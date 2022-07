"The Gray Man" pone a Ryan Gosling y Chris Evans en modo espía mientras Netflix apuesta a la acción

Ryan Gosling, el nuevo Ken de "Barbie" 1:13

(CNN) -- El mayor esfuerzo de "The Gray Man" no proviene de Ryan Gosling ni de Chris Evans (no es que sean flojos), sino del reparto en general, que incluye a Ana de Armas tras su papel de Bond, así como a Regé-Jean Page tras "Bridgerton", Jessica Henwick ("Matrix") y la estrella india Dhanush. El guión, por desgracia, es un poco flojo, pero dadas las exigencias, probablemente sea suficiente para hacer el trabajo.

De hecho, "The Gray Man" pertenece a la escuela de "Red Notice", películas de acción de Netflix que son ruidosas pero no muy coloridas, y en las que el reparto, la influencia en las redes sociales y la credibilidad de los superhéroes hacen que la calidad sea básicamente irrelevante. No importa la película, solo el cartel, que incluye a los directores de "Avengers", los hermanos Russo, prácticamente asegura cifras astronómicas de "minutos vistos".

Sin embargo, aún menos que "Red", "The Gray Man" no está a la altura del bombo y platillo, que incluye el obligatorio estreno anticipado en salas para engrasar las ruedas de su asalto al streaming.

Basada en la serie de libros, la película sirve como la última versión del género Bond-Bourne, pero incluso más que la mayoría de las travesuras de espía contra espía, juega como una excusa para las elaboradas secuencias de acción y el trabajo de acrobacias de locura, que producen algunos puntos destacados genuinos, pero también producen rendimientos gradualmente decrecientes, especialmente en la recta final.

Queda por ver si Gosling quiere un futuro como el sombrío asesino de la CIA conocido solo como Six (bromea diciendo que 007 ya estaba tomado), pero esto representa una modesta aunque quizás inevitable adición a su ecléctico currículum. Para subrayar este punto, el personaje de Evans se refiere burlonamente a él como un "muñeco Ken", una astuta referencia a su próxima incursión en los recovecos de la franquicia cinematográfica.

publicidad

El Court Gentry de Gosling es sacado de la cárcel, naturalmente, para matar para la CIA, operando en un reino gris que, citando la vieja canción, le da un número y le quita el nombre. Sin embargo, la última misión de Six le hace poseer una información que le hace peligroso para los que están por encima de él, amenazando a todo el mundo, desde su colega en esa operación (De Armas) hasta el controlador ya retirado (Billy Bob Thornton) que le reclutó.

Sin embargo, para acabar con Six se necesitarán armas de gran calibre, lo que explica por qué los que quieren matarlo reclutan a Lloyd Hansen (Evans), un asesino a sueldo sociópata que presume de "poder matar a cualquiera" —una afirmación que Six pondrá a prueba— y al que le importan poco los daños colaterales o mantener las acciones "encubiertas" en el más mínimo secreto, hasta un grado casi cómico.

La persecución lleva a los protagonistas por todo el mundo y, para subir la apuesta, incluye a una niña en peligro con problemas de corazón (Julia Butters, que ya está desarrollando un buen currículum tras "Once Upon a Time in ... Hollywood") para dar a Six algo por lo que luchar más allá de sí mismo.

El guión (a cargo del codirector Joe Russo, Christopher Markus y Stephen McFeely) incluye un poco de humor socarrón, y Evans, en particular, parece disfrutar de los villanos después de su imagen de estrella limpia y chillona. Aun así, una secuencia de tortura para demostrar lo malo que es acaba resultando algo gratuita.

En definitiva, "The Gray man" es un título involuntariamente apropiado para describir una película que existe dentro de una franja tan estrecha del espectro cinematográfico. Si bien es un paso adelante con respecto al último esfuerzo de los Russo en materia de streaming, la sombría "Cherry", es el equivalente a una antigua película "B" con un reparto y un presupuesto de nivel A.

En un momento dado, Six desestima los riesgos y el castigo que soporta diciendo: "Un jueves más". Si bien "The gray man" no es tan mundano, en el esquema más amplio de las aventuras de Netflix en la realización de películas de éxito, se siente como una película de acción más.

"The Gray Man" se estrena en algunos cines estadounidenses este viernes 15 de julio y el 22 de julio en Netflix. Está clasificada como PG-13.