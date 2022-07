Más de 100 millones de personas en EE.UU. se enfrentan a alertas o advertencias por el calor excesivo a medida que continúa una peligrosa ola de calor

Tormenta de polvo deja al menos 6 muertos y 11 heridos 0:52

(CNN) -- Las alertas por calor abarcan más de 20 estados este martes y miércoles en las Llanuras del sur y partes del noreste, y las temperaturas superarán la marca del siglo para 60 millones de personas durante la próxima semana. Todo ello mientras una ola de calor similar está llevando a Europa Occidental a temperaturas récord.



"El calor peligroso continuará afectando a una gran parte de EE.UU. esta semana, con ahora más de 100 millones de personas bajo advertencias de calor excesivo o avisos de calor", dijo el Centro de Predicción del Tiempo.

Between today and Wednesday, nearly 40 high temperature records are at risk of breaking. Also, through Thursday morning over 90 warm minimum temperature records could fall. 🌡️ For more, visit: https://t.co/jnP5oP2MfY pic.twitter.com/AixMyPaCP0 — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) July 19, 2022

Esto significa que un tercio de la población de EE.UU. está bajo avisos de calor y advertencias de calor excesivo para martes y miércoles, y más del 80% de la población de EE.UU. (alrededor de 265 millones de estadounidenses) experimentará una temperatura máxima por encima de 32,2 °C en los próximos siete días.

Las temperaturas más altas, que superarán los 37,7 °C, se concentrarán de nuevo en el sur de las Llanuras.

Se espera que se alcancen más de dos docenas de máximos históricos entre martes y miércoles en el sur de Estados Unidos, incluyendo Texas, Oklahoma y Nuevo México, y la costa este no se quedará atrás.

Algunas partes del noreste también tendrán temperaturas cercanas a los récords diarios el miércoles y el jueves.

"Los avisos de calor también están ahora en efecto para el miércoles para porciones del noreste, incluyendo el corredor de la I-95, desde Filadelfia a Boston, donde se pronostica que los valores del índice de calor alcancen cerca de 37,7 °C", dijo el Centro de Predicción del Tiempo (WPC, por sus siglas en inglés).

El sur de las Grandes Llanuras recibe otra dosis de calor intenso

Después de un día de calor récord, el lunes, el sur de las Llanuras se encuentra de nuevo con un calor peligroso.

Dallas se acercó el lunes a su récord diario de 43,3 °C, pero alcanzó los 42,7°C, convirtiéndose en el día más caluroso del año, hasta ahora.

Pero este martes será peor.

Se prevé que las temperaturas alcancen los 43,8 °C en la zona, superando el récord diario de 42,2 °C.

El calor agobiante ha puesto a prueba la red eléctrica de Texas, ya que el estado espera otro día de demanda energética récord.

Las advertencias de calor excesivo y los avisos de calor están en vigor hasta el miércoles para el norte y el centro de Texas.

"Las temperaturas del aire ascenderán de 40,5 °C a 43,3 °C en el área de advertencia, con valores de índice de calor superiores a 40,5 °C grados en el área de alerta", dijo el Servicio Meteorológico Nacional en Fort Worth.

A medida que aumentan las temperaturas cálidas, la baja humedad y la velocidad del viento, también está en vigor una amenaza de peligro de incendio crítico para el norte de Texas y el centro de Oklahoma.

Critical fire danger expected Tuesday as winds increase and hot temps and low humidity continue. Be careful with activities that can start fires! Please do our local fire fighters a favor. They'd rather spend the afternoon with A/C.

#dfwwx #ctxwx pic.twitter.com/7IJ84moiQL — NWS Fort Worth (@NWSFortWorth) July 19, 2022

La ciudad de Oklahoma podría registrar máximas cercanas a los 43,3 °C este martes, lo que rompería su récord diario de 42,7 °C establecido en 1936.

"La última vez que tuvimos un tramo sustancial de calor fue en 2011, cuando tuvimos 63 días de 37,7 °C o más", dijo Vivek Mahale, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de Norman.

Mahale espera que el calor superior a la media continúe al menos hasta el domingo, con todos los días alcanzando al menos los 37,7 °C. El aeropuerto Will Rogers World, de Oklahoma City, ha visto nueve días por encima de 37,7 °C este mes.

El meteorólogo aconsejó que lo mejor que se puede hacer para prepararse es monitorear a las poblaciones vulnerables, ya que las temperaturas estarán entre 2,7 y 3,8 grados por encima de lo normal.

"Queremos insistir en que hay que vigilar a los amigos, familiares y vecinos durante la ola de calor, especialmente a las poblaciones susceptibles, como los ancianos", dijo Mahale.

Nueva York, Boston y Filadelfia se preparan para una semana sofocante

Los avisos de calor están en vigor para el miércoles para el noreste, incluyendo la ciudad de Nueva York, Boston y Filadelfia.

"El calor y la humedad opresivos vuelven esta semana", tuiteó el Servicio Meteorológico Nacional en Boston.

Los valores del índice de calor, la temperatura que se siente cuando el calor se combina con la humedad, podrían superar los 37,7 °C en algunas zonas, generando condiciones peligrosas para los residentes del Atlántico medio y Nueva Inglaterra.

Hot and humid conditions will combine to produce maximum heat index values ranging from the mid 90s to around 100 on Wednesday and Thursday. A Heat Advisory is in effect across the entire area. https://t.co/6NEWpQSiDp pic.twitter.com/jdnYg3rsLo — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) July 19, 2022

El calor y la humedad no solo afectarán a la costa. El norte del estado de Nueva York también podría registrar temperaturas muy superiores a la media.

Albany, Nueva York, está superando su media de 28,8 °C para esta época del año, y la ciudad podría acercarse a su récord de 36,1 °C el miércoles debido al calor sofocante.

Para empeorar las cosas, la humedad combinada con el calor hará que algunas zonas se sientan entre 2,7 y 5,5 grados más calientes.

"Esto va a ser un poco [más cálido] que el típico clima cálido y húmedo que tenemos en julio", dijo a CNN Mike Evans, meteorólogo de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Albany, Nueva York.

Evans dijo que los puntos de rocío podrían llegar a los 21 °C el miércoles, que es cuando la humedad se vuelve "muy notable".

Porciones de Massachusetts alcanzarán niveles récord tan pronto como el miércoles, cuando las temperaturas alcancen máximas de 32,2 °C, y continuarán durante el resto de la semana en el noreste.

"Este va a ser el día más caluroso que hemos tenido hasta ahora, este verano. Realmente no hemos tenido un verano demasiado caluroso aquí, al menos en el noreste", dijo Evans.

No es probable que Estados Unidos vea mucho alivio durante la próxima semana. El Centro de Predicción del Clima prevé que las temperaturas superiores a la media se prolonguen hasta bien entrada la próxima semana en la mayor parte de los 48 estados.