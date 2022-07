Cómo este banco de EE.UU. está transformando la banca móvil para hispanohablantes

Llegan las monedas digitales de los bancos centrales 1:12

(CNN) -- Para los 44 millones de personas de habla hispana en Estados Unidos, abrir una cuenta bancaria puede ser un viaje intimidante con una serie de obstáculos.

Seis, un nuevo banco dirigido a personas de habla hispana, está tratando de remodelar la experiencia de la banca móvil para incluir más a los inmigrantes.



Trevor McKendrick, el fundador de la compañía, dijo que sentía que el sistema bancario estadounidense no se estaba adaptando a los hispanohablantes nativos.

"Nací y crecí en Los Ángeles y tengo muchos amigos mexicanos que han emigrado a EE.UU.", dijo McKendrick. "Han tenido muchas experiencias negativas con el sistema bancario aquí, ya sea por el miedo, las barreras del idioma o las diferencias culturales, lo que sea. Hay suficientes hispanohablantes en EE.UU. Se merecen su propia banca y es por eso que comenzamos Seis".

Seis emplea a personas de EE.UU., México, Honduras, Chile, Colombia, Venezuela y otros países latinoamericanos para interactuar con los clientes. Cada vez que un cliente se comunica con el banco, la interacción siempre es 100% en español con un hablante nativo de español.

"Podemos construir algo realmente específico para ellos, mientras que un gran banco opera con una especie de mentalidad única y termina sin priorizar realmente a los clientes", dijo McKendrick.

Los inmigrantes de habla hispana se han encontrado durante mucho tiempo con obstáculos en los bancos establecidos tradicionalmente, agregó, como la documentación requerida y los saldos mínimos, que en la mayoría oscilan entre US$ 300 y US$ 500.

Seis permite a los inmigrantes abrir una cuenta corriente con solo un pasaporte, sin necesidad de un número de seguro social. El cliente puede descargar la aplicación y solicitar una cuenta en línea, sin saldo mínimo, requisitos ni tarifas.

"No necesitas dinero para abrir la cuenta. No cobramos por saldos mínimos. No requerimos que tengas una cierta cantidad de pases por mes. Tenemos una red de cajeros automáticos sin cargo de más de 55.000 (unidades)", dijo McKendrick.

Muchos latinos usan su apellido materno y paterno, pero los bancos estadounidenses tradicionales a menudo solo permiten un apellido en una cuenta o solicitud. McKendrick dijo que a muchos a menudo se les rechazan las transacciones porque el nombre completo utilizado al hacer una compra no coincide con lo que está en su tarjeta de débito.

“Estás en este país, todavía no hablas el idioma”, dijo McKendrick. "Y además, acaban de rechazar esta transacción. Estás totalmente confundido y ni siquiera sabes por dónde empezar a solucionarlo".

Sergio Manrique, jefe de comunidad del banco, dijo que creció como traductor de su familia cuando emigraron por primera vez a EE.UU. desde la Ciudad de México cuando tenía nueve años, y comprendió las dificultades que enfrentan muchas familias como él.

“Es increíble tener un producto en el que si acabas de llegar puedes entenderlo, puedes usarlo y ser parte de la sociedad estadounidense”, dijo Manrique.

Seis también tiene como objetivo empoderar a sus clientes de habla hispana, ya sea instruyéndolos sobre productos financieros como su cuenta corriente o tarjeta de débito Visa o sobre servicios como la creación de crédito.

"Nuestros clientes se ven a sí mismos... están en su propio sueño americano", dijo McKendrick. "Entonces, nos vemos ayudándolos en ese camino".