Biden y Harris hablan con la esposa de Brittney Griner, la estrella del baloncesto detenida en Rusia

(CNN) -- El presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris hablaron por teléfono este miércoles con Cherelle Griner, la esposa de la estrella de la WNBA Brittney Griner, que está detenida en una prisión en Rusia, según la Casa Blanca.

Biden también ha escrito una misiva en respuesta a la carta manuscrita de Brittney Griner, que compartió con su esposa durante la llamada.

"El presidente llamó a Cherelle para asegurarle que está trabajando para conseguir que liberen a Brittney lo antes posible, así como la liberación de Paul Whelan y de otros ciudadanos estadounidenses que están detenidos injustamente o son rehenes en Rusia y en todo el mundo. También le leyó un borrador de la carta que el presidente enviará hoy a Brittney Griner", dijo la Casa Blanca.

Griner escribió en una carta entregada a Biden el lunes que tiene miedo de ser detenida en Rusia indefinidamente.

"Mientras estoy sentada aquí en una prisión rusa, sola con mis pensamientos y sin la protección de mi esposa, mi familia, mis amigos, mi camiseta olímpica o cualquier logro, me aterra que pueda estar aquí para siempre", decía un extracto de la carta obtenido por CNN a principios de esta semana.

Griner escribió: "Me doy cuenta de que están lidiando con muchas cosas, pero por favor no se olviden de mí y de los otros detenidos estadounidenses. Por favor, haga todo lo que pueda para traernos a casa. Voté por primera vez en 2020 y voté por usted. Creo en usted. Todavía tengo muchas cosas buenas por hacer con mi libertad, que usted puede ayudar a restaurar. ¡Extraño mucho a mi esposa! ¡Extraño a mi familia! ¡Extraño a mis compañeros de equipo! Me duele mucho saber que están sufriendo tanto en este momento. Les agradezco lo que puedan hacer en este momento para llevarme a casa", escribió.

La Casa Blanca dijo que Biden "ofreció su apoyo a la familia de Cherelle y Brittney, y se comprometió a garantizar que se les proporcione toda la asistencia posible mientras su administración busca todas las vías para traer a Brittney a casa".

Biden también ordenó a su equipo que permaneciera en "contacto regular" con la familia de Cherelle y Brittney Griner.

Griner, de 31 años, quien ha jugado en Rusia durante la temporada baja de la WNBA, fue detenida el 17 de febrero en un aeropuerto de Moscú, una semana antes de que Rusia invadiera Ucrania. Las autoridades rusas afirmaron que llevaba aceite de cannabis en su equipaje y la acusaron de contrabando de cantidades importantes de una sustancia estupefaciente, un delito castigado con hasta 10 años de prisión. El viernes fue juzgada en un tribunal cercano a Moscú por cargos de contrabando de drogas.

Los partidarios de Griner y los funcionarios estadounidenses afirman que ha sido detenida injustamente y han pedido su liberación, ya que se teme que esté siendo utilizada como peón político en medio de las crecientes tensiones entre Rusia y Estados Unidos.

Otros detenidos aún no han recibido respuesta

Una coalición de familias de rehenes y detenidos estadounidenses que escribieron una carta conjunta a Biden solicitando reunirse con él aún no han recibido respuesta, dijo su portavoz este miércoles. La declaración sobre la falta de respuesta a la campaña "Bring Our Families Home" (Traigan a nuestras familias a casa) se produjo justo antes de la noticia de que Biden y Harris hablaron con Cherelle Griner.

A mediados de junio, la campaña escribió una carta a Biden en la que le pedía formalmente que se reuniera con el equipo directivo de la campaña, afirmando que "nos ha quedado claro que, sin su participación directa, otras cuestiones seguirán eclipsando la liberación de nuestros familiares inocentes".

En los días siguientes a esa carta, el secretario de Estado Antony Blinken se reunió con las familias de los estadounidenses retenidos como rehenes y detenidos injustamente en el extranjero. No prometió una reunión con Biden, pero trató de asegurarles que la administración está haciendo todo lo posible para traer a sus seres queridos a casa.

Jonathan Franks, portavoz de la campaña, dijo en un comunicado este miércoles que "hasta ahora, la campaña no ha recibido respuesta".

Ha aumentado la frustración entre las familias de los detenidos por error en el extranjero, que consideran que el gobierno de Biden no está haciendo lo suficiente para conseguir la liberación de sus seres queridos. En las últimas semanas, varios de esos detenidos han apelado directamente a Biden para intentar que haga más.

Paul Whelan, que también está detenido en Rusia, dijo en un comunicado el lunes: "Mientras Estados Unidos celebra el Día de la Independencia, se recuerda a los ciudadanos estadounidenses retenidos como rehenes en todo el mundo que la libertad no es gratis".

La semana pasada, Siamak Namazi, encarcelado en Irán desde 2015, publicó un artículo de opinión en el diario The New York Times, en el que escribió: "Me veo obligado a romper ese silencio ahora porque creo que el enfoque de la administración Biden para rescatar a los estadounidenses en peligro en Irán ha fracasado espectacularmente hasta ahora y, a menos que el presidente intervenga inmediatamente, es probable que languidezcamos en este abismo en el futuro previsible".

Franks señaló que "cuando los estadounidenses injustamente detenidos se comunican públicamente desde detrás de las rejas, se arriesgan a ser castigados por hacerlo, lo que hace que su coraje sea aún más notable".

"Que los seres queridos de nuestras familias constituyentes sintieran la necesidad de escribir estas comunicaciones abiertas al presidente Biden habla de hasta qué punto muchas familias de rehenes se sienten defraudadas, dejadas de lado y a menudo abandonadas por los responsables de la toma de decisiones en la Casa Blanca. Cuando las familias reciben 'respuestas', a menudo son superficiales y no responden", dijo en la declaración.

Con información de Rosa Flores, Jacqueline Rose y Alexa Miranda.