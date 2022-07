Akie Abe, viuda del líder asesinado Shinzo Abe, cambió el modelo de las primeras damas de Japón

¿Quién fue Shinzo Abe y qué implica su asesinato para Japón? 9:51

Tokio (CNN) -- Cuando Akie Matsuzaki se casó con Shinzo Abe, quien entonces era un asesor político en ascenso, en 1987, siguió un camino muy transitado por las esposas japonesas y renunció a su trabajo en la agencia de publicidad más grande del país.

Pero durante más de tres décadas de matrimonio, incluidos nueve años como primera dama de Japón, demostró ser cualquier cosa menos una esposa política convencional.

En Japón, Akie Abe es mejor conocida por sus opiniones francas y progresistas. A diferencia de sus predecesoras, se negó a permanecer a la sombra de su esposo. En cambio, la socialité se forjó un papel público con un estilo más parecido al de las primeras damas estadounidenses.

Akie Abe, de 60 años, enviudó el pasado 8 de julio después de que el ex primer ministro de Japón recibiera un disparo mortal a plena luz del día mientras pronunciaba un discurso en la ciudad de Nara, en un asesinato que conmocionó y enfureció a la nación.

El pasado viernes, hizo un viaje en tren de una hora para estar al lado de su esposo en un hospital de Nara. Al día siguiente, trajo su cuerpo de regreso a Tokio en automóvil. El lunes, lloró junto a familiares e invitados en un velorio privado en el Templo Zojo-ji.

A pesar de todo, Akie Abe se ha mantenido exteriormente serena y tranquila cuando aparece en público.

Este martes, ella es la anfitriona de un funeral privado, al que seguirán ceremonias más grandes en una fecha posterior.

Después de que su esposo renunció como primer ministro en diciembre de 2020, Akie Abe desapareció de la vista del público. Ahora ha vuelto a ser el centro de atención, y la nación la mirará mientras llora la muerte de su ex líder.

Akie Abe era el "partido de oposición nacional" de Shinzo Abe

"Akie Abe, como primera dama, ciertamente fue diferente a muchas de sus predecesoras", dijo Tobias Harris, investigador principal para Asia en el Centro para el Progreso Estadounidense.

Su apoyo a causas progresistas, formas desenvueltas y confianza alegre la granjearon el cariño del público japonés.

Entre los medios japoneses, Akie Abe se ganó un apodo, como el "partido de oposición nacional" de Shinzo Abe.

Con una inclinación por decir lo que piensa, desafió abiertamente una gran cantidad de políticas de su esposo, desde su impulso por la energía nuclear hasta el acuerdo comercial Trans-Pacífico. En 2016, se reunió con manifestantes en Okinawa que se oponían a la expansión de una base del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, que Shinzo Abe apoyó.

"Quiero recoger y transmitir las opiniones que no llegan a mi esposo o su círculo", le dijo a Bloomberg en 2016. "Eso es un poco como un partido de oposición, supongo".

Sus puntos de vista progresistas a veces parecían estar en desacuerdo con los valores más conservadores.

Akie Abe ha sido una firme defensora de los derechos LGBTQ y se unió a un desfile del orgullo gay en Tokio en 2014. También apoya el uso de la marihuana medicinal, y posó para fotos en un campo de cannabis en expansión en 2015.

Akie Abe también se vio envuelto en controversias ocasionales, incluido un escándalo sobre un turbio acuerdo de venta de tierras que involucraba a una escuela nacionalista con la que tenía vínculos.

A pesar de sus puntos de vista a menudo opuestos, la pareja tenía una relación amorosa, y Akie Abe no dudó en hacérselo saber al público. La pareja a menudo se tomaba de la mano al desembarcar del avión en sus viajes oficiales al extranjero, una muestra pública de afecto que rara vez se ve en los círculos políticos de Japón.

Shinzo Abe aparecía con frecuencia en las publicaciones de Akie Abe en Instagram, sonriendo junto a ella en eventos o en paseos informales, acariciando a su perro en el sofá, leyendo periódicos en el auto o posando con un plato de curry Udon.

En su aniversario 30, Akie Abe publicó una foto de boda de ellos vestidos con kimonos. En su 32 aniversario, lo celebraron con un pastel de crema de cerezas y vino.

Fue la primera esposa de un ministro japonés en usar activamente las redes sociales, especialmente Facebook e Instagram, compartiendo fragmentos de su vida con decenas de miles de seguidores.

Su propia persona

Akie Abe, hija de un magnate de la confitería, creció en una familia rica y privilegiada en Tokio.

Fue educada en una escuela católica privada y en una escuela vocacional solo para mujeres, y habla inglés con fluidez.

Después de graduarse, Akie Abe trabajó en la agencia de publicidad japonesa Dentsu. A los 22 años conoció a Shinzo Abe, que era siete años mayor y trabajaba como asistente político. Salieron durante más de dos años antes de casarse en 1987.

La pareja nunca tuvo hijos. Akie Abe ha dicho a los medios japoneses que habían buscado tratamiento de fertilidad en los primeros días de su matrimonio, sin éxito.

Akie Abe no estaba contenta con estar confinada a un rol doméstico. Trabajó como DJ de radio en la década de 1990, y después de que su esposo renunció a su primer período como primer ministro en 2007, se le ocurrió un plan para abrir un pub izakaya.

"Cuando (Shinzo) Abe suspiraba por regresar al liderazgo en 2012, fue justo al mismo tiempo que ella estaba ocupada preparándose para abrir un restaurante. Esto era algo que había querido hacer durante un tiempo y pensó con (Shinzo) Abe, fuera del cargo de primer ministro en 2007, finalmente tuvo esta oportunidad", dijo Harris, autora de "The Iconoclast: Shinzo Abe and the New Japan".

"Así que ella le hizo prometer que todavía podría abrir su negocio y siguió adelante y era un restaurante realmente agradable".

El izakaya, llamado "UZU", que significa remolino en inglés, se inauguró en 2012 en el distrito Kanda de Tokio, meses antes de que Shinzo Abe comenzara su segundo período como primer ministro.

Incluso cultivó su propio arroz orgánico, en un arrozal ubicado en la prefectura de la casa de su esposo, y lo sirvió en su restaurante.

En 2015, fue fotografiada en un arrozal plantando arroz con la entonces embajadora de EE.UU. en Japón, Caroline Kennedy, vistiendo pantalones de trabajo tradicionales de mujer, descalza en agua turbia.

En los años previos a su regreso como primera dama, Akie Abe regresó a la universidad y obtuvo una maestría en estudios de diseño social de la Universidad de Rikkyo.

"Ese fue un período de contratiempos y dificultades para nosotros como pareja", le dijo a The Wall Street Journal en 2013. "Después de un tiempo, decidió reenfocarse en su carrera política. Sentí que necesitaba comenzar mi propia vida".

"Esto demuestra que ella realmente intentó, a lo largo de su carrera política, seguir siendo su propia persona, no solo ser una esposa política que aparecería y se esperaría que hiciera las cosas que Japón espera que hagan las esposas políticas. hacer", dijo Harris.

"No necesariamente creo que ella alguna vez estuvo contenta o ansiosa por interpretar ese papel".