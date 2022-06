CNN en Español presenta en vivo el especial "The Fourth in America" de CNN

(CNN Español) -- Este próximo 4 de julio se celebra el 246º aniversario de la independencia de Estados Unidos y CNN en Español presentará en vivo de 7 p.m. a 1 a.m. (hora de Miami) el especial The Fourth in America de CNN, producido para que el público pueda disfrutar de un magnífico evento con grandes exponentes de la música, además de un imponente espectáculo de fuegos artificiales.

Este especial contará con los presentadores de la cadena CNN de todo el país. Entre ellos: Dana Bash desde Washington, Ana Cabrera desde Nashville, Don Lemon desde Nueva York y la corresponsal nacional sénior Sara Sidner, que se encargará de la cobertura desde San Diego.

Durante este especial se podrá disfrutar de las actuaciones de: AJR, Jimmie Allen, Alessia Cara, Avril Lavigne, B-52's, Def Leppard, Doobie Brothers, Gloria Estefan, Jason Derulo, Journey, The Lumineers, Machine Gun Kelly, Maren Morris, Old Dominion, Pitbull, Santana, Third Eye Blind, T-Pain y Willie Nelson, entre otros. Además, incluirá una actuación especial de la Banda de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos.

Los espectáculos de fuegos artificiales de costa a costa tendrán lugar a lo largo de la noche en ciudades de todo el país como Austin, Boston, Chicago, Denver, Fort Lauderdale, Houston, Jacksonville, Nashville, Nueva York, Pasadena, Filadelfia, St. Louis, San Diego, San Francisco y Washington.

El especial The Fourth in America de CNN se transmitirá en directo por CNN en Español, CNN.com y CNN OTT y las aplicaciones móviles en "TV Channels" o CNNgo, donde estén disponibles.