'Thor: Love and Thunder' logra un gran debut en taquilla para Marvel

Natalie Portman y su gran regreso en "Thor" 1:32

Nueva York (CNN Business) -- El Dios del Trueno todavía tiene algo de pop.

"Thor: Love and Thunder", la última película del Universo Cinematográfico de Marvel, recaudó aproximadamente 143 millones de dólares en Estados Unidos durante su estreno este fin de semana, según Disney (DIS).

Esa cifra está a la par con las expectativas de la industria, que esperaba que la película recaudara alrededor de US$ 150 millones en América del Norte. A pesar de no ser un debut que rompa récords, ni siquiera el mayor estreno de Marvel este año --que pertenece a "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" en mayo-- marca otro estreno fuerte para la franquicia de éxito de taquilla más confiable de Hollywood.

La película, en la que Thor, interpretado por Chris Hemsworth, se une a The Mighty Thor, de Natalie Portman, para luchar contra una fuerza maligna que está matando dioses, ha recaudado 302 millones de dólares en todo el mundo hasta el momento.

Esa es la buena noticia. La noticia no tan buena es que "Love and Thunder" ha obtenido críticas mixtas tanto del público como de los expertos.

Por parte del público, la película obtuvo una calificación del 68% en Rotten Tomatoes y "B+" en CinemaScore. Ahora, una "B+" por parte de los compradores de boletos generalmente no es el fin del mundo, pero es preocupante para Marvel, ya que estas películas están diseñadas específicamente para complacer a la multitud.

publicidad

Si la base de fanáticos que ve una película de Marvel el fin de semana de estreno no está locamente interesada en lo que está viendo, eso no deja muchas esperanzas para el crecimiento de la taquilla a largo plazo.

En resumen, si no logró entusiasmar a la audiencia del fin de semana de estreno, que probablemente disfrutaría de una película de Marvel de Thor leyendo una guía telefónica durante dos horas, no hay muchos lugares a donde ir desde allí en términos de éxito de taquilla en las próximas semanas.

Por ejemplo, "Multiverse of Madness", que se estrenó en mayo, ganó US$ 187 millones en su primer fin de semana y también obtuvo una puntuación de audiencia de "B+". Los ingresos de taquilla cayeron un 67% en su segundo fin de semana y la película finalmente fue eclipsada por "Top Gun: Maverick" de Paramount, que ha ganado aproximadamente US$ 600 millones a nivel nacional gracias en gran parte al boca a boca abrumadoramente positivo.

Las reacciones tibias también se están convirtiendo en una tendencia para la marca de superhéroes recientemente, con tres de sus últimas cuatro películas obteniendo menos de "A" en CinemaScore.

Entonces, ¿qué está pasando con Marvel?

Para empezar, es posible que la marca se esté diluyendo un poco debido al exceso de programas de Marvel en Disney+.

"Sin embargo, el éxito comercial no siempre se correlaciona directamente con la calidad", escribió el viernes Brian Lowry, crítico de medios de CNN. "Una tendencia a la baja para la unidad propiedad de Disney plantea preguntas legítimas sobre si los esfuerzos de Marvel para alimentar el servicio de transmisión del estudio matriz, Disney+, han contribuido a diluir su producción".

Además, las películas posteriores al éxito récord de "Avengers: Endgame" de 2019 se han sentido un poco sin rumbo debido a la falta de argumentos generales.

¿Significa esto que Marvel está en problemas? Difícilmente.

Marvel sigue siendo la marca más taquillera de Hollywood con más de US$ 25.000 millones en ingresos de taquilla en todo el mundo, según Comscore (SCOR). El estudio tiene la muy esperada secuela de "Black Panther" ("Black Panther: Wakanda Forever") programada para noviembre y eventualmente dará un doble golpe con la presentación de dos de los grupos de superhéroes más notables del mundo de los cómics: los Cuatro Fantásticos y los X-Men.

De cualquier manera, los cines y Hollywood están más que felices de ver un gran fin de semana como este mientras la industria intenta volver a la normalidad previa a la pandemia.