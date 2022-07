ANÁLISIS | Un pronóstico del tiempo hipotético para 2050 se cumplirá la próxima semana en el Reino Unido

(CNN) -- Hace dos años, los meteorólogos del Reino Unido realizaron un interesante experimento mental: ¿Cómo serán nuestras previsiones en 2050?



La crisis climática está llevando el tiempo al extremo en todo el mundo, y las temperaturas en las latitudes septentrionales han sido especialmente sensibles a estos cambios. Así que los meteorólogos de la Met Office, la agencia oficial de previsión meteorológica del Reino Unido, se sumergieron en los modelos climáticos de muy largo alcance en el verano boreal de 2020 para ver qué tipo de temperaturas se pronosticarían en unas tres décadas.

"No es una previsión meteorológica real", decían los gráficos de la Met Office. "Son ejemplos de tiempo plausible basados en proyecciones climáticas".

Pues bien, el lunes y el martes, lo "plausible" se convertirá en una realidad... 28 años antes.

Simon Lee, científico atmosférico de la Universidad de Columbia en Nueva York, señaló la sorprendente similitud entre las perspectivas para 2050 y la previsión para principios de la semana que viene en el Reino Unido.

"Hoy, el pronóstico para el martes es sorprendentemente casi idéntico para grandes partes del país", tuiteó Simon, añadiendo en una publicación posterior que "lo que viene el martes da una idea del futuro".

In 2020, the @metoffice produced a hypothetical weather forecast for 23 July 2050 based on UK climate projections.

Today, the forecast for Tuesday is shockingly almost identical for large parts of the country. pic.twitter.com/U5hQhZwoTi

— Dr Simon Lee (@SimonLeeWx) July 15, 2022