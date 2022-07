El alquiler medio en Manhattan salta a un récord de US$ 5.000 al mes

4 millones de estadounidenses no podrán comprar casa 1:08

(CNN) -- Los alquileres siguen disparándose y alcanzaron nuevos máximos históricos en Manhattan el mes pasado.

El alquiler mensual medio pagado por un inquilino de un condominio en Manhattan subió a US$ 4.050 en junio, casi un 25% más que hace un año y estableciendo un nuevo récord por quinto mes consecutivo, según un informe de la empresa de corretaje Douglas Elliman y Miller Samuel Real Estate Appraisers and Consultants. El alquiler medio —que es el punto medio de todos los alquileres— superó los US$ 4.000 mensuales por primera vez en mayo.

El alquiler medio mensual —que es la suma de todos los alquileres dividida por el número de alquileres incluidos en los datos— fue aún más alto: US$ 5.058 en junio. Esto supone un aumento de casi el 30% con respecto a hace un año y es la primera vez que la media supera los U$S 5.000 al mes.

Los alquileres subieron, en parte, por los posibles compradores de viviendas que decidieron dejar de buscar y alquilar, dijo Jonathan Miller, presidente y director general de Miller Samuel.

"Hay más gente que está cambiando, que estaba a punto de comprar una casa, pero ahora, con los tipos de interés hipotecarios en alza, está en el mercado del alquiler", dijo Miller. "El mercado ya está ajustado. Esto lo hace más ajustado".

Esos inquilinos suelen tener más dinero para gastar y a menudo necesitan un apartamento familiar más grande y caro, lo que hace que la media sea más alta.

El precio medio de un apartamento de tres dormitorios en junio era de US$ 9.469 al mes, frente a los US$ 7.394 de hace un año. Mientras tanto, el precio medio de un apartamento de un dormitorio seguía estando por debajo de los US$ 5.000, con una media de US$ 4.278, frente a los US$ 3.475 de hace un año.

Y se espera poco alivio para los inquilinos a corto plazo, dijo Miller.

"La nueva actividad de arrendamiento en Manhattan no alcanza su punto máximo hasta el final del verano", dijo Miller. "Salvo una recesión, esperamos un aumento estacional de la demanda, lo que supondrá una mayor presión al alza de los alquileres".

Tanto la mediana como la media de los precios de los alquileres han recuperado con creces las pérdidas registradas durante la pandemia, según Miller, ya que el promedio de los alquileres de junio subió un 14% respecto a junio de 2019 y la media de los alquileres subió un 19% respecto a los niveles anteriores a la pandemia.

Los nuevos arrendamientos crecieron en junio por quinto mes consecutivo y la tasa de vacantes se mantuvo por debajo del 2% por séptimo mes consecutivo. Hace un año, la tasa de vacantes se acercaba al 7%.

Los edulcorantes que los propietarios ofrecían a los inquilinos para que se quedaran con los apartamentos de Nueva York cuando el mercado se desplomó durante la pandemia son ahora escasos, según el informe. Solo se ofrecieron concesiones en el 15% de las nuevas ofertas, frente al 34% de hace un año.

Las guerras de ofertas aumentaron por cuarto mes consecutivo, especialmente en el mercado de lujo.

¿Cuánto tiempo seguirán subiendo los precios? "Nada sube para siempre, pero a corto plazo estamos preparados para más ganancias", dijo Miller.

De cara al otoño y al próximo año, dijo que habrá un umbral de asequibilidad con el que los inquilinos se encontrarán. Pero incluso entonces, es más probable que los precios se nivelen a que caigan.

"Tal y como están las cosas ahora, no estoy seguro de qué es lo que hace que los alquileres bajen", dijo. "Pero una recesión es el asterisco en la conversación. La Reserva Federal está dando un bate de béisbol a la economía y se prevén más subidas de tipos. Todavía hay una gran cantidad de incertidumbre".