Macy Gray y Bette Midler enfrentan críticas por comentarios criticados como transfóbicos

(CNN) -- Tanto Macy Gray como Bette Midler están siendo acusadas de ser transfóbicas.

Gray, mejor conocida por su exitosa canción de 1999 "I Try", pareció anticipar la reacción violenta que se podría avecinar durante una aparición que se transmitió el lunes en "Piers Morgan Uncensored" de Fox Nation.

"Diré esto y todos me van a odiar, pero como mujer, el hecho de que cambies las partes (del cuerpo) no te convierte en una mujer, lo siento", dijo Gray después de que Morgan mencionara el tema de los atletas trans en los deportes.

"¿Sientes eso?", respondió Morgan.

"Lo sé con certeza", respondió Gray.

publicidad

"Ser una niña es todo un libro épico, ¿sabes? Y no puedes tener eso solo porque quieres ser una mujer", le dijo Gray a Morgan, y luego agregó: "No creo que debas ser etiquetada como transfóbica solo porque no estás de acuerdo".

Entre tanto, la cantante, actriz y comediante Better Midler también generó controversia cuando tuiteó este lunes: "¡MUJERES DEL MUNDO! ¡Nos están despojando de nuestros derechos sobre nuestros cuerpos, nuestras vidas e incluso nuestro nombre!".

"¡Ya no nos llaman 'mujeres', nos llaman 'personas que dan a luz' o 'menstruadoras', e incluso 'personas con vaginas'!", dice su tuit. "¡No dejes que te borren! ¡Todos los humanos en la tierra te deben!".

Los comentarios de ambos no fueron bien recibidos.

"¿Qué tiene la 'feminidad' que las TERF (un término definido como una feminista que excluye los derechos de las mujeres transgénero de su defensa de los derechos de las mujeres) como Macy Grey y Bette Midler están tan desesperadas por aferrarse?", tuiteó la escritora Arielle Tschinkel. "La existencia de mujeres trans no me hace menos mujer, sin importar cuán diferentes puedan ser nuestras experiencias. Honestamente, es simplemente ridículo".