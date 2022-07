Lo que sabemos del transeúnte armado que mató al atacante de un centro comercial de Indiana

(CNN) -- Vestido con pantalones cortos y una camiseta, Elisjsha Dicken estaba comprando con su novia cuando un hombre armado abrió fuego en un patio de comidas en un centro comercial de Greenwood, Indiana, este domingo por la noche, matando a tres personas e hiriendo a otras dos.

Mientras que el atacante, Douglas Sapirman, de 20 años, disparó 24 veces con un rifle tipo AR-15, Dicken no dudó en utilizar la pistola Glock que llevaba legalmente. Sapirman fue "neutralizado" en dos minutos, dijo la policía.

"Muchas más personas habrían muerto anoche si no fuera por un ciudadano armado y responsable que actuó muy rápidamente en los dos primeros minutos del tiroteo", dijo el jefe de la policía de Greenwood, James Ison, en una conferencia de prensa este lunes.

La abuela de Shay Goldman, la novia de 19 años de Dicken, dice que la vida de su nieta fue una de las que se salvaron gracias a las acciones del joven, informó WTHR, filial de CNN.

"'Eli me empujó fuera del camino y me dijo que me agachara y me quedara en el suelo'", dijo Goldman a su abuela por teléfono, según WTHR.

publicidad

"Todo el mundo debería estar orgulloso de él por lo que ha hecho, porque si no, habría habido mucho más", dijo la abuela, a la que la afiliada no identificó.

Cuando Sapirman comenzó a disparar desde una zona de baños hacia el patio de comidas del centro comercial, Dicken devolvió el fuego "desde una distancia considerable con un arma de fuego. Era muy competente en eso, muy táctico", dijo Ison. Mientras se acercaba al atacante, Dicken hizo señas a la gente para que saliera detrás de él, dijo el jefe.

"Es un superhéroe", dijo en un post de Facebook Alison Dick, cuya hija de 12 años resultó herida.

Por lo que saben los investigadores, Dicken "no tiene formación policial ni militar", dijo Ison. Según WTHR, el abuelo de Dicken le enseñó a disparar.

Un hecho poco frecuente

Lo que hace que el heroísmo de Dicken sea aún más notable es el hecho de que los casos de un transeúnte armado que ataca a un agresor activo son raros, según los datos de la Formación Avanzada de Respuesta Rápida de las Fuerzas del Orden de la Universidad Estatal de Texas.

Hubo al menos 434 ataques de en tiroteos activos en Estados Unidos entre 2000 y 2021, según los datos de ALERRT. Los ataques de en tiroteos activos se definieron como aquellos en los que uno o más atacantes mataron o intentaron matar a múltiples personas no relacionadas en un lugar poblado.

De esos 434 casos de tiroteos activos, un transeúnte armado disparó al atacante en 22 de los incidentes. En 10 de ellos, el "bueno" fue un guardia de seguridad o un policía fuera de servicio, según los datos de ALERRT.

La presencia de personas armadas en el lugar de los hechos que no son miembros de las fuerzas del orden puede crear confusión y entrañar riesgos graves, según un análisis de datos publicado por The New York Times. Un transeúnte armado que disparó y mató a un atacante en 2021 en Arvada (Colorado), por ejemplo, fue abatido a su vez por la policía, que lo confundió con el agresor, informó el The New York Times.

Pocos detalles más han surgido sobre Dicken, y un abogado del joven ha pedido al público que respete la privacidad de Dicken y su familia.

"Porque queremos respetar la investigación criminal en curso por parte del Departamento de Policía de Greenwood y tomarnos tiempo para honrar las tres vidas inocentes perdidas, no haremos ningún comentario sustantivo sobre los acontecimientos de este domingo hasta que la investigación de las autoridades esté cerrada", dijo el abogado Guy A. Relford en un comunicado a CNN.

Tras el tiroteo, Dicken "se acercó a la seguridad del centro comercial y les dijo que había sido él quien había neutralizado al agresor", y esperó a que llegara la policía, dijo Ison.

La policía llevó entonces a Dicken a la comisaría, donde los detectives le entrevistaron. Sus declaraciones coincidieron con el video del lugar de los hechos, dijo el jefe.

"Es un joven que está procesando mucho", dijo el alcalde de Greenwood, Mark Myers. "Les pido que le den espacio y tiempo para poder procesar lo que ha pasado".

"Este joven, el buen samaritano de Greenwood, actuó en segundos, deteniendo al agresor y salvando innumerables vidas", dijo Myers. "Nuestra ciudad, nuestra comunidad y nuestro estado están agradecidos por su heroísmo en esta situación".

Amir Vera, Artemis Mostaghian, Holly Yan y Jacqueline Rose de CNN contribuyeron a este informe.