Cómo se convirtió Jane Foster en Thor en los cómics de Marvel

(CNN) -- Dependiendo de a quién le preguntes, las películas de "Thor" son una historia de amor sobre un chico y su martillo, o el amor entre un chico y su hermano, o un chico y una brillante y hermosa científica o, más recientemente, un chico y un mapache intergaláctico.



"Thor: Love and Thunder", la última película centrada en el vengador asgardiano, introduce una nueva arista en esta historia tan conocida: hay un nuevo Thor en escena, y su nombre es Jane Foster. La suya es una nueva historia que contar.

Con la nueva película, el Universo Cinematográfico Marvel introduce una versión de Jane Foster que apareció por primera vez en los cómics hace casi 10 años. Pero, ¿cómo se convirtió este antiguo interés amoroso de Thor en una heroína divina?

Antes de ver a Natalie Portman como una Jane Foster con superpoderes en "Thor: Love and Thunder", ponte al día sobre sus orígenes en los cómics. Puede que su historia no sea la misma en la pantalla, pero, al igual que en los cómics, lo más probable es que derrote sin piedad a los villanos.

¿Cuándo dejó Thor de ser Thor?

Antes de que Jane Foster pudiera convertirse en una superheroína, Thor tuvo que perder su martillo.

Los fans de Thor saben que el Dios del Trueno utiliza su querido martillo, Mjolnir, para convocar a los elementos y derrotar a innumerables enemigos. Solo aquellos considerados "dignos", es decir, con un carácter moral sólido, pueden empuñar el arma y emplear su poder. (En la película "Avengers: Endgame", el Capitán América fue considerado digno y utilizó el Mjolnir para ayudar a derrotar a Thanos).

Pero Thor no siempre ha sido digno. En el cómic de 2014 "Original Sin", un malvado Nick Fury susurra tres palabras al oído de Thor: "Gorr tenía razón", que hacen que Thor pierda la capacidad de levantar su martillo. Gorr el “carnicero de dioses” creía que los dioses destruían universos y no merecían su impresionante poder (los espectadores conocerán a Gorr en la nueva película, interpretado por Christian Bale).

¿Cómo consiguió Jane Foster el martillo de Thor?

Dado que los dioses ya no se consideraban dignos de poseer tal poder, tenía sentido que la siguiente persona en empuñar el Mjolnir fuera un humano superinteligente y de buen corazón (aparte de Steve Rogers, claro).

En una serie de cómics de "Thor" que también se publicó en 2014, Jane Foster se encuentra con el martillo y, como "siempre debe haber un Thor", es capaz de levantarlo y acceder a los poderes de Thor (fuerza y resistencia superheroicas, invocación de rayos y truenos, etc.). Según Marvel Entertainment, lo utiliza para enfrentarse a enemigos conocidos como Odín y Loki, así como a gigantes de hielo y elfos oscuros. Incluso se parece al Thor original: cuando blande el Mjolnir, de repente luce una abundante melena rubia.

Pero hay un giro: en esta serie de cómics, Foster tiene cáncer y ser Thor la agota hasta el punto de que, si sigue luchando, su superheroísmo acabará con su vida.

¿Cuándo dejó Jane Foster de ser Thor?

Decidida a salvar Asgard (la patria de Thor) y a derrotar al temible Mangog, una manifestación viviente de mil millones de seres que habían sido masacrados por Odín, Jane Foster decidió tomar el Mjolnir por última vez. Sabía que la mataría, pero fue a la batalla de todos modos y, naturalmente, derrotó a Mangog.

"Era una mortal llamada Jane. Una mujer que lo dejó todo para detenerte. Recuérdalo", dijo antes de su muerte en la edición de 2018 "The Death of the Mighty Thor".

Como recompensa a su valentía y sacrificio, Foster fue resucitada como una de las Valkirias, una liga de mujeres guerreras que defienden Asgard. Y cuando su mandato como Thor terminó, el propio Dios del Trueno original volvió a asumir su cargo.

¿Qué le espera al Thor de Jane Foster en la película?

El MCU tiende a remezclar las historias de origen de los cómics para los personajes que saltan de la página a la pantalla, y "Thor: Love and Thunder" podría hacer lo mismo con el Thor de Jane Foster. Dado el enfoque actual en el multiverso en el MCU, es posible que esta versión femenina de Thor sea de un universo totalmente diferente, o tal vez ella ha sido digna todo el tiempo.

Los fans devotos de Marvel tendrán que esperar para ver cómo el director Taika Waititi da vida al Thor de Jane Foster cuando la película llegue a los cines este fin de semana.