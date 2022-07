Usuarios reportan caída de Twitter en varios países

(CNN) -- Twitter sufrió una importante caída este jueves, con decenas de miles de usuarios que informaron de problemas al utilizar la red social, según Downdetector.

Los informes de interrupción del servicio comenzaron a aumentar alrededor de las 8:00 a.m. ET, de acuerdo con Downdetector, que rastrea las fallas en internet. Una hora más tarde, el número de informes había disminuido un poco, pero seguía siendo alto.

Por ejemplo, en Estados Unidos, a las 7:41 a.m. ET, había apenas nueve reportes de problemas en Twitter; sin embargo, minutos después, a las 8:19 a.m. ET, los reportes de fallas subieron a cerca de 55.000. En México, los reportes de fallas a las 8:14 a.m. ET eran casi de 1.500. En Argentina y Colombia, por su parte, se acumulaban más de 1.100 a las 8:17 a.m. ET.

La causa de la interrupción no está clara. Twitter no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios de CNN.

La red social admitió a las 9:10 a.m. ET la caída de la plataforma y escribió que estaba trabajando para que volviera a funcionar para todos.

"Algunos de ustedes están teniendo problemas para acceder a Twitter y estamos trabajando para que vuelva a funcionar para todos. Gracias por seguir con nosotros", escribió en un tuit la cuenta Twitter Support.

Some of you are having issues accessing Twitter and we’re working to get it back up and running for everyone. Thanks for sticking with us.

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 14, 2022