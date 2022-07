¿Quiénes son las víctimas del tiroteo cerca de Chicago?

Así fue el momento en el que dispararon en un desfile del 4 de julio 0:55

(CNN Español) -- Un día que debía ser un día de celebración en Estados Unidos se convirtió en tragedia y miedo cuando un hombre armado mató a siete personas e hirió a decenas más en un desfile en Highland Park, Illinois, cerca de Chicago.

Ahora, otra comunidad más en EE.UU. está de luto por la pérdida de familiares y amigos.

Jennifer Banek, forense del condado de Lake, leyó la lista de nombres durante una conferencia de prensa el martes. En tanto, el miércoles, el forense del condado de Cook identificó a la séptima persona fallecida, quien murió por la mañana en el Hospital Evanston. Las víctimas son las siguientes:

Katherine Goldstein, de 64 años, de Highland Park

Irina McCarthy, de 35 años, de Highland Park

Kevin McCarthy, de 37 años, de Highland Park

Jacquelyn Sundheim, de 63 años, de Highland Park

Stephen Straus, de 88 años, de Highland Park

Nicolás Toledo-Zaragoza, de 78 años, de Morelos, México



Eduardo Uvaldo, 69 años, de Waukegan, Illinois

La séptima víctima murió en un hospital fuera del condado de Lake, dijo Banek en conferencia de prensa.

En total, unas 45 personas resultaron heridas en el tiroteo, dijo en la conferencia de prensa el subjefe Christopher Covelli, portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Lake.

Las autoridades creen que el sospechoso del tiroteo, que fue detenido luego de una persecución el lunes, se subió a la azotea de un negocio y abrió fuego contra el desfile unos 20 minutos después de que comenzara.

Un total de 26 pacientes fueron recibidos en el Hospital Highland Park, dijo el Dr. Brigham Temple, director médico del Sistema de Salud de la Universidad de NorthShore.

Los pacientes tenían entre 8 y 85 años de edad, y cuatro o cinco eran niños, dijo Temple. También dijo que 19 de las 25 víctimas de disparos fueron tratadas y dadas de alta. Había heridas de bala en las extremidades, así como en partes más centrales de los cuerpos, agregó.

Esto es lo que sabemos sobre las vidas perdidas:

Irina y Kevin McCarthy

Irina y Kevin McCarthy, quienes murieron en el tiroteo, son los padres de un pequeño niño que fue encontrado con vida, según un miembro de la familia.

Irina Colon, quien era pariente de Irina McCarthy, compartió con CNN una foto sin fecha de la pareja en su boda en Chicago.

Colon dijo que no estaba en el desfile y se enteró de la muerte de la pareja por el padre de Irina McCarthy. El hijo de 2 años de la pareja, Aiden, ahora será cuidado por miembros de la familia, dijo Colon.

Una campaña verificada de GoFundMe que Colon comenzó dijo que después del tiroteo, los miembros de la comunidad llevaron al niño a un lugar seguro antes de que localizaran a sus abuelos.

“A los dos años, Aiden se encuentra en una posición impensable; crecer sin sus padres”, dice la campaña. “Aiden será atendido por su amada familia y tendrá un largo camino por delante para sanar, encontrar estabilidad y, en última instancia, navegar la vida como huérfano. Está rodeado por una comunidad de amigos y familiares que lo recibirán con amor y todos los medios disponibles para garantizar que tenga todo lo que necesita a medida que crece”.

“En nombre de su familia, y con su permiso, estoy estableciendo esta recaudación de fondos para apoyarlo a él y a los cuidadores que tendrán la tarea de criar, cuidar y apoyar a Aiden mientras él y su sistema de apoyo se embarcan en este viaje inesperado”. adicional.

La página de GoFundMe había recaudado más de US$ 827.000 el martes por la noche.

Jacki Sundheim

Jacki Sundheim fue identificada por su sinagoga como una de las seis personas fallecidas.

La Congregación North Shore Israel en Glencoe dijo en un comunicado que Sundheim había sido miembro de la congregación de toda la vida y miembro del personal. Había sido maestra de preescolar y coordinadora de eventos.

“No hay palabras suficientes para expresar la profundidad de nuestro dolor por la muerte de Jacki y nuestra simpatía por su familia y seres queridos”, dijo el comunicado. “Sabemos que se unen a nosotros en la oración más profunda para que el alma de Jacki esté atada al refugio de las alas de Dios y su familia de alguna manera encuentre confort y consuelo en medio de este dolor sin límites”.

Nicolás Toledo

Nicolás Toledo, padre de ocho hijos y abuelo de muchos, estaba visitando a su familia en Highland Park desde México y fue identificado como una víctima del tiroteo, dijo a CNN un funcionario del estado de Morelos.

Funcionarios mexicanos emitieron un comunicado de prensa identificando a Toledo como Nicolás “N”, una práctica habitual en México donde las autoridades usan “N” para cualquier apellido en documentos oficiales, en virtud de una ley de derechos humanos y protección de la privacidad de las víctimas.

A Toledo le encantaba pescar, pintar y caminar con su familia en el parque, dijo una de sus nietas, Kimberly Rangel, a WBBM, afiliada de CNN.

La familia de Toledo creó una página de GoFundMe para recaudar dinero para repatriarlo a México. Autoridades estatales y federales trabajan en dar apoyo a la familia con el proceso, según un comunicado publicado el martes.

“Lo que se suponía que iba a ser un divertido día familiar se convirtió en una horrible pesadilla para todos nosotros”, escribió la organizadora de GoFundMe y una de sus nietas, Xochil Toledo. “Como familia, estamos rotos y entumecidos”.

Ella describió a su abuelo como un "hombre amoroso" que era "creativo, aventurero y divertido".

Seis de los ocho hijos de Toledo viven en Estados Unidos, según el comunicado de las autoridades mexicanas. Uno resultó herido en el tiroteo junto a otros dos miembros de la familia Toledo.

Stephen Straus

Stephen Straus, un hombre de 88 años fue descrito por su familia como de buen humor y lleno de vida. Los nietos de Straus le dijeron a CNN el martes que tenían una relación cercana con su abuelo, a quien veían casi todos los domingos para las cenas familiares semanales.

“Era muy activo, disfrutaba de la vida”, dijo a CNN Maxwell Straus, de 18 años. "Asistía a festivales de música, le encantaba salir y anduvo en bicicleta hasta los 80".

Maxwell Straus dijo que su abuelo mencionó que asistiría al desfile durante una cena reciente. "Estaba muy emocionado", recordó Maxwell Straus.

Cuando surgieron las noticias sobre el tiroteo, el padre de Maxwell, Jonathan Straus, se preocupó mucho después de que Stephen no contestara su teléfono.

Unas horas más tarde, el hospital llamó para confirmar su muerte. "Fue impactante, difícil de imaginar", dijo Maxwell.

Tobias Straus, de 20 años, le dijo a CNN que escuchar la noticia de la muerte de su abuelo fue "lo peor que se podía imaginar".

"Le quedaba mucha vida, no estaba listo para irse de ninguna manera”, agregó Tobias. “Esto simplemente no sucede en otros lugares, y no tengo ninguna duda de que si Estados Unidos tuviera un mejor control de armas, mi abuelo estaría vivo.”

“El lobby de las armas y el culto cultural estadounidense a las armas es mortal. Mata a los abuelos”, agregó.

Katherine Goldstein

Katherine Goldstein, de 64 años, es una de las víctimas del tiroteo del desfile de Highland Park, según anunció la policía el martes. Ahora, su familia habla sobre lo que ocurrió durante el tiroteo en el desfile.

Goldstein estaba en el desfile con su hija Cassie, según el marido de Katherine, Craig Goldstein, que se apresuró a ir al desfile para tratar de ayudar a su hija una vez que recibió una llamada telefónica de ella informándole del tiroteo.

"Mi hija, Cassie, miró hacia el tejado y vio al hombre con el arma. Dijo 'mamá tenemos que correr' y corrieron", dijo Goldstein a CNN. "Estaban corriendo una al lado de la otra cuando una bala entró en el pecho de Katie".

Goldstein dijo que su hija Cassie vio a su madre caer al suelo pero tuvo la oportunidad de decirle "te amo" una última vez antes de que cerrara los ojos. Un desconocido agarró entonces a su hija Cassie y le dijo que tenía que seguir corriendo, según Goldstein.

"Podía oír a Cassie de fondo y gritaba '¡Mamá está muerta! No vengas'. Temía por nosotros. Parecía irreal pero no quería dejar a Cassie sola. Quería encontrar a Cassie".

Craig Goldstein dijo a CNN que su esposa era una persona muy amable, desinteresada y divertida que se dedicaba a su familia y pasaba las tardes jugando con sus hijas.

"No podría imaginar una mejor madre", añadió Goldstein.

"Le encantaba ir a ver pájaros. En primavera salía cada mañana con sus binoculares".

A Goldstein le sobreviven sus dos hijas y su marido.

Lo que sabemos de los heridos

Bárbara Medina, de 46 años, resultó herida en el tiroteo, no por disparos, sino por la estampida cuando los asistentes al desfile huyeron del área en un esfuerzo por escapar del caos del lunes.

Medina marchaba en el desfile con una pancarta de Community Partners for Affordable Housing (CPAH) cuando escuchó disparos, le dijo a CNN. Un mar de personas se abalanzó sobre ella, por lo que dejó caer la pancarta, agarró a su hija Caroline, de 7 años, y su scooter, y se echó a correr. Desafortunadamente, fue separada de su hijo de 12 años y de su padre en la loca carrera por alejarse del área.

Medina y su hija huyeron por un callejón pero notaron que su hija disminuía la velocidad detrás de ella. Se estiró hacia atrás para agarrarla y ayudarla, pero tropezó con su scooter y cayó con fuerza sobre su brazo izquierdo. Ella supo de inmediato que estaba roto, dijo.

Después de llegar a la casa de un extraño, Medina se enteró de que su hijo y su padre estaban seguros y refugiados en otro lugar. Pidió prestado un cabestrillo y una bolsa de hielo, y colocó su brazo sobre unas almohadas para aliviar el dolor.

Horas más tarde, Medina fue al Hospital Skokie, un centro de atención no traumatológica, para que le revisaran el brazo y los médicos le diagnosticaron una fractura de radio proximal justo debajo del codo. Ahora tiene un yeso desde la punta de los dedos hasta la parte superior del hombro, y espera estar enyesada durante unas 6 a 8 semanas.

Aunque le duele el brazo, está agradecida de que ella y su familia no hayan resultado gravemente heridos.

“Estoy más preocupada por los niños. Estoy agradecida de que todos estemos a salvo”, dijo. "Será un largo proceso de sanación".

Amanda Musa, Chris Boyette, Ana Melgar Zúñiga, Fidel Gutiérrez, Melissa Alonso y David Williams de CNN contribuyeron a este reporte.