Premios Emmy 2022: acá puedes ver las cinco series más nominadas a la edición 74 de los premios a lo mejor de la televisión

(CNN Español) -- Este martes se anunciaron las series nominadas a la edición 74 de los Premios Emmy, que galardonan lo mejor de la pantalla chica.

La producción que dominó en las nominaciones fue "Succession", de HBO, la cual fue nombrada en 25 categorías. Le sigue "Ted Lasso", una comedia de Apple TV+, protagonizada por Jason Sudeikis. Esta serie tiene 20 nominaciones.

Quizás ya eres un fiel seguidor de algunas de estas producciones, quizás estás buscando series nuevas para sumar a tu listado por ver o, con suerte, iniciar. ¡No esperes más! Acá la lista de los lugares en dónde puedes darle play a estas producciones.

¿Dónde ver las cinco series más nominadas a los Premios Emmy 2022?

"Succession"

La muy popular serie "Succession" de HBO se encuentra en su cuarta temporada. Puedes verla en línea a través de HBO Max.

Entre las nominaciones a los premios Emmy encontramos Mejor serie dramática, mejor actor principal en una serie dramática (doble nominación para la producción por los papeles de Brian Cox y Jeremy Strong). También tienen doblete de nominaciones en la categoría mejor actriz en una drama para J. Smith-Cameron y Sarah Snook.

La historia está basada en una dinastía de medios –altamente disfunsional–, describe HBO a la producción.

"Poder, política, dinero... todo está en la familia en esta galardonada, provocativa y divertida serie sobre una dinastía altamente disfuncional. Cuando Logan Roy (Brian Cox), director ejecutivo de uno de los conglomerados de medios y entretenimiento más grandes del mundo, considera jubilarse, cada uno de sus cuatro hijos sigue una agenda personal que no siempre se sincroniza con la de sus hermanos o la de su padre".

HBO confirmó hace unas semanas que la serie ya comenzó la producción de la cuarta temporada.

HBO, como CNN en Español, comparten la misma casa matriz, Warner Bros. Discovery.

"Ted Lasso"

Con 20 nominaciones a los premios Emmy, "Ted Lasso" es la segunda serie con la mayor cantidad de menciones para esta gala. La producción se puede ver en Apple TV+, en donde están disponibles las dos temporadas en su totalidad.

La comedia está protagonizada por Jason Sudeikis, quien interpreta a un entrenador de fútbol americano quien es contratado para liderar a un equipo de fútbol (soccer) pero en el Reino Unido. La producción cuenta con una calificación de 98% en la página Rotten Tomatoes.

"Ted Lasso" está nominada a mejor serie de comedia y Sudeikis a mejor actor principal en esta terna. Juno Temple, Brett Goldstein y Hannah Waddingham cuentan con nominaciones en las categorías de mejor actuación de reparto.

"White Lotus"

Otra producción original de HBO llega al listado. "White Lotus" cuenta con 20 nominaciones en la categoría de miniserie. 5 de sus actrices fueron nominadas a mejor actriz de reparto: Connie Britton, Jennifer Coolidge, Alexandra Daddario, Natasha Rothwell y Sydney Sweeney. Mientras que los actores Murray Bartlett, Jake Lacy y Steve Zahn, cuentan con nominaciones en la categoría de mejor actor de reparto.

La primera temporada de esta producción se estrenó hace un año. Fue escrita y dirigida por Mike White. La serie da un mistazo a una semana en la vida de empleados y huéspedes de un exclusivo resort en Hawai.

Puedes ver los seis episodios de "White Lotus" en HBO Max.

"Hacks"

La cuarta producción con mayor cantidad de nominaciones –17 en total– también es de HBO. Esta serie, que es un HBO Max original, se estrenó en 2021 y en mayo publicó su segunda temporada.

La producción nos lleva a Las Vegas a la relación entre una de las figuras del entretenimiento de la Ciudad del Pecado, Debora Vance (Jean Smart) y su escritora de 25 años Ava (Hannah Einbinder). La segunda temporada, ahonda en esa relación entre maestra y alumna.

La multipremiada serie obtuvo reconocimientos como los Peabody, los Critics Choice, los premios SAG y hasta un premio GLAAD.

"Hacks" la puedes ver en HBO Max.

"Only Murders in the Building"

Y cerramos la lista de las cinco series más nominadas a los premios Emmy con "Only Muders in the Building", protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez.

La serie de comedia y misterio está nominada en 17 categorías, entre ellas, mejor serie de comedia y doble nominación a mejor actor principal de una serie de comedia para Martin Short y Steve Martin.

Como su nombre lo indica Solo asesinatos en el edificio –su traducción literal al español–, los protagonistas de la producción y la trama gira en torno a la obsesión de estos vecinos a historias de crimen. Estos tres personajes descubren que hay un asesinato en el edificio y documentan sus hallazgos de una manera muy común en estos años: con un pódcast.

La serie ya cuenta con dos temporadas. En Estados Unidos la puedes ver en Hulu y en Disney+ si eres parte del bundle o paquete de esa empresa que ofrece este servicio de streaming.

En Latinoamérica, la primera temporada está disponible en Star+.

Si no has visto ninguna de estas series tienes dos meses para consumir la mayor cantidad de episodios. La ceremonia de los Premios Emmy 2022 se realizará el 12 de septiembre en el Microsoft Theater de Los Ángeles.

La edición 74 se transmitirá en Estados Unidos a través de la cadena NBC. Si estás en este país y quieres verlo vía streaming, estás de suerte, los Emmy dieron a conocer que por primera vez los premios se transnitirán a través de Peacock, el servicio de streaming de NBC.

Sandra González de CNN contribuyó con este informe.