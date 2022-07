Un empleado de una bodega de Nueva York se enfrenta a un cargo de homicidio tras apuñalar mortalmente a un hombre que lo atacó

¿Cuáles son los países con más homicidios en América Latina? 1:04

(CNN) -- Un número creciente de voces está instando al fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, a retirar un cargo de homicidio contra el empleado de una bodega que apuñaló mortalmente a un hombre que había ido detrás del mostrador y lo había empujado.



El empleado de la bodega, José Alba, de 61 años, estaba trabajando en la tienda Blue Moon Convenient Store en el Alto Manhattan la noche del 1 de julio cuando se vio envuelto en un altercado mortal con Austin Simon, según una copia de la denuncia penal de Alba. Alba también fue supuestamente apuñalado por la novia de Simon durante el incidente, dice la denuncia.

La novia de Simon, que no se nombra en la denuncia, había salido de la tienda después de que le rechazaran el pago mientras intentaba comprar un bocadillo para su hija, y volvió a la tienda con Simon.

El diario The New York Post obtuvo un video de vigilancia del incidente e informó que se oye a la mujer decir: "mi n***o va a venir aquí ahora mismo y te va a j***r", poco antes de que Simon llegara a la tienda.

Según la denuncia, el video de vigilancia mostraba a Simon llevando una toalla blanca en una mano, entrando en la zona detrás del mostrador donde se sentaba Alba y luego empujándolo.

"El Sr. Simon se metió entonces la toalla en el bolsillo e intentó apartar al acusado de la zona de detrás del mostrador, pero éste cogió un cuchillo de cocina que estaba guardado detrás del mostrador y apuñaló al Sr. Simon en el cuello y el pecho al menos cinco veces", señala la denuncia.

"Él quería que me disculpara con la chica", dijo Alba a un investigador, según la denuncia. "Tomé el cuchillo que usamos para abrir cajas y lo apuñalé".

La denuncia señala que la novia de Simon intentó apartar a Alba de Simon, sujetando su brazo derecho, pero el empleado siguió apuñalando a Simon. La novia de Simon sacó entonces un cuchillo de su bolso y apuñaló a Alba, según la denuncia. Según un portavoz de la fiscalía, no se le imputaron cargos a la mujer.

Simón murió esa misma noche "por las heridas de arma blanca en el cuello y el torso", según la denuncia.

Alba fue detenido por la policía el 2 de julio y acusado de un cargo de homicidio en segundo grado. El acusado no presentó una declaración de culpabilidad, según Emily Whitfield, portavoz de su abogado.

Los fiscales pidieron que se redujera la fianza de Alba después de que el empleado fuera retenido en Rikers Island durante varios días, diciendo en una audiencia que han estado en conversaciones con el abogado defensor para llegar a una fianza que equilibre los hechos del caso. Alba fue puesto en libertad con una fianza de US$ 50.000, garantizada en parte por los propietarios de la bodega donde trabajaba Alba.

Deberá volver al tribunal el 20 de julio.

El abogado dice que el empleado actuó en defensa propia

Alice Fontier, directora del Neighborhood Defender Service de Harlem, que ofrece servicios legales a la comunidad y representa a Alba, dijo en una declaración a CNN que Alba se defendió durante el incidente.

"El video de este caso habla por sí mismo: El Sr. Alba simplemente estaba haciendo su trabajo cuando fue acorralado agresivamente por un hombre mucho más joven y más grande", dijo Fontier en el comunicado.

Alba ha trabajado en bodegas desde que emigró a la ciudad de Nueva York hace 35 años desde la República Dominicana en busca de una vida mejor, dijo Fontier, añadiendo que ha trabajado en la bodega donde tuvo lugar el incidente durante tres años.

"Trabajó duro para obtener su ciudadanía estadounidense hace 18 años y ha sido una fuente constante de apoyo para sus hijos y nietos", dijo Fontier.

Otros también han salido en defensa de Alba.

"José Alba tiene todo nuestro apoyo", dijo Fernando Mateo, hablando en nombre de las Bodegas Unidas de EE.UU.

"Nuestra ciudad está en crisis y a estas alturas estamos hartos de que la gente robe, saquee, ataque, asalte y mate a nuestros pequeños empresarios".

Mateo dijo que las leyes actuales de Nueva York que implican el uso de la fuerza letal durante la defensa propia deben cambiar. El martes, él y otros defensores de la bodega se reunieron con el fiscal Bragg para instarle a retirar el cargo de homicidio de Alba. Mateo dijo posteriormente que la reunión fue satisfactoria.

"Estamos muy esperanzados de que el caso de José Alba será desestimado, será retirado por el fiscal del distrito", dijo Mateo.

Doug Cohen, un portavoz del fiscal del distrito, emitió una declaración después de la reunión.

"Dimos la bienvenida a la oportunidad de discutir cómo podemos trabajar juntos para promover la seguridad en nuestras calles y en nuestros lugares de trabajo, y esperamos continuar estas conversaciones", dijo.

Cohen dijo previamente a CNN que los fiscales "siguen revisando las pruebas y la investigación está en curso".

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, también expresó su apoyo a Alba, diciendo que después de ver el video de vigilancia del incidente, sintió que Alba "estaba siendo atacado y tenemos que tomarlo en cuenta a la hora de tomar estas decisiones", en una entrevista radiofónica el 8 de julio. Adams dijo que, aunque la policía de Nueva York realizó la detención, en última instancia es el fiscal quien debe decidir si se presentan cargos.

"Los fiscales tienen un no mandato. Nadie puede ordenar la forma en que se decide procesar un caso y mi función nunca es interferir con la policía. Nunca he llamado a la policía para decirle que haga un arresto o que no lo haga. Yo no hago eso, [la policía] es independiente. Los fiscales son independientes. Mi papel es muy claro", dijo Adams.

El abogado penalista Jeffrey Lichtman dijo a CNN que, según la ley del estado de Nueva York, una persona solo puede usar la fuerza mortal para defenderse si "cree razonablemente" que la persona de la que se está defendiendo está a punto de usar la fuerza mortal.

La ley también establece que una persona que utiliza la fuerza mortal para defenderse tiene el "deber de retirarse" de una amenaza, dijo Lichtman.

"La razón por la que lo arrestaron fue porque su posición era que el acusado no se enfrentaba a una fuerza mortal", dijo Lichtman.

Aunque Lichtman entiende por qué se acusó a Alba según la ley del estado de Nueva York, cree que ningún jurado razonable condenaría a Alba por homicidio en este caso.

"Si yo lo defendiera, diría: 'Se trata de un hombre mayor y pequeño y tiene a este tipo muy enfadado y muy físico delante de él, empujándolo y claramente a punto de atacarlo. Sintió que estaba a punto de morir y por eso agarró todo lo que pudo'", dijo Lichtman.