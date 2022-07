Reciben en Costa Rica a Misioneras de la Caridad tras presuntamente ser expulsadas de Nicaragua por el régimen de Daniel Ortega, según obispo

¿Enviará Nicaragua sus tropas a Rusia? 1:38

(CNN Español) -- Un grupo de Misioneras de la Caridad, organización fundada por la Madre Teresa de Calcuta, que desarrollaba labores humanitarias en Nicaragua, fue recibido este miércoles en territorio costarricense tras ser presuntamente expulsado de Nicaragua, informó en redes sociales monseñor Manuel Eugenio Salazar, obispo de la Diócesis de Tilarán- Liberia, en Costa Rica.

Las religiosas llegaron al vecino país luego que agentes de Migración y Extranjería de Nicaragua las escoltaran hasta la frontera sur, sin que de momento exista una explicación gubernamental de este movimiento.

Las misioneras no han expresado públicamente si fueron obligadas a salir del país por el régimen de Daniel Ortega y el obispo dijo que también desconoce las razones "por las cuales el gobierno nicaragüense las ha expulsado".

Las autoridades de Nicaragua no se ha pronunciado públicamente sobre las razones de la salida de las religiosas. CNN solicitó este jueves un comentario al Consejo de Comunicación y Ciudadanía, pero aún esperamos respuesta.

En su declaración en video, Salazar indicó que se enteró a través de los medios de comunicación de la salida de las misioneras, después de ofrecer sus servicios a la comunidad en tres centros de Nicaragua.

"Para ellas, que guardan silencio por ser religiosas, de desaparecer, de no figurar, de no causar polémica, ellas guardan silencio y ofrecen su dolor por el pueblo costarricense, pero sí he visto que pasaron momentos difíciles, de zozobra, de angustia, temerosas de su integridad física, sabiendo que entre ellas hay religiosas de diferentes nacionalidades y algunas adultas mayores, estaban con mucha preocupación hasta que llegaron a territorio costarricense", detalló el religioso.

"Si por ellas hubiera sido, se quedan en Nicaragua, aman a Nicaragua, aman al pueblo nicaragüense, especialmente a los más pobres y necesitados", expresó el obispo de Liberia.

Un video divulgado este miércoles por el diario La Prensa muestra el momento en que las religiosas viajan en un microbús escoltado por un vehículo con el logo de la Dirección General de Migración y Extranjería.

CNN no ha podido validar de forma independiente las imágenes, que han sido retomadas por medios locales e internacionales.

La Asamblea Nacional de Nicaragua canceló, a través de un decreto legislativo aprobado el 29 de junio, la Asociación Misioneras de la Caridad y otras cien organizaciones sin fines de lucro.

La Asamblea argumentó supuestas violaciones a las leyes de Regulación y Control de estos organismos, de Agentes Extranjeros y Contra el Lavado de Activos.

La Asociación Misioneras de la Caridad, de las religiosas de la orden de Madre Teresa de Calcuta, atendía a niñas y ancianos de escasos recursos económicos en centros ubicados en los departamentos de Managua y Granada.

De acuerdo con un informe leído por la directiva parlamentaria, previo a la aprobación del decreto, Franya Urey, responsable de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación, señaló en su solicitud de cancelación que las religiosas de la Asociación Misioneras de la Caridad no estaban acreditadas por el Ministerio de la Familia para administrar guarderías o centros de desarrollo infantil, hogar de niñas o asilo de ancianos, y que tampoco tenían permiso del Ministerio de Educación para ofrecer refuerzo de aprendizaje.

Adicionalmente argumentaron que los estados financieros presentados en los informes ante Gobernación no coinciden con los documentos presentados en la supervisión.

CNN trató de conocer la opinión de la Asociación Misioneras de la Caridad en Managua, pero en reiteradas ocasiones nos dijeron que no podían atendernos.

El cardenal Leopoldo Brenes, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales el 4 de julio, se refirió a la cancelación de la Asociación de las Misioneras.

"Lamentamos profundamente el dolor de tantos hermanos nuestros que ya no tendrán las atenciones que recibían de las hermanas y así mismo les expresamos nuestra gratitud por su invaluable servicio a nuestras iglesias locales. Estimadas hermanas, cuenten con nuestra cercanía, nuestra solidaridad y nuestras oraciones".

Este jueves, la Arquidiócesis de Managua tampoco se había pronunciado públicamente sobre la salida de las misioneras ni había contestado una petición de comentarios enviada por CNN.