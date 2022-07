Renuncia en Argentina el ministro de Economía Martín Guzmán; Silvina Batakis asume el cargo

Martín Guzmán renunció al cargo de ministro de Economía de Argentina 3:20

(CNN Español) -- Martín Guzmán renunció este sábado a su cargo como ministro de Economía de Argentina, así lo informó en su cuenta de Twitter.

En un extenso texto de 7 páginas, Guzmán indicó que al asumir su cargo el país "se encontraba sumida en una profunda crisis económica, social y de deuda, y a ello se le agregó primero una pandemia global y luego la actual guerra de Ucrania".

Y agregó que "la primera vez que le hablé a la Argentina como ministro de Economía de la Nación, conté que nuestro objetivo era tranquilizar la economía. Puede que a varios ese concepto no les genere demasiado entusiasmo, pero a mí siempre me pareció (y me parece) que tranquilizar la economía constituiría una verdadera épica”.

Con la profunda convicción y la confianza en mi visión sobre cuál es el camino que debe seguir la Argentina, seguiré trabajando y actuando por una Patria más justa, libre y soberana.

Guzmán terminó su texto de renuncia diciendo que "con la profunda convicción y la confianza en mi visión sobre cuál es el camino que debe seguir la Argentina, seguiré trabajando y actuando por una patria más justa, libre y soberana".

Silvina Batakis es la nueva ministra de Economía

Este domingo, el presidente de Argentina Alberto Fernández designó a Silvina Batakis como nueva ministra de Economía, así lo confirmó en su cuenta de Twitter Gabriela Cerruti, portavoz de la presidencia.

Su designación se da después de más de 24 horas de incertidumbre donde quedó en evidenciada las tensiones de la coalición de gobierno, y en particular entre el presidente y su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Batakis ocupó el cargo de ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires entre 2011 y 2015 durante la gobernación de Daniel Scioli, ahora ministro de Desarrollo Productivo.

Ignacio Grimaldi e Iván Pérez Sarmenti colaboraron con este reporte.