Destruir los mitos sobre el suicidio ayuda a fomentar la compasión y la comprensión

La Dra. Azaret invita a hablar del suicidio con los jóvenes 1:39

Nota del editor: Si tú o alguien que conoces está luchando con pensamientos suicidas o asuntos de salud mental, por favor llama a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio (NSPL por sus siglas en inglés) al 988 o al 800-273-8255 para conectarte con un consejero capacitado, o visita el sitio de la NSPL.

(CNN) -- A veces, las personas que mueren por suicidio son tachadas de egoístas, depresivas o de buscar atención.

Estos mitos contribuyen al estigma que puede impedir que las personas con tendencias suicidas busquen la ayuda que necesitan y distorsionan la comprensión de las motivaciones del suicidio, según la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales (NAMI por sus siglas en inglés).

El suicidio es una de las principales causas de muerte entre niños y adultos, con casi 800.000 personas en todo el mundo que mueren por suicidio cada año, según el Estudio de la Carga Global de Enfermedades 2017, citado por la publicación científica en línea Our World in Data. En 2020, se produjeron 1,2 millones de intentos en todo el mundo, según la Fundación Estadounidense para la Prevención del Suicidio.

La concienciación sobre la realidad del suicidio puede ayudar a la gente a ver estas muertes con más comprensión y compasión, a darse cuenta de la importancia de ayudar a otros a conseguir ayuda y a abordar sus propios problemas de salud mental si están luchando, dice la NAMI.

Si tú o alguien que conoces está en riesgo, los consejeros capacitados de la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, que funciona las 24 horas del día, pueden ayudar. Para aumentar el acceso a la línea de vida, a partir del sábado todos los estados de EE.UU. han puesto en marcha el 988 como nuevo número de teléfono. El número 800-273-8255 (TALK) seguirá estando disponible para las personas con problemas emocionales o crisis suicidas, según la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias.

A continuación, expertos desmienten los mitos más comunes sobre el suicidio.

Mito: todos los que intentan suicidarse tienen una enfermedad mental

Uno de los mitos es "que solo ciertas personas experimentan pensamientos suicidas, personas con problemas de salud mental", dijo el psicólogo clínico Michael Roeske, director senior del Centro de Investigación e Innovación de Newport Healthcare.

"Mucha gente no encaja necesariamente en los criterios de un trastorno de salud mental, pero en situaciones muy estresantes, pierden un trabajo importante, se enteran de una infidelidad con una pareja de larga duración, y dicen: 'Dios mío, no sé cómo voy a seguir viviendo'".

Otros factores pueden ser los de estrés en la vida, como asuntos penales o legales, persecución, desahucio o pérdida de la vivienda, duelo, una enfermedad devastadora o debilitante, trauma u otras crisis, según NAMI.

Mito: las personas que intentan suicidarse son egoístas

"Hay una connotación despectiva que viene con la palabra egoísta, como si alguien estuviera tomando esta decisión típicamente por una razón placentera", dijo Roeske. "Tal vez la miopía sea una forma mejor de decir que su enfoque se limita a lo que está inmediatamente delante de ellos. Y no son capaces de ver el contexto más amplio de la historia de su vida, las relaciones y la dimensión de las cosas".

Según Roeske, las personas que intentan suicidarse o mueren por esta causa suelen querer acabar con sus luchas o se consideran una carga para sus seres queridos.

"No es una obra egoísta en el sentido de que alguien tome una decisión en su propio beneficio", añadió. "Es una decisión basada en la idea de que 'no sé cómo salir de este momento. Me siento tan abrumado. Me siento tan estresado. Me siento tan triste que esta oportunidad de escapar es lo que necesito, y no siento que tenga otra opción'".

Mito: las personas que amenazan con suicidarse buscan atención

Algunas personas piensan que quienes expresan pensamientos suicidas buscan atención, o que son conscientes de la simpatía que pueden generar pero no tienen intención de morir.

"Independientemente de cómo se responda a ello", dijo Roeske, "hay que tomar en serio que dentro hay un núcleo de verdad: que esta persona realmente siente esto (y) está luchando tanto".

Mito: el suicidio es una elección

Algunos expertos sostienen que el suicidio no es una elección autónoma, según la Fundación Estadounidense para la Prevención del Suicidio.

"Esa es una cuestión filosófica bastante grande: ¿dónde entra el libre albedrío? ¿Somos la consecuencia de nuestras experiencias?", dijo Roeske. La mentalidad de una persona con tendencias suicidas es similar a la de alguien con un trastorno por abuso de sustancias y recaídas crónicas, dijo.

"No están eligiendo voluntariamente las sustancias por encima de sus hijos. No están tomando la decisión de perjudicar su salud física o de ser un mal empleado o un mal ciudadano o de tener un comportamiento ilegal", dijo Roeske. Debido a los cambios neuroquímicos, estas personas tienen una capacidad de elección limitada en cuanto a lo que creen que es posible y lo que pueden hacer.

Hay cierta voluntad en el suicidio, pero los pensamientos suicidas pueden ser tan abrumadores que desplazan todo lo demás, dijo Roeske.

Mito: hablar de ello conducirá al suicidio o lo fomentará

Uno de los mitos "es el temor de que si se habla del suicidio, se va a fomentar, y por eso la gente lo evita", dijo Roeske. Preguntar a alguien sobre las señales de advertencia que ha notado puede resultar incómodo, pero "en realidad no conduce a un aumento de los suicidios consumados", añadió.

Mantener conversaciones sinceras sobre el suicidio puede ayudar a reducir el estigma y animar a las personas a buscar ayuda, replantearse sus opciones y compartir sus historias con los demás, según la NAMI.

Mito: la mejora del estado de ánimo significa que el riesgo de suicidio ha desaparecido

Si alguien intenta suicidarse pero parece estar mejor en los días o meses posteriores, se podría pensar que su riesgo desapareció. Pero la realidad puede ser la contraria: los tres meses siguientes a un intento es cuando alguien corre más riesgo de morir por suicidio, según la Oficina de Prevención del Suicidio de la División de Salud Pública y del Comportamiento de Nevada.

"El aparente cese de los problemas podría significar que la persona ha tomado una decisión firme de morir por suicidio y se siente mejor debido a esta decisión", dice.

El mayor indicador de riesgo de intentos posteriores son los intentos de suicidio anteriores o haber tenido familiares o amigos que hayan intentado suicidarse, dijo Roeske.

El modo en que los seres queridos y los expertos responden al intento de suicidio de una persona puede proporcionar un alivio temporal o poner en marcha esfuerzos de apoyo, añadió. Pero lo que inicialmente llevó a la persona a intentar suicidarse puede seguir en juego.

Además, a veces se produce "una escalada en la letalidad de los medios", dijo Roeske.

Mito: no se puede evitar que alguien intente suicidarse

A veces la gente piensa que preguntarle a alguien sobre el suicidio es inútil porque lo hará de todos modos, dijo Justin Baker, director clínico de la Iniciativa de Reducción del Suicidio y el Trauma para Veteranos del Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio.

Pero Baker añadió que algunas investigaciones han descubierto que las personas pueden percibir los intentos interrumpidos o sobrevividos como una "nueva oportunidad de vida".

Un mito similar es que "una vez que un individuo es suicida, siempre seguirá siéndolo", según el sitio web de NAMI.

Pero hay factores que pueden influir en el nivel o la probabilidad de riesgo de suicidio, dijo Baker. Los antecedentes de conductas autolesivas y la composición genética son factores fijos, mientras que los factores dinámicos cambian constantemente porque son específicos de cada situación, afirma la NAMI.

El suicidio "suele ser un intento de controlar emociones y pensamientos profundos y dolorosos", dice el sitio de la NAMI. "Una vez que estos pensamientos se disipan, también lo hará la ideación suicida. Aunque los pensamientos suicidas pueden volver, no son permanentes. Un individuo con pensamientos e intentos suicidas puede vivir una vida larga y exitosa".

"La gente suele hacer lo que quiere", reconoció Roeske.

"Pero hay cosas que podemos hacer en el camino que ayudan a mitigar algunos de los problemas que les ocurren", dijo. "Tener ese sentido de varios indicios de potencial suicida es útil".

TrevorLifeline, un servicio de asesoramiento para la prevención del suicidio en la comunidad LGBTQ, puede ser contactado en el 866-488-7386.

Befrienders Worldwide conecta a los usuarios con el centro de apoyo emocional más cercano en la parte del mundo en la que viven.

Crisis Text Line es un servicio internacional que proporciona un consejero de crisis en vivo y capacitado a través de un simple texto de ayuda. Las primeras respuestas serán automáticas hasta que se ponga en contacto con un consejero, lo que suele tardar menos de cinco minutos.