Se espera que la demanda de proveedores de abortos aumente en algunos estados. Médicos y enfermeras ofrecen ayuda en TikTok

(CNN) -- Después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara el fallo del caso Roe vs. Wade, los profesionales médicos de todo el país están utilizando sus cuentas de TikTok para mostrar su apoyo y ofrecer ayuda a los obstetras y ginecólogos que podrían enfrentarse a un aumento de la demanda de atención al aborto en los estados donde el procedimiento sigue siendo legal.



Al ritmo de una canción de The Chainsmokers con la letra "if we go down, then we go down together" (si caemos, caemos juntos), los profesionales de todos los campos de la Medicina están enumerando sus habilidades que pueden ayudar en este asunto.

La Dra. Pamela Mehta, cirujana ortopédica de California, dijo que no le sorprendió la decisión del tribunal, pero que "se sintió como un golpe inesperado en el sentido de que esto hizo oficial que, literalmente, hemos retrocedido en el tiempo y nuestras propias hijas tienen menos derechos que los que tienen nuestras madres y abuelas".

Mehta publicó el primero de una serie de videos en la red social poco después de que se anunciara la decisión.

Mehta cree que la atención sanitaria ha estado en crisis en los últimos años con la pandemia y ahora con la decisión de Roe. Todos tienen que ayudarse mutuamente, dijo, y aunque ella misma no realiza abortos, tiene habilidades que podrían ayudar a otros proveedores.

"Sé cómo operar, sé cómo ayudar en la cirugía. Puedo suturar incisiones, puedo fregar el suelo, puedo llevar café a mis colegas de Obstetricia y Ginecología y pensé: '¿Qué puedo hacer para ayudar a mis colegas de Obstetricia y Ginecología? "Así que eso es lo que me hizo publicar ese video, porque he visto muchos videos de personas no profesionales que ofrecen sus casas y un espacio seguro al que acudir y pensé: 'Bueno, ¿cuál es la habilidad que puedo dar a los ginecólogos-obstetras y a los pacientes?', y ese es el conjunto de habilidades que puedo ofrecer".

Al video de Mehta pronto se unió uno de la Dra. Betsy Grunch, neurocirujana de Georgia.

"Vi el video de Pam y hablé con ella y quisimos colaborar en un video combinado para tratar de expresar, ya sabes, nuestro apoyo no solo a las mujeres, sino también a nuestra comunidad médica y cómo podemos tratar de expresar cómo nos preocupamos por ellas y cómo estamos ahí para ellas y cómo podemos apoyar la salud de las mujeres y, ya sabes, solo representar nuestra creencia de que todos tenemos que ser solidarios durante este tiempo", dijo Grunch.

Otros profesionales de la Medicina se unieron a la tendencia, como Hayley Wombles, una enfermera itinerante de Illinois; Lauren, una enfermera anestesista certificada de Alabama, y Jess, que dice ser una antigua enfermera que actualmente trabaja en investigación clínica en Ohio. Grunch dice que se han hecho cientos de duetos de su video.

Todos los trabajadores sanitarios con los que habló CNN están ofreciendo sus habilidades para ayudar a sus colegas en los estados donde el aborto sigue siendo legal.

Pero los expertos dicen que no está claro si podrían enfrentarse a un riesgo legal en sus estados de origen.

En Connecticut, el abogado y representante estatal Matt Blumenthal patrocinó un proyecto de ley diseñado para proteger a las personas que proporcionan un aborto o reciben apoyo para obtener el procedimiento en el estado y luego son demandados en otro estado.

"Dependería de las circunstancias, pero ciertamente puede suceder", dijo, sobre si los trabajadores sanitarios podrían enfrentarse a problemas legales en sus estados de origen.

"Aunque está claro que los estados tienen potestad para imponer la responsabilidad por una conducta que se produce fuera de sus limites, no está claro hasta dónde llega esa potestad ni todas las circunstancias que determinan si tiene esa potestad en un caso concreto", dijo.

Rachel Rebouché, decana interina de la Facultad de Derecho de la Universidad de Temple, dijo que las leyes actuales sobre el aborto "no se dirigen a las pacientes ni a las personas que las ayudan en este momento", pero existe la posibilidad de que los estados puedan utilizar las sanciones civiles para atacar a los proveedores de otros estados que practican abortos que son legales.

"Es un área que cambia muy rápido", añadió Rebouché.

Preocupaciones más amplias para el futuro

El Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (ACOG, por sus siglas en inglés) dijo que no había revisado ninguno de los videos publicados en TikTok, pero que apoya la ampliación de los tipos de médicos que pueden prestar servicios de aborto.

"La gente ya está teniendo que salir de sus comunidades para acceder a la atención, porque el acceso ya es limitado para muchas personas, y prevemos que esto va a empeorar", dijo en un comunicado la doctora Nisha Verma, miembro de ACOG. "La anulación de [la sentencia del caso} Roe restringirá aún más el aborto para las personas de todo el país, especialmente para nuestras poblaciones más marginadas, por lo que será fundamental que ampliemos el grupo de médicos que proporcionan una atención al aborto segura y eficaz. Permitir que el personal clínico avanzado proporcione atención al aborto nos permitirá satisfacer las necesidades de más pacientes de forma segura y eficaz con altas tasas de satisfacción de los pacientes".

Una de las preocupaciones que comparten los trabajadores sanitarios entrevistados por CNN es la sobrecarga de los proveedores en los estados que todavía permiten el aborto.

"Sigo a muchos profesionales de la Medicina en TikTok y fue inspirador para mí ver a tantos de ellos con una actitud de, 'Hey, sabemos que varios estados que todavía están permitiendo abortos médicos, van a estar abrumados", dijo Wombles.

El video de TikTok fue su forma de decir que estarán ahí para ayudar, para ir a cualquier clínica, para aprender lo que sea necesario y que están ahí para apoyar, dijo.

"Publiqué ese video porque va a haber una demanda abrumadora en los estados que todavía ofrecen los procedimientos y van a necesitar ayuda, van a necesitar anestesia, van a necesitar cirujanos, van a necesitar personal auxiliar", dijo Lauren, quien accedió a hablar con CNN con la condición de que su apellido no sea publicado, para proteger su privacidad. "Va a ser abrumador".

En los estados donde el aborto es ahora ilegal, la gente está perdiendo la esperanza, dijo.

"Quería recordarles que los profesionales de la salud no estamos aquí para preguntar o juzgar. Estamos aquí para defender a nuestros pacientes y atenderlos en lo que necesiten. Y quiero que sepan que nosotros, como profesionales de la Medicina, estaremos ahí y haremos todo lo posible para que sigan teniendo acceso", dijo Lauren.

Preocupación por la salud de los pacientes

Además de la sobrecarga de trabajo de los proveedores, los profesionales de la salud dijeron a CNN que temen que la gente intente abortar de forma insegura y que la mortalidad materna aumente en Estados Unidos.

Los expertos en atención sanitaria declararon a CNN que temen que la posible prohibición generalizada del aborto empeore la crisis de mortalidad materna en Estados Unidos, y afirman que la reducción del acceso mediante el cierre de clínicas, el establecimiento de límites gestacionales tempranos o la prohibición total del procedimiento puede provocar más muertes relacionadas con el embarazo.

Según una hoja informativa de 2021 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se producen en el mundo unos 73 millones de abortos inducidos.

La OMS afirma que, cada año, entre el 4,7% y el 13,2% de las muertes maternas pueden atribuirse a abortos inseguros. Aunque el problema es peor en las regiones en desarrollo, la OMS calcula que 30 mujeres mueren por cada 100.000 abortos inseguros en las regiones desarrolladas.

Jess, que, al igual que Lauren, no quiso que se informara su apellido, está preocupada por la mortalidad materna.

"Mi principal preocupación es que Estados Unidos tiene la tasa de mortalidad materna más alta de un país desarrollado, y afecta en gran medida a la comunidad afrodescendiente e indígena. Les afecta de forma desproporcionada", dijo. "Para mí, esta es una decisión [de la Corte Suprema] que es desde un punto de vista muy privilegiado, es desde una decisión que ya sabes, se basa en las creencias de alguien que no debería imponerse a los demás".

Los grupos de derechos civiles y reproductivos han dicho que la decisión de anular la sentencia del caso Roe vs. Wade es un ataque a las comunidades de color y dejará a millones de mujeres negras y morenas sin acceso a la atención del aborto.

Una respuesta abrumadoramente positiva

Las cinco profesionales de la Medicina afirmaron haber recibido una respuesta abrumadoramente positiva a los videos que publicaron en Internet.

"Los comentarios que he leído [en sus publicaciones actuales] han sido de gran apoyo", dijo Jess. "Simplemente dando las gracias, y creo que está dando al público una sensación general de que, especialmente a las mujeres, muchos de nosotros estamos con ellas y muchos de nosotros estamos luchando y muchos de nosotros entendemos que es una elección de la mujer".

Ha recibido algunas respuestas negativas de personas con opiniones diferentes, pero decidió no responderles.

Grunch dijo que, aunque esperaba que la gente de ambos lados de la cuestión reaccionara a su video, la respuesta ha sido abrumadoramente positiva.

"Es realmente inspirador ver a la gente tan motivada para apoyarnos", añadió. "Creo que en nuestro país somos conocidos por responder a decisiones como esta con violencia, con, ya sabes, ira, y la belleza de la respuesta fue realmente sincera".

Al igual que Jess y Grunch, Mehta dijo que la respuesta a su video ha sido abrumadora. Después de publicar su video, dijo que ha habido "toda una avalancha" de mujeres de la salud de todo Estados Unidos que han dicho que van a ayudar de cualquier manera posible.

"La respuesta ha sido un sentimiento abrumador de solidaridad, compasión y compañerismo", dijo Mehta. "Ha sido abrumador, abrumadoramente solidario y positivo. Y la comunidad de ginecólogos y obstetras está, ya sabes, los médicos de allí diciendo: 'Muchas gracias por esto'. Parece que estamos pasando por esto solos y nos sentimos tan bien por que ustedes nos respaldan y contamos con su apoyo".

