseguir este tipo de trabajos?

A la hora del café

Gigi y Bella Hadid sorprenden en la pasarela con las cabezas parcialmente 'afeitadas'

Las supermodelos Gigi y Bella Hadid debutaron con nuevos y audaces looks este lunes, irrumpiendo en una pasarela de Nueva York con cejas decoloradas, flequillo corto y, lo que parecían ser cabezas medio rapadas.

Un brutal homicidio grabado en cámara aviva las tensiones religiosas en la India

Las tensiones religiosas están en aumento en la India tras el homicidio de un hombre hindú presuntamente a manos de dos asaltantes musulmanes, mientras las autoridades intentan evitar que el video del brutal ataque circule por internet.

Chris Pratt dice que las reacciones a una publicación de Instagram sobre su familia le hicieron llorar

En una nueva entrevista, el actor se refirió a la reacción pública que recibió el pasado noviembre por una publicación de Instagram que escribió sobre su esposa, Katherine Schwarzenegger.

Departamento de Justicia de Puerto Rico afirma que el aborto sigue siendo legal en la isla

El Departamento de Justicia de Puerto Rico sostuvo que la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular el caso Roe vs. Wade, al considerar que ya no existe el derecho constitucional federal al aborto, no altera el Estado de derecho vigente en la isla respecto a la práctica de la interrupción del embarazo.

¿Qué sigue para Serena Williams después de su valiente eliminación en primera ronda de Wimbledon 2022?

Incluso después de un año de ausencia del tenis, Serena Williams no olvida cómo entretener. Su regreso a la acción de Grand Slam en Wimbledon el martes —un duelo de tres horas y 11 minutos con la francesa Harmony Tan— fue histriónico, cautivador, pero al final terminó con una derrota.

La cifra del día

30 años

El cantante R. Kelly fue sentenciado a 30 años de prisión, luego de su condena el año pasado por cargos federales de extorsión y tráfico sexual.

La cita del día

"La conversación con el expresidente Uribe fue provechosa y respetuosa. Encontramos las diferencias y los puntos comunes"

Gustavo Petro y Álvaro Uribe se reunieron y acordaron un "canal de diálogo".

Y para terminar...

Mira cómo este barco eléctrico "vuela" sobre el agua

La startup sueca Candela desarrolló barcos con "alas", totalmente eléctricos y sin emisiones de carbono. Mira en el video cómo funcionan.