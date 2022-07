Las primarias para elegir al gobernador de Maryland ponen a prueba las actitudes de ambos partidos hacia sus grupos de poder

Elecciones primarias: ¿funcionó la influencia de Trump? 3:20

(CNN) -- Las primarias de Maryland están programadas para poner a prueba las opiniones de los votantes demócratas sobre el establecimiento del partido y la voluntad de los republicanos de apegarse a lo que ha sido una fórmula ganadora para el Partido Republicano en el estado azul profundo.

El gobernador republicano Larry Hogan, que se encuentra entre las figuras más moderadas de su partido y que ha criticado con frecuencia al expresidente Donald Trump, no puede buscar la reelección debido a los límites de su mandato.

Su partida ha convertido las primarias en la contienda por la gobernación —una que se desarrolla en un estado donde los votantes demócratas superan en número a los republicanos en aproximadamente dos a uno— pero donde el Partido Republicano ha ocupado el cargo de gobernador durante 12 de los últimos 20 años, en una ventana a las batallas más grandes que se desarrollan en ambos partidos en el escenario nacional.

Los votantes republicanos tienen cuatro candidatos en su boleta primaria para gobernador, pero la carrera es principalmente un choque entre el ala moderada de Hogan y los devotos de Trump y su tipo de política.

Kelly Schulz, ex secretaria de comercio de Maryland, respaldada por Hogan, se enfrenta a Dan Cox, un legislador estatal de extrema derecha que demandó para bloquear los mandatos relacionados con la pandemia de coronavirus de Hogan y trató de acusar al gobernador republicano por esas medidas de seguridad pública.

Mientras tanto, los demócratas están listos para un enfrentamiento abierto con 10 candidatos, un campo que incluye al expresidente del Comité Nacional Demócrata, Tom Perez; el autor respaldado por Oprah Winfrey, Wes Moore; el contralor estatal Peter Franchot; el ex secretario de Educación de EE.UU., John King y Doug Gansler, el de Maryland y candidato a gobernador fallido en 2014.

Las primarias en la contienda por la gobernación son las contiendas más observadas en la pizarra del martes en Maryland, donde la elección se retrasó tres semanas debido a un litigio sobre los mapas legislativos del estado.

Los resultados de las elecciones podrían tardar días o incluso semanas en finalizar. Según la Junta Electoral de Maryland, más de 508.000 personas solicitaron boletas por correo, rompiendo récords anteriores para las primarias. Los condados no pueden comenzar a contar esas boletas hasta el jueves, y los funcionarios electorales dicen que algunos condados aún podrían contar las boletas por correo en la primera semana de agosto.

Primarias para gobernador

Varios candidatos a gobernador harían historia en un estado que solo ha elegido a hombres blancos como su director ejecutivo.

Perez, el expresidente del DNC, ha enfatizado su experiencia nacional así como sus raíces locales. Es ex concejal del condado de Montgomery y fue secretario de Trabajo de Maryland antes de unirse al Departamento de Justicia del expresidente Barack Obama como fiscal general adjunto para los derechos civiles y más tarde, secretario de Trabajo de Estados Unidos de Obama.

Un anuncio de Perez usó los comentarios anteriores de Obama sobre Perez, y el expresidente llamó a Perez “incansable” y “malvadamente inteligente”.

Moore, mientras tanto, emitió un anuncio con la voz de Winfrey, en el que la estrella de televisión llama a Moore un amigo y revisa su currículum. Winfrey llama a Moore “el tipo de líder transformador que demandan estos tiempos”.

Schultz es un republicano raro que podría aprovechar la popularidad inusual de Hogan en Maryland, una realidad que podría atraer a los votantes republicanos centrados en la elegibilidad, pero alienar a los que se han enfadado con Hogan después de años de críticas a Trump.

La Asociación de Gobernadores Demócratas ha inyectado más de US$ 1 millón en anuncios de televisión que buscan impulsar a Cox, a quien los demócratas ven como el candidato más débil en las elecciones generales de noviembre.

Esos anuncios destacan las posiciones de Cox que podrían ser populares en una primaria republicana pero políticamente problemáticas en las elecciones generales de un estado azul, incluida su oposición a las restricciones de armas y el derecho al aborto y su respaldo de Trump. Un anuncio llama a Cox “demasiado cercano a Trump, demasiado conservador para Maryland”.

Schultz, en una conferencia de prensa con Hogan el mes pasado, dijo que los demócratas están tratando de “gastar un millón ahora y ahorrar US$ 5 millones al no tener que enfrentarme a mí en las elecciones generales”.

Mientras tanto, Cox ha avivado los temores sobre el fraude electoral. Dijo en diciembre de 2020 en Facebook que Trump debería apoderarse de las máquinas de votación. Alquiló tres autobuses para el mitin de Trump del 6 de enero de 2021 en Washington. Y tuiteó en medio de la insurrección: “Pence es un traidor”.

También ha amenazado con una demanda por las boletas por correo.

En un caluroso día de elecciones en Maryland, los votantes se presentaron en sus lugares de votación. Portia Thompson, quien dijo que vota desde 1974, votó por Perez en el Ayuntamiento y Centro Comunitario de Colmar Manor.

“Creo que representaría a todos. Afroamericanos, latinos, todos. También trabajó en la administración del presidente Obama, así que pensé que tenía la experiencia”, dijo Thompson sobre Perez.

Abajo de la boleta

Entre las contiendas negativas que se resolverán el martes se encuentran una batalla por el Senado demócrata, una contienda por la Cámara y una primaria para fiscal general, una que es efectivamente la elección general en un estado que no ha elegido a un republicano para el cargo en más de 100 años. (Un republicano, Edward Rollins, fue designado para el cargo en 1952).

El senador demócrata Chris Van Hollen, quien sufrió un derrame cerebral menor en mayo, enfrenta un desafío principal de Michelle Smith, analista de políticas de la Ley de Libertad de Información de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Diez republicanos compiten por enfrentarse al ganador de esa primaria, pero Van Hollen es el gran favorito para ganar un segundo mandato.

Uno de los ocho escaños del Congreso de Maryland está abierto este otoño: el escaño del 4to Distrito, fuertemente demócrata, actualmente en manos del representante demócrata Anthony Brown, presenta a la exrepresentante Donna Edwards frente al ex fiscal estatal del condado de Prince George, Glenn Ivey, en las primarias demócratas.

Edwards tiene partidarios de alto perfil, entre ellos Hillary Clinton y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Ivey se ve reforzada por anuncios que atacan a Edwards del súper PAC afiliado al Comité de Asuntos Públicos de Israel y Estados Unidos.

Thompson dijo que decidió votar por Glenn Ivey en la contienda por el Distrito 4 porque cree que es un "gran caballero".

“Realmente no tengo una opinión negativa de Donna Edwards, pero me gusta Glenn Ivey y su familia. Me gusta su esposa. Ella viene y se sienta en tu porche y te habla”, dijo.

Sharda Ramdat, una madre de 46 años, dijo que la violencia armada y el derecho al aborto son sus principales prioridades.

“Estoy preocupada por mis hijos todos los días y siento que no hay un lugar donde puedas tener un momento de tu propio espacio. Eso es un gran problema. Realmente quiero un cambio, especialmente con las leyes de armas”, dijo.

Ramdat dijo que estaba emocionada por Moore y cree que él encaja mejor porque "tuvo una vida difícil mientras crecía" y "entendería de dónde vienen la clase media y la gente pobre".

La primaria demócrata para fiscal general de Maryland es otra contienda clave el martes. Brown, el ex vicegobernador del gobernador demócrata Martin O'Malley que deja su escaño en la Cámara después de tres mandatos, se enfrenta a la esposa de O'Malley, Katie Curran O'Malley, ex juez del tribunal de distrito de la ciudad de Baltimore.

En un anuncio, O'Malley dijo que Brown "es un buen congresista, pero nunca ha juzgado un caso penal en Maryland y no tiene la experiencia adecuada para este trabajo".

Brown, un ex abogado militar educado en Harvard, cuenta con el respaldo de VoteVets, que apoya a los candidatos demócratas con experiencia militar. En un anuncio que critica a O'Malley, VoteVets critica el anuncio de O'Malley como "una vergüenza" y dice que "simplemente descarta la experiencia de una de las personas más calificadas que se haya postulado para fiscal general".

Ambos serían candidatos históricos: Brown como la primera persona negra en ocupar el cargo de fiscal general de Maryland y O'Malley como la primera mujer en ocupar el cargo.

Marcela Orellano, de 38 años, estaba en el Centro Recreativo Comunitario del Este del Condado en Silver Spring a las 9:30 a.m. porque está “aterrorizada por las elecciones presidenciales”. Aunque dijo que no hay un candidato específico por el que esté muy emocionada en las primarias de Maryland, quiere ver un cambio y está preocupada por las leyes de armas, los derechos de las mujeres y las políticas de inmigración.

“Quiero asegurarme de marcar la diferencia al menos a nivel estatal. Estoy buscando demócratas para luchar por las cosas que son importantes para mí”, dijo Orellano.