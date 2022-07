Florence Pugh arremete contra los hombres “vulgares” que la atacaron por usar un vestido revelador

Florence Pugh pone un alto a quienes se burlan de su pecho 1:29

(CNN) -- Florence Pugh quiere que el mundo sepa que está orgullosa de su cuerpo, incluyendo sus pezones.



La actriz de “Black Widow” respondió a las críticas “agresivas” y “vulgares” que recibió luego de compartir una foto en las redes sociales del vestido traslúcido que lució en el show de alta costura de Valentino, en Roma.

Pugh tomó una decisión osada el viernes al lucir un vestido rosa de tul con cuello halter. Y aunque a muchos fans les encantó, los críticos no estuvieron de acuerdo con que sus pezones fueran visibles.

En una apasionada publicación de Instagram compartida el domingo, la estrella británica de 26 años reveló que había sido bombardeada con mensajes negativos sobre el vestido y su cuerpo.

Según Pugh, aunque esperaba "comentarios" sobre su elección de atuendo, fue interesante ser testigo de lo fácil que es para "los hombres destruir totalmente el cuerpo de una mujer, públicamente, con orgullo".

"No es la primera vez, y ciertamente no será la última, que una mujer escuche lo que está mal en su cuerpo por parte de una multitud de extraños, lo que es preocupante es lo vulgares que pueden ser algunos hombres", escribió a sus 7,5 millones de seguidores de Instagram.

Pugh continuó diciendo que había aceptado "las complejidades de mi cuerpo" y que estaba contenta con "todos los 'defectos' que no soportaba mirar cuando tenía 14 años", antes de devolver el golpe a los detractores.

"Muchos de usteden quisieron hacerme saber de forma agresiva lo decepcionados que estaban por mis 'senos pequeños', o cómo debería avergonzarme por ser tan 'plana de pecho'", escribió, añadiendo: "He vivido en mi cuerpo durante mucho tiempo. Soy plenamente consciente del tamaño de mis pechos y no me asusta".

Llamando a los usuarios de las redes sociales que la avergonzaron por su cuerpo, escribió: "Lo que es más preocupante es... ¿Por qué les asustan tanto los senos? ¿Son pequeños?, ¿grandes?, ¿izquierdos?, ¿derechos?, ¿solo hay uno? ¿Tal vez ninguno? ¿Qué. Es. Tan. Aterrador?".

A continuación, aconsejó a quienes dejaron comentarios despectivos en su publicación que "Crezcan. Respeten a las personas. Respeten los cuerpos. Respeten a todas las mujeres. Respeten a los humanos".

Pugh remató su publicación aludiendo a la prohibición de Instagram de las fotos de pezones femeninos, añadiendo el hashtag "#f**kingfreethef**kingnipple" (Liberen los j****s pezones).

La publicación de Pugh fue aclamada por sus seguidores y por otras celebridades, que dejaron mensajes de apoyo. La actriz Joey King escribió: "Eres realmente increíble. Pones en palabras lo que muchos sienten pero no pueden articular".

La actriz Aubrey Plaza dijo: "Esto es lo que he estado diciendo".

La personalidad de la televisión y comentarista social Jameela Jamil escribió: "Eres una j****a reina mágica y no te merecemos".