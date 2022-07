¿Qué hacer si te niegan la visa para Estados Unidos?

La Casa Blanca sorprende con cambios en políticas hacia Cuba 2:55

(CNN Español) -- Aunque Estados Unidos aprueba una gran mayoría de las solicitudes para obtener una visa de no inmigrante —para ciudadanos extranjeros que buscan ingresar a Estados Unidos de manera temporal— existe la posibilidad de ser rechazado.

Por ejemplo, de las 3.148.323 solicitudes realizadas para obtener una visa en 2021, 56.240 (11,32%) fueron rechazadas, según datos de Oficina de Asuntos Consulares de Estados Unidos (CA, por sus siglas en inglés). Pero, ¿cuáles son las razones del rechazo y qué es lo que deberías hacer si tu solicitud sea negada?

El gobierno de EE.UU. establece que una solicitud puede ser rechazada por múltiples razones, como el funcionario consular no cuenta con toda la información necesaria para determinar la elegibilidad del solicitante, el solicitante no califica para la categoría de visa que solicitó o porque el solicitante es inelegible, según lo establecido en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés).

Aquí puedes consultar las principales razones por las que una solicitud de visa estadounidense puede ser rechazada.

¿Qué hacer si mi solicitud de visa fue denegada?

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), la principal razón para denegar una visa de no inmigrante es porque el solicitante "no estableció su derecho al estatus de no inmigrante", razón señalada en la sección 214(b). Esto quiere decir que el solicitante no demostró que cuenta con fuertes lazos en su país de origen, como un trabajo, un hogar y familia o amigos. Sin embargo una solicitud de visa también puede ser denegada por otras razones.

En el caso de que una solicitud para obtener la visa estadounidense sea rechazada, "en la mayoría de los casos se notifica al solicitante la sección de la ley que se aplica" y se le informará al solicitante si puede solicitar una exención de inelegibilidad.

Por ejemplo, si la solicitud fue negada bajo la sección 221(g) —que significa que durante el oficial consular no tuvo toda la información requerida para determinar la elegibilidad del solicitante para recibir una visa— el solicitante recibirá una carta con los pasos a seguir. En este caso, existen dos posibles vías:

La solicitud estuvo incompleta y/o se requiere documentación adicional: el solicitante recibirá una carta en la que se indica que su solicitud fue denegada según la sección 221(g) y se enumerarán los documentos que deberá proporcionar.

el solicitante recibirá una carta en la que se indica que su solicitud fue denegada según la sección 221(g) y se enumerarán los documentos que deberá proporcionar. Se requiere un proceso administrativo adicional: el solicitante recibirá una carta indicando que se requiere de un procesamiento administrativo adicional y las instrucciones a seguir una vez concluya el proceso administrativo. El tiempo del proceso varía según las circunstancias individuales de cada caso.

La buena noticia es que si tu solicitud de visa fue denegada bajo la sección 221(g), podrás proporcionar la información adicional requerida dentro de un año para que tu solicitud sea procesada. En el caso de no proporcional la información adicional en el periodo de tiempo señalado, deberás volver a solicitar una visa y pagar la tarifa correspondiente.

Si se rechazó la solicitud bajo las secciones 214(b) y 221(g), que fueron mencionadas anteriormente, es posible volver a solicitar una visa estadounidense en el futuro. Sin embargo, se deberá presentar una nueva solicitud y pagar la tarifa nuevamente.

No obstante, en el caso de que una solicitud haya sido denegado bajo la sección 212(a)(9)(B)(i) —por haber permanecido en EE.UU. después de la fecha de vencimiento del periodo de estadía autorizado o por ingresar al país ilegalmente— el solicitante no será elegible para una visa durante 3 o 10 años, según sea el caso, después de salir del país.

¿Qué son las exenciones de inelegibilidad?

Existen ciertas condiciones y actividades señaladas por el Gobierno de EE.UU. que pueden hacer que una persona sea inelegible para recibir una visa. Por ejemplo, exceder el plazo de estadía de una visa, cometer ciertos crímenes o presentar documentos falsos durante la solicitud de visa.

Sin embargo, existen algunas exenciones de inelegibilidad que podrían ayudarte a conseguir una visa, dependiendo la sección en particular de la ley bajo la cual el solicitante no fue elegible en primer instancia.

Pero, ¿cómo saber si soy elegible a una exención? El funcionario consular de la embajada o el consulado donde se realizó la solicitud de visa te dirá cómo presentar la solicitud. Y si bien no hay garantía de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) apruebe la exención, de hacerlo, es posible que logres la emisión de una visa.

Sin embargo, para solicitar una exención de inelegibilidad deberás presentar el formulario I-601 que tiene un costo de US$ 930.