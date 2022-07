Última hora de la muerte del ex primer ministro de Japón Shinzo Abe: noticias y reacciones

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, envió sus "más profundas condolencias" a la familia del asesinado ex primer ministro japonés Shinzo Abe y al pueblo de Japón en un tuit este viernes.

"Profundamente entristecido por el atroz asesinato de Shinzo Abe, un defensor de la democracia y mi amigo y colega durante muchos años", escribió Stoltenberg.

Deeply saddened by the heinous killing of Shinzo Abe, a defender of democracy and my friend & colleague over many years. My deepest condolences to his family, PM @kishida230 & the people

of #NATO’s partner #Japan at this difficult time. pic.twitter.com/8rtdb0G11S

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 8, 2022