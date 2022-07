El crimen de María Marta García Belsunce: ¿por qué se realiza un nuevo juicio 20 años después de su muerte?

María Marta García Belsunce (foto de Télam).

(CNN Español) -- Seis balas. Una rebotó y cayó al suelo. Las otras cinco quedaron alojadas en su cabeza. Así mataron en 2002 a una mujer de 50 años en el barrio privado Carmel, en Pilar, provincia de Buenos Aires. Ahora, casi 20 años después, la justicia intenta responder, en un tercer juicio, a la pregunta que mantiene en vilo a toda la Argentina: ¿quién mató a María Marta García Belsunce?

El miércoles comenzó el juicio que tiene como principal acusado a Nicolás Pachelo, exvecino de la víctima, acusado de "robo agravado por haberse cometido mediante el uso de arma de fuego —apta para el disparo— en concurso real con homicidio criminis causae agravado por el uso de arma de fuego". Pachelo niega tener vínculo alguno con este crimen.

¿Por qué acusan a Pachelo 20 años después?

Para el Ministerio Público Fiscal (MPF), representado por los fiscales Andrés Quintana, Federico González y Patricio Ferrari, las pistas que apuntaban a Pachelo estuvieron siempre en el expediente. “Hay muchas pruebas de contundencia que siempre estuvieron en el expediente, pero nunca fueron valoradas”, dijo la Fiscalía a CNN en una conversación telefónica.

El fiscal Ferrari lo explicó gráficamente en los lineamientos de apertura del juicio: usó seis balas que fue desplegando sobre una mesa para marcar los fundamentos en los que basan su acusación.

Primera bala (o fundamento): “Nicolás Roberto Pachelo asaltó prácticamente todas las casas que rodeaban perimetralmente a la casa de la víctima. Particularmente los días domingo entre las 18 y las 20 horas [la víctima fue asesinada un domingo en ese rango horario]. Esa era su zona de confort criminal”, dijo Ferrari. La fiscalía asegura que tiene material para probar y mapear estos robos. Toda esta documentación será presentada a lo largo del juicio.

Al poner sobre la mesa la segunda bala, Ferrari señaló que Pachelo, meses antes de la muerte de García Belsunce, “le sustrajo a ella su mascota, su perro, Tom” y “requirió un rescate”, pero María Marta “nunca pudo recuperar” al perro. Según Ferrari, este era un motivo por el que la víctima “tenía miedo” de Pachelo.

Al presentar la tercera bala, Ferrari señaló que Pachelo “era usuario irregular de un arma de fuego de idénticas características a la utilizada para cometer el crimen”.

Como cuarto fundamento, el fiscal dijo que el acusado “formalizó una coartada absolutamente falsa” y aseguró que Pachelo habría preguntado a otras personas en una estación de servicio si sabían algo de “la mujer que mataron” en el barrio privado en un momento en que aún nadie sabía que se trataba de un homicidio. La muerte fue, en un principio, considerada un accidente doméstico. Pasaron casi 40 días para que se ordenara una autopsia y recién en ese momento se descubrieron las heridas de bala en su cráneo.

El quinto argumento que mencionó Ferrari, al poner una nueva bala sobre la mesa, es que “Pachelo ha amenazado y hostigado a la totalidad de los testigos que se interpusieron delante de él”. Y aseguró que probarán este punto a lo largo del juicio.

Por último, Ferrari apoyó “la sexta bala o razón, que en rigor es la primera y es aquella que dejó un vestigio material en la escena del crimen”. Es que uno de los disparos que le efectuaron a la víctima no ingresó en su cabeza, sino que rebotó y quedó en el piso. Luego se convertiría en lo que se denominó “el pituto”, un elemento que tuvo amplia repercusión en las primeras etapas de la investigación.

Sobre el móvil del crimen, para la fiscalía hubo una intención de robo de un supuesto dinero que se creía que había en la casa de la víctima. Una vez que termine el debate por el crimen de García Belsunce, Pachelo será juzgado también por ocho robos en barrios privados, ocurridos entre 2017 y 2018, según indicó la Fiscalía.

La postura de la defensa

Desde la defensa de Pachelo, en manos de los abogados Roberto Ribas y Marcelo Rodríguez Jordán, aseguran que su defendido nada tuvo que ver con la muerte de García Belsunce.

“María Marta murió, pero no de manos de Nicolás Pachelo. Nunca Pachelo entró en esa casa. Pero eso no lo digo yo, no lo dice Pachelo. Lo ha dicho la investigación”, sostuvo Ribas en los lineamientos de apertura del juicio.

También señaló que el supuesto robo de un perro de la víctima al que se refirió el fiscal en su presentación “fue un rumor”.

Tanto la defensa como la fiscalía tendrán 31 audiencias, por las que pasarán 176 testigos, para fundamentar sus posturas.

Los juicios anteriores

Pero este no es el primer juicio que enfrenta el caso. El primer fiscal que investigó los hechos acusó al viudo, Carlos Carrascosa, del crimen. En 2009 fue condenado como coautor del homicidio y estuvo detenido en un penal hasta 2015, para pasar a cumplir prisión domiciliaria hasta 2016, cuando un nuevo fallo del Tribunal de Casación bonaerense anuló la condena y lo absolvió. En diciembre de 2020, la Corte Suprema de Justicia dejó firme esa absolución, al rechazar la última apelación presentada por el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires.

En 2011, un segundo juicio tuvo en el banquillo de acusados a Guillermo Bártoli, cuñado de la víctima; Horacio García Belsunce, hermano; Juan Carlos Hurtig, medio hermano de María Marta; al médico Juan Ramón Gauvry Gordon, a Sergio Binello, vecino del country Carmel y a Beatriz Michellini, masajista que atendía a la víctima. Todos recibieron condenas por supuestamente encubrir el crimen, excepto la masajista.

Bártoli falleció en 2014, mientras que Gavuvry Gordon fue absuelto en 2015. El hermano y el medio hermano de María Marta, al igual que el vecino Binello, fueron sobreseídos en 2020 cuando la Justicia consideró extinguida la acción penal por la prescripción de la causa.

Sin embargo, la familia de García Belsunce señaló desde un principio a Pachelo como sospechoso del asesinato. Ahora, tanto el viudo como el resto de los familiares de la víctima declararán como testigos en el juicio contra Pachelo.

“Si la primera investigación no se hubiese enfrascado en perseguir a la familia de la víctima, si se hubiesen valorado elementos que estaban presentes en el expediente, Pachelo hubiera sido formalmente acusado y enjuiciado desde un principio”, dijeron a CNN desde el MPF. “En este juicio vamos a probar sin dejar lugar a dudas que Nicolás Pachelo es el asesino de María Marta García Belsunce”, aseguró la fuente.

