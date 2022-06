Sam Asghari habla sobre su matrimonio 'surrealista' con Britney Spears

Donatella Versace, feliz de diseñar los trajes de boda de Britney Spears y Sam Asghari 1:28

(CNN) -- Sam Asghari habló sobre su matrimonio con la "increíble" Britney Spears en su primera entrevista desde su boda en junio.

El actor apareció en "Good Morning America" en un segmento que se transmitió el miércoles para promocionar su próxima película, "Hot Seat".

Naturalmente, la conversación giró alrededor de sus recientes nupcias.

"Lo de ser marido no me ha afectado todavía", dijo Sam Asghari.

"La esperábamos con ansias", dijo sobre su boda. "Nos la imaginábamos como un cuento de hadas, y lo fue. Y queríamos celebrar con, ya sabes, nuestros seres queridos, nuestra gente cercana. Queríamos celebrar, y eso es lo que hicimos".

Sam Asghari le dio crédito a su esposa por ayudarlo a elevar su carrera como actor.

"Realmente no me notaron hasta que, ya sabes, mi esposa me dio, como esta increíble plataforma para trabajar", dijo. "Así que siempre lo aprecio mucho. Y siempre estoy muy agradecido por eso".

"No doy por sentado ninguna oportunidad que tengo y realmente trato de mantenerme positivo con todo lo que está sucediendo", agregó Sam Ashgari.

La pareja se conoció en el set del video musical de Britney Spears en 2016, se comprometieron en septiembre de 2021 y anunciaron un embarazo fallido semanas antes de casarse.