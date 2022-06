Xi Jinping abandona la China continental por primera vez desde el inicio de la pandemia

La importancia de la reunión entre Biden y Xi Jinping 1:23

(CNN) -- Xi Jinping abandonó la China continental por primera vez desde el inicio de la pandemia, llegando a Hong Kong este jueves antes del 25º aniversario del traspaso de la ciudad del dominio británico al chino.

Se espera que Xi pase dos días en el centro financiero y asista a una serie de actos oficiales para conmemorar tanto el traspaso del 1 de julio como la ceremonia de toma de posesión del próximo dirigente de la ciudad nombrado por Pekín, John Lee, antiguo oficial de policía y jefe de seguridad.

En los casi 900 días transcurridos desde la última vez que Xi abandonó la China continental, el 17 de enero de 2020, sus actividades diplomáticas se han limitado a cumbres virtuales y videoconferencias, lo que confiere un significado especial a su viaje a Hong Kong.

Xi llegó a la ciudad este jueves por la tarde (local), a través de un tren de alta velocidad desde la ciudad fronteriza china de Shenzhen, donde fue recibido por una gran multitud que agitaba banderas nacionales y coreaba al unísono: "Bienvenido, bienvenido, una cálida bienvenida".

A continuación, fue conducido por una alfombra roja, mientras los coloridos bailarines de leones se sumaban al estruendo de los tambores, los cánticos y las trompetas.

Xi fue recibido en primer lugar por la jefa del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, y sus principales funcionarios. Tras intercambiar unas palabras, Xi y su delegación se abrieron paso lentamente por la estación, saludando a la multitud y hablando con otros funcionarios presentes.

"Han pasado más de cinco años desde mi última visita a Hong Kong. En los últimos cinco años, he prestado mucha atención a Hong Kong y me he preocupado por ella", dijo Xi en un breve discurso posterior.

"En los últimos años, Hong Kong ha resistido una prueba severa tras otra y ha superado un riesgo y un desafío tras otro. Tras capear las tormentas, Hong Kong ha resurgido de sus cenizas con una vigorosa vitalidad".

Salir de la burbuja del covid

La llegada de Xi coincide con las previsiones de un tifón que traerá fuertes vientos y lluvias, y se produce después de semanas de incertidumbre sobre si se arriesgaría a salir de la estricta burbuja de cero covid de la China continental, para viajar a una ciudad que ahora registra más de 1.000 nuevos casos de coronavirus al día.

Bajo el mandato de Xi, China se mantiene aislada del mundo al aplicar un enfoque de tolerancia cero frente al virus, con las fronteras internacionales del país cerradas y los viajes estrictamente restringidos.

Xi reafirmó esta política este miércoles durante una visita simbólica a Wuhan, la ciudad del centro de China donde el virus surgió por primera vez a finales de 2019, diciendo que prefería "sacrificar temporalmente un poco de crecimiento económico" que "dañar la salud de la gente", según la agencia estatal de noticias Xinhua.

"Si calculamos los costes y beneficios totales, nuestras políticas de covid son las más económicas y eficaces", dijo Xi, añadiendo que China tenía la capacidad de continuar con su enfoque de cero covid "hasta la victoria final".

Aunque Hong Kong se ha visto muy influenciada por las intransigentes políticas sanitarias de Beijing, aplicando estrictos controles fronterizos y de cuarentena, así como medidas de distanciamiento social impuestas, hasta ahora ha evitado el tipo de cierres prolongados en toda la ciudad o las pruebas masivas obligatorias que se ven en ciudades del continente como Shangai y Xi'an.

Antes de la visita de Xi, Hong Kong impuso una serie de restricciones por el covid. Desde la semana pasada, se ha prohibido a los altos funcionarios asistir a actos públicos y se les ha restringido el uso de vehículos privados en sus desplazamientos. También se les han hecho pruebas diarias de covid, y deben pasar la noche de este jueves en un hotel de cuarentena antes de la ceremonia de este viernes.

Xi Jinping llega a una ciudad cambiada

La última vez que Xi visitó Hong Kong para conmemorar el traspaso fue en 2017, con motivo del 20º aniversario, cuando se encontró con las calles llenas de manifestantes prodemocráticos.

Pero este año no se esperan protestas. La mayoría de los grupos prodemocráticos de Hong Kong se han disuelto tras la promulgación de la amplia ley de seguridad nacional de la ciudad hace dos años.

La represión posterior hizo que casi todas las principales figuras prodemocráticas de Hong Kong, incluidos activistas y políticos, fueran encarceladas o se vieran obligadas a exiliarse.

De las organizaciones que quedan, ninguna ha solicitado permiso para organizar protestas pacíficas durante el viaje de Xi, según la policía. La Liga de Socialdemócratas, uno de los pocos partidos políticos prodemocráticos supervivientes, dijo que no organizaría ninguna protesta después de que varios miembros se reunieran con la policía de seguridad nacional.

El gobierno de Hong Kong ha defendido en repetidas ocasiones la ley de seguridad nacional, afirmando que ha restaurado el orden en la ciudad, que se vio sacudida por protestas prodemocráticas y antigubernamentales en 2019.

Lugares cerrados, zona de exclusión aérea

Sin arriesgarse, la policía ha reforzado la seguridad y ha cerrado las zonas cercanas a los principales lugares de celebración. Pasarelas peatonales, carreteras y una estación de tren en algunas de las zonas más concurridas de Hong Kong han sido cerradas temporalmente durante este jueves y viernes.

También se ha establecido una zona de exclusión aérea en el puerto de la ciudad y se ha restringido el uso de drones durante la visita de Xi.

Las autoridades también han restringido en gran medida el acceso de los medios de comunicación a las celebraciones del traspaso de poderes, lo que dista mucho del entorno informativo abierto y la prensa local libre de años anteriores.

Según la Asociación de Periodistas de Hong Kong (HKJA, por sus siglas en inglés), al menos diez periodistas que trabajan para organizaciones locales e internacionales vieron rechazadas sus solicitudes para cubrir los actos por "motivos de seguridad".

"Ante la imposibilidad de que los medios de comunicación envíen periodistas sobre el terreno, la HKJA lamenta enormemente la rigidez de las disposiciones de información adoptadas por las autoridades para un acontecimiento tan importante", declaró este martes el grupo de prensa.

Kathleen Magramo, de CNN, ha contribuido con su información.