Cobrar en dólares trabajando desde Argentina ahora es posible, pero sólo para algunos. ¿Quiénes son?

(CNN Español) -- Trabajar desde Argentina y cobrar en dólares es el sueño de muchos. En momentos como los actuales, de alta inflación, muchos argentinos vuelven a posar sus miradas en la divisa estadounidense, dada su fluctuación de las últimas semanas y las restricciones que tienen para conseguirla desde hace años.

Pero ¿es posible trabajar desde el país para el extranjero y cobrar en dólares? Hasta hace poco tiempo era imposible.

Ese problema lo sufren los exportadores de productos y servicios: aunque venden sus productos en dólares, están obligados a cobrarlos en Argentina en pesos y al cambio oficial, que ya tiene una brecha de alrededor del 100 por ciento con las cotizaciones paralelas.

Pero ahora, hay una nueva excepción que abre una ventana para hacerse de algunos dólares para un sector: los profesionales independientes que trabajan para el exterior.

Una nueva resolución del Banco Central les permite disponer de hasta mil dólares mensuales -US$ 12.000 anuales- que ingresen desde el exterior sin la obligación de liquidarlos en el mercado local. Es decir: pueden disponer de esos dólares en billetes.

“En el mercado internacional 12.000 dólares al año no es dinero, pero, bueno, a los de muy bajos ingresos, les ayuda a exportar sus servicios, cobrar en moneda dura, traer a Argentina en moneda dura y de ahí disponer de sus dólares libremente”, explica Sebastián Siseles, vicepresidente internacional de la plataforma Freelancer.com.

Sin embargo, para el gobierno de Argentina está medida tiene por finalidad acumular reservas y, sobre todo, retener el talento.

Cómo traer los dólares a Argentina

El procedimiento sigue siendo el mismo que regía: se debe presentar en el banco la factura de exportación que justifica la operación y realizar el trámite para que se acredite en la cuenta, que en la mayoría de los casos se puede hacer en línea, sin necesidad de acercarse al banco. Pero ahora no se convertirán a pesos.

"Nada más simple que traer tu plata de forma legal a la Argentina y tenerla en dólares. Porque si vos no la traías a la Argentina, con lo cual estabas evadiendo determinadas normas, tenías que ver cómo la gastabas, porque no la podías gastar con tu tarjeta de crédito, porque no se la declaraba al fisco. Bueno, ahora la traés, está en el banco, la tenés en dólares, está declarada, podes gastarla contra tu tarjeta”, apunta Siseles.

Así se abre un panorama mucho más interesante para los profesionales independientes argentinos.

¿Qué servicios pueden ofrecer los argentinos en el exterior?

"El primero y gran rubro es la tecnología de la información en sus diferentes variantes”, afirma rotundamente Siseles.

La creación de sitios web con lenguajes determinados (html, php, python, etc), de aplicaciones para teléfonos móviles o incluso el manejo de bases de datos son los principales trabajos que se demandan en esta plataforma que ofrece trabajos a los profesionales independientes de todo el mundo y los conecta con sus clientes.

“Donde los argentinos se destacan muchísimo ha sido históricamente en el diseño: diseño gráfico, diseño de indumentaria y ahora diseño web”, prosigue Siseles y agrega: "El tercer gran punto es marketing y comunicación".

Hoy el marketing pasa, básicamente, por el mundo digital. "Eso está creciendo muchísimo. Está ya casi a la par de la tecnología de la información, que es lo primero”.

La comunicación también es un rubro que se mueve. “Comunicadores sociales, personas que ponen su voz, su inspiración literaria, o sea, escritura de artículos o personas que hasta pueden hacer un reportaje para una empresa del exterior a personas en la Argentina o en cualquier otro lugar del mundo", ejemplifica Siseles y remarca que en su plataforma antes de la pandemia tenían unos 450.000 argentinos registrados. Hoy superan los 770.000.

Consejos para ser un buen trabajador independiente

Hay una serie de requisitos necesarios para poder lanzarse por su cuenta al mundo a ofrecer servicios.

"Hay cosas que, por más que suenen obvias, no todos las hacen y son claves para el éxito. Número uno ser organizado. O sea, tenés que organizar tus tiempos, tus lugares de trabajo, tener una buena conexión a Internet. Focalizarte en lo que sepas, no tratar de trabajar en cuanto proyecto se te cruce, porque te va a generar una mala reputación. Y la reputación es clave para el éxito”, recomienda Siseles.